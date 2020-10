Heidelberg/Rohrbach: Cabrioverdeck aufgeschlitzt und Kleingeld entwendet – Zeugen gesucht

Heidelberg/Rohrbach (ots) – Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis

Montagmorgen verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zum Innenraum eines

Pkw Mini, der in der Panoramastraße – auf Höhe der Eichendorffstraße – geparkt

war. Hierbei wurde das Verdeck des Cabrios mit einem spitzen Gegenstand

aufgeschlitzt und anschließend Kleingeld aus der Mittelkonsole entwendet. Der

entstandene Sachschaden ist noch unklar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 in

Verbindung zu setzen.

Heidelberg/Südstadt: Betrügerischer Spendensammler – Jugendlicher täuscht vor, Geld für Tierheim zu sammeln – Zeugen/Geschädigte gesucht

Heidelberg/Südstadt (ots) – Am Montag kam es gegen 12 Uhr zu einem Betrug durch

einen 17-jährigen im Schrebergartenweg. Der Jugendliche klingelte an der Tür

eines 27-jährigen Mannes und gab an, Geld für ein Tierheim zu sammeln. Nachdem

der Geschädigte ein Foto des Personalausweises des Jugendlichen machte, spendete

er eine geringe Menge an Bargeld. Anschließend setzte er sich mit dem genannten

Tierheim in Verbindung und erkundigte sich, ob sie den 17-Jährigen zum

Spendensammeln beauftragt hätten, was verneint wurde. Da noch unklar ist, wie

viele Personen durch den 17-Jährigen getäuscht wurden, sucht die Polizei Zeugen.

Zeugen oder Geschädigte, mit denen der betrügerische Spendensammler in Kontakt

getreten ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter

der Nummer 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg/Weststadt: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Heidelberg/Weststadt (ots) – In der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 8 Uhr,

verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch das Aufhebeln eines

Fensters Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Häusserstraße.

In der Wohnung durchsuchte der Täter das Schlafzimmer sowie diverse Schränke und

Kommoden. Über das genaue Diebesgut und den entstandenen Sachschaden können noch

keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 0621/1741700 in

Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Wieblingen: Wand des regionalen Rechenzentrums großflächig mit Graffitis besprüht – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Über das vergangene Wochenende (23.-26.10.2020) haben

unbekannte Täter eine Wand des regionalen Rechenzentrums in der

Maria-Probst-Straße besprüht. An der zur Mannheimer Straße gelegenen Wand wurde

auf einer Fläche von 6 x 1,5 Metern ein Schriftzug mit silberner Farbe und roter

Umrandung sowie Tags in roter Farbe angebracht. Der Sachschaden wird auf ca.

1.500 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich unter Telefon 06221/830740 beim Polizeiposten Wieblingen zu

melden.

Heidelberg: Auto in Straßenbahnhaltestelle gefahren

Heidelberg (ots) – Am Sonntagabend, gegen 21.45 Uhr befuhr ein 18-jähriger

Fahrzeugführer eines 3er BMW die Rohrbacher Straße in südliche Richtung. An der

Kreuzung Rohrbacher Straße / Kurfürstenanlage wollte dieser nach rechts auf die

Kurfürstenanlage in Fahrtrichtung Römerkreis fahren. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand wurde das Fahrzeug jedoch aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit nach links aus der Kurve getragen, durchbrach die gläserne

Außenbegrenzung der dortigen Straßenbahnhaltestelle „Seegarten“, bis es

schließlich auf dem Bahnsteig zum Stehen kam. Glücklicherweise befanden sich zum

Zeitpunkt des Unfalls keine Personen am Bahnsteig. Der 18-Jährige hatte ebenso

Glück und wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Am BMW entstand ein Schaden von

ca. 3.000 EUR. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

An der Haltestelle entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR. Ermittlungen zur

genauen Unfallursache wurden durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte

aufgenommen.