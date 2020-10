Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots) – Freitag, 23.10.2020, 17:00 Uhr bis Montag, 26.10.2020, 06:50 Uhr

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verschaffen sich unbekannte Täter

über eine eiserne Zugangstür, welche nur in die Tagesfalle zugezogen und der

Schließbolzen nicht in der verschlossenen Position ist, Zugang zu einem

Hausmeisterkeller in der Augustinerstraße. Sie brechen Schränke auf und

entwenden mehrere Gegenstände sowie einen Bargeldbetrag im niedrigen

zweistelligen Bereich. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Montag, 26.10.2020, 13:30 Uhr bis 14:20 Uhr

Am Montagmittag brechen unbekannte Täter einen Keller eines Mehrfamilienhauses

in der Südoststraße auf und entwenden drei Fahrräder. Es liegen keine

Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen

Mainz (ots) – Samstag, 24.10.2020, 15:00 Uhr bis Montag, 26.10.2020, 07:30 Uhr

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen schlagen unbekannte Täter die

Fensterscheibe der Beifahrerseite eines Transporters ein, der in der Dresdner

Straße geparkt ist und entwenden verschiedene Werkzeuge. Es liegen derzeit keine

Täterhinweise vor.

Montag, 26.10.2020, 06:45 Uhr bis 15:30 Uhr

Am Montag schlagen unbekannte Täter die Fensterscheibe der Beifahrerseite eines

Autos ein, das in der Erzbergerstraße geparkt ist. Sie entwenden ein

Portemonnaie mit Ausweispapieren und Bankkarten. Es liegen keine Täterhinweise

vor.

Montag, 26.10.2020, 18:06 Uhr

Am Montagabend entwendet ein unbekannter Täter mehrere Gegenstände aus einem

unverschlossenen Fahrzeug in der Löwenhofstraße. Ein Passant bemerkt dies und

eilt ihm nach. Der Täter kann jedoch flüchten und lässt dabei einen Teil der

Gegenstände unterwegs zurück. Letztlich wurden ein Smartphone, eine Tankkarte

und eine Karte für eine Kleiderreinigung entwendet. Es liegt keine

Täterbeschreibung vor.

Montag, 26.10.2020, 18:15 Uhr bis 21:40 Uhr

Am Montagabend schlagen unbekannte Täter eine Scheibe auf der Beifahrersete

eines Fahrzeuges ein, das in der Weißliliengasse geparkt ist. Sie entwenden

einen Koffer und eine Handtasche, in der sich eine Geldbörse befindet. Es liegen

keine Täterhinweise vor.

