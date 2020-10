Vor Kontrolle geflüchtet

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Während einer Streifenfahrt in der

Nacht zu Dienstag fiel Polizeibeamten in Otterbach ein Pkw im Gegenverkehr auf.

Um den Wagen zu stoppen und den Fahrer zu kontrollieren, wendete der

Streifenwagen und fuhr dem VW Golf hinterher. Als der Golf-Fahrer dies bemerkte,

gab er Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Otterberg davon.

Die Polizeibeamten konnten das Fahrzeug wenig später in einer Seitenstraße in

Otterberg ausfindig machen. Der Wagen war mit geöffnetem Fenster abgestellt, vom

Fahrer war zunächst weit und breit nichts zu sehen. Er kehrte jedoch nach

einiger Zeit zusammen mit einem weiteren Mann zum Fahrzeug zurück.

Bevor die beiden Männer mit dem Wagen davonfahren konnten, wurden sie einer

Kontrolle unterzogen. Im Rucksack des 22-jährigen Begleiters wurde dabei ein

Teleskopschlagstock gefunden und sichergestellt. Auf den jungen Mann kommt eine

Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

Warum der Golf-Fahrer zuvor vor der Polizei geflüchtet war, konnte bislang nicht

geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an. |cri

Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Scooter-Fahrer hat am Montagnachmittag die

Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten stoppten den

Roller kurz nach 16 Uhr in der Alex-Müller-Straße und unterzogen den Fahrer

einer Kontrolle. Dabei wurden bei dem 26-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten

festgestellt. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der junge Mann musste

daraufhin den Roller stehen lassen und für die Entnahme einer Blutprobe mit zur

Dienststelle kommen. Der 26-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen. |cri

Rauschgift im gelben Plastikei

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis. Der 33-Jährige fiel am

Montagnachmittag bei einer Kontrolle auf dem Guimaraes-Platz auf. Bei der

Durchsuchung seines Rucksacks kamen zwei gelbe Plastikeier zum Vorschein, in

denen sich kleine Mengen unterschiedlicher Substanzen befanden. Vermutlich

handelt es sich dabei um Marihuana und Crystal Meth. Die Betäubungsmittel wurden

zusammen mit einem Einhandmesser, das sich ebenfalls im Rucksack befand,

sichergestellt.

Der 33-Jährige machte keine weiteren Angaben zur Sache. Auf ihn kommt eine

Strafanzeige zu. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Aus dem gleichen Grund erhielt am Nachmittag auch ein Mann aus dem Stadtgebiet

eine Strafanzeige. Der 31-Jährige war kurz nach 15 Uhr in der Bismarckstraße in

eine Polizeikontrolle geraten. Auch er hatte Drogen in seinem Rucksack; Angaben

zur Herkunft machte er nicht. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Die

Ermittlungen dauern an. |cri

Dreister Betrugsversuch

Kaiserslautern (ots) – Eine Badarmatur entwendete am Montagmorgen ein

59-jähriger Mann aus dem Sondermüll eines Baumarkts in der Mainzer Straße.

Er wurde von einer Mitarbeiterin dabei beobachtet und festgehalten. Sie rief die

Polizei. Der eintreffenden Streife erklärte der 59-Jährige, er wollte sich damit

die Gutschrift des Baumarkts aus einer laufenden Aktion holen.

Dem Mann droht nun eine Anzeige wegen Diebstahl und vermutlich ein Hausverbot in

dem Baumarkt. |elz

Minderjährige Ladendiebe

Kaiserslautern (ots) – Mit mehreren minderjährigen Ladendieben hatte es die

Polizei am Montagnachmittag im Stadtgebiet zu tun Zwischen 14 und 15 Uhr wurden

Mitarbeiter des Haus des Jugendrechts mehrfach zu einem Supermarkt in der

Fruchthallstraße gerufen, weil Kinder und Jugendliche dort „lange Finger“

gemacht hatten. Sie alle entgingen nicht den aufmerksamen Augen des

Ladendetektivs.

Er beobachtete einen 13-Jährigen, der sich eine Flasche eines Mischgetränks

sowie eine kleine Flasche Kräuterschnaps einsteckte und den Markt verlassen

wollte, ohne dafür zu bezahlen. Vom Hausdetektiv angesprochen, gab der Junge den

Diebstahl zu.

Eine fünfköpfige Gruppe fiel ebenfalls beim Stehlen auf. Drei konnten

festgehalten werden, zwei entkamen unerkannt. Die 15 bis 17 Jahre alten Jungen

hatten Diebesgut im Wert von rund zehn Euro mitgenommen. In ihren Sachen wurde

außerdem eine E-Zigarette festgestellt und sichergestellt. Nach der

Verständigung der Eltern wurden die Jugendlichen entlassen.

Ein 12-Jähriger aus dem Landkreis versuchte, zwei Schalen mit Obst mitgehen zu

lassen. Auch er fiel dem Ladendetektiv auf, wurde von diesem angesprochen und

gab den Diebstahl zu.

Wegen eines Päckchen Kaugummis hat sich auch ein 13-Jähriger aus dem Landkreis

Ärger eingehandelt. Er wollte das Kaugummi ohne zu bezahlen an der Kasse

vorbeischmuggeln – wurde aber erwischt. |cri

Wer hat die Ampel angefahren?

Kaiserslautern (ots) – Während einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte in der

Nacht zu Dienstag auf eine beschädigte Fußgängerampel an der Ecke Mainzer

Straße/Donnersbergstraße aufmerksam geworden. Erste Ermittlungen vor Ort

ergaben, dass der noch unbekannte Verursacher offenbar in der Mainzer Straße

geradeaus unterwegs war und in Höhe der Kreuzung Donnersbergstraße nach rechts

von der Fahrbahn abkam. Er rammte die Fußgängerampel und fuhr anschließend

weiter, ohne den angerichteten Schaden zu melden.

Vom Verursacherfahrzeug fehlt bislang jede Spur. Es dürfte sich um einen Lkw

handeln, der bei der Kollision wahrscheinlich ebenfalls beschädigt wurde –

vermutlich vorne rechts in einer Höhe von 42 Zentimeter bis 1,52 Meter.

Die Unfallzeit dürfte – nach den derzeitigen Erkenntnissen – zwischen 21.55 und

22.53 Uhr liegen. Zeugen, die hierzu nähere Angaben machen oder Hinweise auf das

Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 –

2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

Hilflose Person in der Mall

Kaiserslautern (ots) – Sicherheitsmitarbeiter der „Mall“ haben am Dienstagmittag

die Polizei gerufen, da eine vermutlich betrunkene Person durch die Mall laufe

und Kunden belästigen würde.

Die Beamten fanden den Mann im Untergeschoss des Einkaufzentrums liegen. Der

42-Jährige war desorientiert, krampfte immer wieder, war nicht ansprechbar und

stand wahrscheinlich unter Drogeneinfluss. Es wurde der Rettungsdienst

hinzugerufen.

Nach Rücksprache mit den Sicherheitsmitarbeitern hat sich der Mann nicht

strafbar gemacht. Die Ordnungsbehörde übernahm das weitere Vorgehen. Der Mann

wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. |elz

Betrunken gedrängelt

Kaiserslautern (ots) – Weil ihr ein Pkw ziemlich dicht auffuhr, sie beim

Überholen bedrängte und Schlangenlinien fuhr, hat eine Zeugin die Polizei

verständigt.

Wie Sie telefonisch mitteilte, hatte sie den Verdacht, dass der Fahrer des Opel

Astras betrunken war. Laut der Mitteilerin hielt der Wagen nun an einem

Kindergarten an der Erzhütter Straße.

Die Polizei machte sich sofort auf den Weg zu dem beschriebenen Ort. In der

Jahnstraße kam ihnen der Wagen entgegen. Die Beamten wendeten zur Verfolgung.

Dem Anhaltsignal auf dem Streifenwagen kam die Opel-Fahrerin erst in der

Siegelbacher Straße nach. Der Atemalkoholtest zeigte 1,38 Promille.

Die 33-Jährige wurde für die Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht. Ihren

Führerschein musste sie vorläufig abgeben, und sie muss mit einer Strafanzeige

wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. |elz

Fahrer eines lilafarbenen Autos gesucht

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines

lilafarbenen Autos, der vergangene Woche in Otterberg in der Hauptstraße

unterwegs war. Der Unbekannte hat vermutlich ein geparktes Fahrzeug gerammt und

sich anschließend aus dem Staub gemacht.

Die Halterin des betroffenen Wagens stellte die Beschädigungen an ihrem Kia am

Samstagmittag fest: Kratzer im linken Heckbereich und lilafarbene

Lackanhaftungen. Wie die Frau bei der Polizei später zu Protokoll gab, hatte sie

ihr Auto bereits am Donnerstagnachmittag (22. Oktober) in Höhe des Hauses Nummer

26 abgestellt. Erst als sie zwei Tage später zu ihrem Fahrzeug zurückkam,

entdeckte sie die „Bescherung“. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro

geschätzt.

Den Spuren zufolge könnte der Unfall beim Ein- oder Ausparken passiert sein.

Außer den lilafarbenen Lackanhaftungen, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug

stammen, gibt es derzeit keine weiteren Hinweise auf den Verantwortlichen.

Zeugen, die helfen können, die Unfallflucht zu klären, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in

Kaiserslautern zu melden. |cri

Einbruch am helllichten Tag

Kaiserslautern (ots) – Aus einem Mehrfamilienhaus in den „Stauchwiesen“ haben

Einbrecher am Montag Schmuck und Bargeld.

Die Diebe kamen tagsüber, als niemand zu Hause war. Vermutlich irgendwann

zwischen 08:30 Uhr und 12:50 Uhr gelangten sie über den Zaun an der Rückseite

des Hauses zu der unverschlossenen Seitentür und somit ins Haus. Sie betraten

die zwei Wohnungen, deren Türen nicht abgeschlossen waren.

In der ersten Wohnung erbeuteten sie zehn Euro aus einer Brieftasche. Dann

wurden sie durch den Hund in der Wohnung gestört und entfernten sich.

Auch in der zweiten Wohnung war ein Hund anwesend, diesen konnten die Einbrecher

aber einsperren. Hier entwendeten Sie eine Tasche und diverse Schmuckstücke. Die

Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise. Wem sind

Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise

nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen.

|elz

Während der Ferien Spinde aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Die Herbstferien haben unbekannte Täter ausgenutzt und

sind in ein Schulgebäude „Am Turnerheim“ eingedrungen. Am Montag wurde

festgestellt, dass die Eindringlinge mehrere Spinde im Umkleidebereich

aufgebrochen haben. Ersten Überprüfungen zufolge wurden Werkzeuge im Wert von

mehreren hundert Euro gestohlen.

Gleichzeitig wurden bei den Überprüfungen zwei Gläser mit einer weißen,

pulverigen Substanz entdeckt. Dabei dürfte es sich um Amphetamin handeln. Die

Gläser samt Inhalt wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, denen während der Ferien verdächtige Personen rund um das Schulgebäude

aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150

bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebinnen

Kaiserslautern (ots) – Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach

zwei Trickdiebinnen, die eine Seniorin aus dem Stadtgebiet hereingelegt haben.

Den beiden unbekannten Frauen gelang es, sich unter einem Vorwand Zugang zur

Wohnung ihres Opfers zu verschaffen. Während eine Täterin die 87-Jährige mit dem

sogenannten „Zetteltrick“ ablenkte, durchsuchte ihre Komplizin unbemerkt die

anderen Räume und stahl ein Behältnis mit Goldschmuck im Wert von mehreren

tausend Euro.

Die Tat ereignete sich am 22. September 2020, einem Dienstag, nachmittags gegen

14 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserslauterer Innenstadt. Jetzt liegen

Phantombilder der beiden Trickdiebinnen vor. Diese sind auf der Fahndungsseite

der Polizei Rheinland-Pfalz veröffentlicht: https://s.rlp.de/Ga4EL

Die Täterin, die als Erste die Wohnung der Seniorin betrat, um den Zettel bat

und die Seniorin ablenkte, wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 1,65 bis 1,70 Meter Meter groß

ungefähr 25 Jahre alt

normale Figur, schlank

auffallend rote Wangen

dunkelblonde schulterlange Haare (zerzaust und ungepflegt)

sprach Hochdeutsch mit leichtem – möglicherweise pfälzischem –

Dialekt

Dialekt trug eine dunkle Hose

Die Täterin, die erst etwas später hinzu kam und vermutlich den Diebstahl

ausführte, wird so beschrieben:

auffallend klein (ca. 1,50 Meter)

wirkte sehr jung

schmale Figur

trug eine runde, buntgefärbte Stoffmütze aus Tuchstoff

hat kurze dunkle Haare

Die Ermittler hoffen, dass die beiden unbekannten Frauen vor oder nach der Tat

weiteren Zeugen aufgefallen sind und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2620. |cri