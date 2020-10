Auffahrunfall

Lauterbach – Am 23. Oktober, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Landesstraße von Lauterbach herkommend in Richtung Dirlammen und zog, obwohl ihm ein 56-jährige Pkw-Fahrer mit seinem Skoda Citigo entgegenkam, auf die Gegenfahrbahn, um an einem liegengebliebenen Pkw vorbeizufahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 56-jährige Fahrer eine Vollbremsung machen. Ein nachfolgender 19-jähriger Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit seinem VW Golf auf den Skoda auf. Der 22-Jährige hielt kurz an und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Er konnte jedoch ermittelt werden. Bei dem Unfall verletzte sich die Beifahrerin in dem Skoda leicht. Es entstand Sachschaden von 6.000 EUR.

Auffahrunfall

Schlitz – Am 24. Oktober, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A8 die Landesstraße von Willofs herkommend in Richtung Schlitz und wollte nach rechts in einen Feldweg einbiegen. Hierzu verringerte er seine Geschwindigkeit und setzte den Blinker. Eine nachfolgende 22-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies und bremste ihren Mercedes ML ab. Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer, welcher sich mit seinem Mercedes SLK hinter dem Wagen der 22-jährigen befand, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Mercedes der 22-jährigen auf. Bei dem Unfall blieben alle Beteiligten unverletzt. Es entstand Sachschaden von 8.000 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Grebenhain – Am 25. Oktober, gegen 10:15 Uhr, befuhr eine 27-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford Fusion die Bundesstraße von Hartmannshain herkommend in Richtung Gedern. Plötzlich verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr der Wagen eine Böschung hinunter und kam auf einer Wiese auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb die 27-Jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von 7.750 EUR

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld – Am Dienstag, den 20.10.20 gegen 9 Uhr, parkte ein 55 Jahre alter Autofahrer seinen weißen VW Passat auf dem Parkplatz Löbergasse/ Leinwebergasse in Alsfeld ab. Als er gegen 16 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren rechten Tür fest.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Aufgrund der vorgefundenen Farbanhaftungen ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher ein dunkles Fahrzeug fuhr.

Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Gemünden – Am Montag, den 26.10.20 gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 25 Jahre alter Autofahrer aus Reiskirchen mit seinem Opel in Burg-Gemünden die „Bernsfelder Straße“ aus Richtung „Ohmstraße“ kommend. Unmittelbar nach einer Rechtskurve kam der junge Mann nach links von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen zwei Haussockel. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt., der entstandene Sachschaden beträgt circa 8.300 EUR

Sachbeschädigung

Fulda (ots)

Flieden – In der Nacht auf Freitag (16.10.) beschädigten Unbekannte in der Straße „Am Schafhof“ den linken Außenspiegel eines weißen Opel Astra und verursachten 350 Euro Sachschaden. Das Auto stand auf einem Parkplatz am Straßenrand.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Lauterbach – Unbekannte stahlen zwischen Montagmorgen (26.10.) und Montagabend (26.10.) das hintere Kennzeichen – VB-SG 1974 – eines dunkelblauen Mercedes C 200. Das Auto stand auf einem Parkplatz in der Bleichstraße. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 20 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Lauterbach – Unbekannte drangen zwischen Samstagnachmittag (24.10.) und Sonntagnachmittag (25.10.) in die Erdgeschosswohnung eines Hauses in der Straße „Am Wörth“ ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizei schnappt Einbrecher

Bad Hersfeld – Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte eine Streife der Bad Hersfelder Polizei am Montagvormittag (26.10.) einen Einbrecher festnehmen. Der Mann verschaffte sich gewaltsam Zugang in ein derzeit unbewohntes Haus in der Spessartstraße und die Zeugin, eine Nachbarin, alarmierte die Polizei. Der Mann wurde dann in der Nähe des Tatorts festgenommen. Wegen mangelnder Haftgründe hat ihn die Staatsanwaltschaft Fulda mittlerweile wieder frei gelassen.

Versuchter Diebstahl

Alheim – Ein Unbekannter verschaffte sich am Dienstagmittag Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße. Er wurde dabei beobachtet und wird wie folgt beschrieben: Circa 1,90 m groß, dick und er trug eine helle Jacke. Gestohlen wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Vereinsheim durchwühlt

Bad Hersfeld – Unbekannte drangen zwischen Sonntagnachmittag (25.10.) und Montagmorgen (26.10.) gewaltsam in ein Vereinsheim in der Straße „Vorm Laufholz“ ein. Sie durchsuchten die Räume und stahlen ein Fernsehgerät, ein Radio und Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 250 Euro; der Wert des Diebesguts circa 850 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Hotel eingebrochen

Bad Hersfeld – Unbekannte drangen Montagnacht (26.10.) gewaltsam in ein Hotel in der Straße „Am Hopfengarten“ ein und durchwühlten die Schränke eines Büroraums. Sie stahlen Wechselgeld, das sich in einer Geldkassette befand. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro; der Wert des Diebesguts 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto beschädigt

Fulda – Unbekannte haben zwischen Freitagabend (23.10.) und Montagmorgen (26.10.) den hinteren, linken Reifen eines Autos zerstochen, das in der Scharnhorststraße stand. Der Sachschaden beträgt circa 100 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Ludwigsau – Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich am 20.10.2020 ein Unfall mit Fahrerflucht. Ein 57-jähriger Mann aus Ludwigsau parkte seinen blauen Opel Insignia, am Dienstag (20.10.), um 17 Uhr, in der Reiloser Straße in Höhe der Hausnummer 35. Als der Mann um 19 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen Insignia am Kotflügel der Fahrerseite beschädigt hatte und die Unfallstelle verließ, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeistation oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Flieden (ots)

In der Zeit vom Samstag, dem 24.10.2020, 16:00 Uhr, bis Sonntag, dem 25.10.2020, 16:00 Uhr ereignete sich in Flieden, OT Struth, in der Straße Auf den Birken, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Beschädigt wurde ein weißer Kleinbus, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war.

Der Unfallverursacher kam seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise an den Polizeiposten Neuhof unter Telefon 06655/9688-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der hessischen Polizei (www.polizei.hessen.de).

Maskenverweigerer sorgt für Ärger im ICE

Fulda (ots) – Weil ein 66-Jähriger gestern Nachmittag (25.10.; 16.30 Uhr) im ICE

zwischen Kassel und Fulda den Mundschutz verweigerte, verständigte der

Zugbegleiter bei Ankunft in der Domstadt die Bundespolizei.

Der Mann aus Bacharach (Landkreis Mainz-Bingen; Rheinland-Pfalz) sollte daher

vom Zugbegleiter von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden. Da der 66-Jährige

dem nicht Folge leisten wollte, kam die Bundespolizei ins Spiel.

Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der Mann unkooperativ. Nur mittels

einfacher Gewalt konnten die Bundespolizisten den uneinsichtigen Fahrgast aus

dem Zug bringen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 66-Jährigen ein Strafverfahren

wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Verstoß gegen die

Maskenpflicht wird an die zuständige Landesbehörde weitergemeldet.