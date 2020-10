Hochwertige Fahrräder entwendet, Bad Homburg, Am Sitzergraben, Montag, 26.10.2020, 09:00 Uhr bis 18:30 Uhr,

(pu)Unbekannte erbeuteten am Montag durch einen Einbruch in der Straße Am Sitzergraben in Bad Homburg zwei hochwertige Fahrräder. Zwischen 09:00 Uhr und 18:30 Uhr hebelten sie mit hohem Aufwand ein Nebengebäude eines Wohnhauses auf, in welchem die beiden Fahrräder untergestellt waren, und nahmen diese mit. Bei den Fahrrädern handelt es sich um zwei Mountainbikes im Wert von geschätzten 9.000 Euro.

Wenn Sie verdächtige Personen im Bereich des Tatortes beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0.

Einbruch über hochgelegenes Fenster, Bad Homburg, Friedrichstraße, Montag, 26.10.2020, 07:45 Uhr bis 13:20 Uhr,

(pu)Über ein Fenster in über zwei Metern Höhe gelangten unbekannte Täter am Montagvormittag in ein Wohnhaus in der Friedrichstraße in Bad Homburg, wo sie Schmuck entwendeten. Zuvor verschafften sie sich durch Aufschneiden eines Zaunes im rückwärtigen Bereich des Grundstückes Zugang zu diesem. Im Haus durchwühlten sie fast alle Räume und stahlen Schmuck im Wert von ca. 1000 Euro. Sie verließen das Objekt vermutlich über die Terrasse.

Zeugen werden gebeten, sich unter 06172/120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg zu wenden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus, Oberursel, An den Pappeln, Montag, 26.10.2020, 11:45 Uhr bis 19:50 Uhr,

(pu)Auf Schmuck hatten es Unbekannte abgesehen, die am Montagnachmittag in Bad Homburg in der Straße An den Pappeln in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einbrachen. Sie brachten ein Fenster zum Splittern und gelangten so von außen in die Wohnung. Dort entnahmen sie Schmuckgegenstände im Wert von etwa 200 Euro.

Täterhinweise werden unter 06172/120-0 durch die Kriminalpolizei in Bad Homburg entgegengenommen.

Zwei versuchte Enkeltricks, Neu-Anspach, Neugasse und Schmitten, Sudetenstraße, Montag, 15:23 Uhr und Montag, 12:23 Uhr,

(pu)Zwei unbekannte Anruferinnen gaben sich am Montag bei einer 81-jährigen aus der Neugasse in Neu-Ansprach und einem 80-Jährigen aus der Sudetenstraße in Schmitten als Enkelin beziehungsweise Tochter aus. Die eine gab an, sie werde nach einem Verkehrsunfall von der Polizei festgehalten und brauche 48.000 Euro Kaution, um freizukommen. Die andere erzählte die Geschichte, dass sie für einen Grundstückskauf noch die Notarkosten in Höhe von 4000 Euro begleichen müsse. Beide Angerufenen fielen nicht auf den Trick herein, so dass es zu keiner Geldübergabe kam.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass in letzter Zeit vermehrt gleichgelagerte Straftaten zum Nachteil meist älterer Menschen verübt oder versucht wurden. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Vor allem sollte eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen erfolgen. Diese haben für die Nachfrage sicherlich Verständnis. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren hält die Polizei in der Broschüre „Der goldene Herbst“ für Interessierte bereit (siehe auch www.polizei-beratung.de).

Schuluhr entwendet, Glashütten, Am Brünnchen, Samstag, 24.10.2020, 17:00 Uhr bis Sonntag, 25.10.2020, 16:30 Uhr,

(pu)In einer Schule in der Straße Am Brünnchen in Glashütten wurde von Samstagabend bis Sonntagabend eine an der Fassade angebrachte Uhr von der Wand gerissen und entwendet. Hierzu überkletterten unbekannte Täter einen Zaun und schoben dann eine auf dem Schulhof befindliche Holzbank unter die Uhr, um diese so erreichen und abreißen zu können. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizeistation in Königstein ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die damit in Zusammenhang stehen könnten, melden Sie dies bitte der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0.

Baufahrzeuge beschädigt, Bad Homburg, Lessingstraße, Freitag, 23.10.2020, 13:00 Uhr bis Montag, 26.10.2020, 07:00 Uhr,

(pu)Auf einer Baustelle in der Lessingstraße in Bad Homburg wurden zwischen Freitagmittag und Montagmorgen zwei Baufahrzeuge beschädigt. Auf unbekannte Weise verschafften sich hier die Täter Zugang zu den Führerhäuschen eines Radladers und eines Baggers und brachen jeweils einen Bedienhebel ab. Außerdem beschädigten sie noch zwei Bakenleuchten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Graffiti an Sporthalle, Neu-Anspach, Goldammerweg, Samstag, 24.10.2020, 18:00 Uhr bis Sonntag, 25.10.2020, 10:00 Uhr,

(pu)Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag wurden zwei Wände einer Schulsporthalle im Goldammerweg in Neu-Anspach durch Graffitis beschädigt. Unbekannte sprühten mit schwarzer Farbe mehrere Buchstabenfolgen an die beiden Wände der Halle und verursachten damit einen Schaden von geschätzten 200 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter 06081/9208-0 entgegen.

Nach Anrempeln Handy weg, Bad Homburg, Am Heuchelbach, Montag, 26.10.2020, 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr (nicht genauer eingrenzbar)

(pu)Drei unbekannte Täter rempelten am Montagmittag in der Straße Am Heuchelbach in Bad Homburg einen 51-jährigen Mann an und entwendeten dabei geschickt dessen Handy aus der Jackeninnentasche. Die drei jungen Männer sollen dem Geschädigten entgegengekommen sein und einer von ihnen soll ihn angerempelt haben. Danach ergab sich ein kurzes Gespräch, in welchem sich der Anrempler entschuldigte und dem 51-Jährigen den Jackenkragen mit den Händen zurechtrückte. Später stellte dieser das Fehlen seines Handys fest, das sich in der Jackeninnentasche befunden hatte. Das Anrempeln und das Jackezurechtrücken dienten also mutmaßlich dazu, zur Ablenkung für den Diebstahl zu sorgen. Beschrieben wurden die drei Täter wie folgt: Der Haupttäter (Anrempler) war ungefähr 16-20 Jahre alt und 1,70m groß. Er hatte einen dunkleren Teint und schwarzes Haar. Bekleidet war er mit einer schwarzen Fliesjacke der Marke „North Face“ und einer schwarzen Jeans sowie schwarzen Nike-Sneakern mit chromfarbenem Nike-Zeichen darauf. Des Weiteren trug er eine schwarze Schirmmütze mit gleicher chromfarbener Aufschrift, sowie eine graue Mund-Nase-Bedeckung aus Stoff. Er hatte auffällig dichte dunkle Augenbrauen und eine kleine Narbe unter dem linken Auge, die offensichtlich mit einigen Stichen genäht worden war. Der zweite Täter war ca. 20-25 Jahre alt, kleiner als 1,70m und auffallend dünn. Er hatte dunkles Haar und einen dunkleren Teint. Er war bekleidet mit einer weißen Wellensteyn-Jacke und verwaschenen Jeans. Auch er trug eine graue Mund-Nase-Bedeckung aus Stoff sowie eine weiße oder graue Schirmmütze deren Schirm nach hinten gedreht war. Der dritte Unbekannte war etwa 1,85m groß und etwa 20-30 Jahre alt. Er hatte einen dunkleren Teint als die beiden anderen. Er war bekleidet mit einem dunkelgrünen Kapuzenpullover mit rosafarbener Aufschrift und darüber einer dunkelroten Wellensteyn-Jacke mit Pelz an der Kapuze und Riemen an beiden Seiten. Außerdem trug er weiß-rote nicht geschnürte Stiefel und eine schwarze Mund-Nase-Bedeckung aus Stoff. Entweder hatte er sehr dichtes krauses Haar oder trug eine schwarze Wollmütze. Auffällig an ihm war der muskulöse Hals.

Wenn Sie Hinweise zu diesen drei Personen geben können, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0.

Verkehrskontrolle in Friedrichsdorf

Trotz der alles beherrschenden Corona-Pandemie, konnte in Zusammenarbeit mit der Straßenverkehrsbehörde des Hochtaunuskreises und der Polizei Westhessen eine weitere Schwerlast- und Gefahrgutkontrolle geplant, durchgeführt und mit einem guten Ergebnis abgeschlossen werden. Bei der im Nahbereich des Industriegebietes von Friedrichsdorf eingerichteten Kontrollstelle konnten insgesamt 29 Lkw aus dem fließenden Verkehr angehalten und der Kontrollstelle zugeführt werden. Von 10 beanstandeten Lkw, mussten drei Lkw wegen Beschädigungen an der Bereifung und zwei Lkw wegen abgelaufener Sicherheitsprüfung beanstandet und mit Mängelanzeigen sanktioniert werden. Bei einem weiteren Lkw musste die mangelnde Ladungssicherung unter Aufsicht der Kontrollbeamten nachgebessert werden. Dies hat ein Bußgeld in Höhe von 60,- EUR und einen Punkt zur Folge. Auch mussten drei weitere kontrollierte Berufskraftfahrer, die die Beachtung der Sozialvorschriften in Bezug auf ihre Lenk- und Ruhezeiten nicht ganz so genau genommen hatten, mit Verwarnungsgeldern von insgesamt 105,-EUR verwarnt werden. Als trauriges Highlight muss die Spedition eines kontrollierten Lkw-Sattelzuges mit einem Bußgeld von ca. 1000,-EUR rechnen. Der Grund für das hohe Bußgeld ist ein abfallrechtlicher Verstoß und eine bereits seit längerem abgelaufene Transportgenehmigung der Spedition.

Unfall mit hohem Sachschaden, Bad Homburg, Hessenring, Montag, 26.10.2020, 20:34 Uhr,

(pu)Bei einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden am Montag um 20:34 Uhr in Bad Homburg blieb unklar, wer der beiden Beteiligten bei „rot“ in eine Kreuzung eingefahren war. Nach Angaben der Beteiligten habe ein 36-Jähriger mit seinem schwarzen BMW die Schleußnerstraße in Richtung Hessenring befahren und an der Ampel angehalten, bevor er nach links in den Hessenring abgebogen sei. Gleichzeitig soll eine 41-Jährige mit ihrem blauen Opel den Hessenring aus Richtung Marienbader Platz in Richtung Hindenburgring gefahren sein. Im Bereich der Kreuzung des Hessenrings und Schleußnerstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem Opel. Dabei entstand ein Sachschaden von 7000 Euro. Welcher der beiden Verkehrsteilnehmer bei „roter“ Ampel in die Kreuzung eingefahren war, müssen nun Ermittlungen der Polizeistation Bad Homburg klären.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.