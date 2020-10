Katalysatoren entwendeten, Limburg, Im großen Rohr, Freitag, 23.10.2020, 14.00 Uh bis Montag, 26.10.2020, 16.15 Uhr

(si)Zwischen Freitag und Montag haben Diebe in der Straße „Im großen Rohr“ in Limburg auf dem Gelände eines Autohandels zugeschlagen. Die Unbekannten montierten von insgesamt sechs auf dem Außengelände stehenden Fahrzeugen die Katalysatoren ab und nahmen diese an sich. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Tabakladen scheitert, Limburg, Mundipharmastraße, Samstag, 24.10.2020, 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr

(si)Am Samstagabend haben Einbrecher erfolglos versucht in der Limburger Mundipharmastraße in den Tabakladen eines dortigen Einkaufzentrums einzudringen. Ersten Ermittlungen zu Folge machten sich die Unbekannten zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr im Bereich des geschlossenen Rolltores zu schaffen und beschädigten hierbei einen Teil der Schließanlage. Im Anschluss ergriffen die Unbekannten die Flucht, ohne das Geschäft betreten zu haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.