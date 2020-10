Weinheim: Stadt schließt nachts wieder den Schlosspark

Weinheim – Der Schlosspark in Weinheim ist tagsüber ein Ort des entspannten Zeitvertreibs – durchaus coronagerecht. Das soll er auch bleiben, wenn die Stadt ab sofort – ab Dienstagabend, 27.10.2020 – den Schlosspark abends und nachts komplett sperrt.

Zu dieser Maßnahme hat sich der Krisenstab der Stadt, dem auch die Polizei angehört, entschieden, nachdem an den vergangenen Abenden im Schlosspark größere Treffen von jungen Menschen stattgefunden hatten, an denen oft keine Masken getragen und kein Abstand eingehalten wurde.

Am Wochenende zum Beginn der Herbstferien war die Polizei zu einem Einsatz gerufen worden, als sich etwa 100 Jugendliche zu lauter Musik auf dem kleinen Spielplatz im Schlosspark getroffen hatten. Abgesehen von den Verstößen gegen die Coronaverordnung gingen von der Ansammlung auch Lärmbelästigungen für die Schlosspark-Nachbarn aus. Nun wird der Schlosspark wieder – wie im Frühjahr – jeden Abend um 20 Uhr von einem Wachdienst verschlossen. Morgens ist er jeweils an 7 Uhr geöffnet. Ein illegaler Aufenthalt kann dann mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch geahndet werden. Ordnungsamt und Polizei kündigten an, entsprechende Kontrollen vorzunehmen.

In diesem Zuge verwies das Ordungsamt auch auf das Alkoholverbot, das seit Montag an weiteren öffentlichen Plätzen gilt: An den Burgen, unterhalb des Windecksteges, am Waidsee, der Regierungskurve, der Vogesenschau und sowieso auf Spiel- und Bolzplätzen. Auch die Einhaltung dieser Corona-Regeln werde man kontrollieren.