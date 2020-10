Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Achtung ! Schockanrufe – Nachricht über Unfall der Tochter

Kassel (ots) – Stadt und Landkreis Kassel – Aktuell kommt es in Stadt und Landkreis Kassel zu einer Welle betrügerischer Telefonanrufe. Die Täter schockieren die Angerufenen, überwiegend Senioren, mit einer schlimmen Nachricht: Am anderen Ende der Leitung sei der Staatsanwalt. Die Tochter sei angeblich in einen schweren Unfall verwickelt gewesen. Ihr drohe nun sogar Haft.

Um dies zu vermeiden, müsse sofort eine hohe Kaution gezahlt werden. Wie inzwischen bekannt wurde, begaben sich heute sogar bereits einige Senioren zu ihrer Bank, um dort 5-stellige Beträge abzuheben. Glücklicherweise verhinderten die aufmerksamen Bankangestellten Schlimmeres, da sie Verdacht schöpften und die Polizei alarmierten.

Die Kasseler Polizei warnt aktuell eindringlich vor dieser Masche:

Die Staatsanwaltschaft ruft nach Unfällen NICHT bei Eltern von Unfallbeteiligten an und fordert hohe Summen Kaution am Telefon. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

Legen Sie sofort auf, sollte Sie ein solcher Anruf erreichen!

Verständigen Sie anschließend die Polizei!

Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte!

81-Jährige bei Handtaschenraub verletzt – Ermittler suchen Zeugen

Vellmar (ots) – Eine 81-jährige Frau wurde am Montagabend26.10.2020 in Vellmar Opfer eines Handtaschenraubes. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich dem Opfer von hinten angenähert und derart fest an der Handtasche gerissen, dass die Frau zu Boden stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die 81-Jährige aus Vellmar den Beamten des Polizeireviers Nord wenige Minuten nach dem Überfall berichtete, ereignete sich der Raub gegen 20:10 Uhr auf dem Fußweg der Frommershäuser Straße, gegenüber der Lessingstraße. Sie war dort zu dieser Zeit zu Fuß unterwegs, als der Unbekannte plötzlich von hinten an ihrer Tasche riss. Die Frau versuchte zunächst, die Handtasche festzuhalten, allerdings zog der Täter so fest an dem Henkel, dass sie zu Boden stürzte.

Mit seiner Beute rannte der Unbekannte anschließend in die Adalbert-Stifter-Straße und flüchtete weiter in Richtung Rathausplatz. Die sofort nach Bekanntwerden des Raubs eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Das Opfer beschrieb den Polizisten einen über 1,75 Meter großen Mann jüngeren Alters mit normaler bis sportlicher Figur, der insgesamt dunkel gekleidet war und eine schwarze Fleecejacke mit Kapuze trug.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den Täter geben können oder relevante Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, melden sich bitte unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei.

31-Jähriger ruft mehrfach Polizei auf den Plan – Festnahme bei Einbruch auf frischer Tat

Kassel (ots) – Ein bereits hinreichend bei der Polizei bekannter 31-Jähriger aus Kassel hat seit Montagabend 26.10.2020 gleich mehrfach die Kasseler Polizei beschäftigt. Zunächst hatte der Mann gegen 18:30 Uhr in einer Drogerie am Königsplatz ein Parfüm gestohlen und sich derart renitent verhalten, dass der Ladendetektiv die Polizei rief. Im Beisein der Streife des Innenstadtreviers beruhigte sich der 31-Jährige, sodass er nach der Anzeigenaufnahme und den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen wurde.

Gegen 23:00 Uhr rief er erneut die Polizei auf den Plan, als er in ein Blumengeschäft in der Wilhelmshöher Allee, Ecke Ruhlstraße, einbrach. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Täter beobachtet, als er die Scheibe einer Tür einschlug und durch das entstandene Loch in den Laden einstieg. Die alarmierten Streifen trafen nur wenige Augenblicke später ein, sodass noch im Geschäft die Handschellen für den 31-Jährigen klickten.

Beim Transport auf das Revier spuckte der Festgenommene nach den Beamten und verhielt sich äußerst renitent. Eine bei ihm entnommene Blutprobe soll nun Aufschluss darüber geben, ob er möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Für den 31-Jährigen endete die Nacht im Gewahrsam, wo er sich weiterhin aggressiv verhielt und nach den Polizisten trat, sie bespuckte und beleidigte. Glücklicherweise blieben sie hierbei unverletzt.

Er muss sich nun wegen Einbruchs, Sachbeschädigung, Ladendiebstahls, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Diebstahl von Wechselrichtern – Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge erbeten

Schauenburg (ots) – Die Beamten der Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo konnten nach dem Diebstahl von Wechselrichtern aus einem Solarpark in der Gemarkung Schauenburg nun die genaue Tatzeit ermitteln.

Demnach hatten die Täter am Samstagabend gegen 21 Uhr am Tatort agiert. Zudem ergaben sich bei den bisherigen Ermittlungen Hinweise, dass es sich offenbar um überregionale und professionell vorgehende Diebe gehandelt hat, die ihre Beute mit Klein-Lkws oder ähnlichen Fahrzeugen abtransportierten. Nachdem die unbekannten Täter einen Zaun durchtrennt hatten, stahlen sie insgesamt 48 Wechselrichter im Gesamtwert eines höheren fünfstelligen Betrags. Der durch ihr Vorgehen angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Die Ermittler des K 21/22 bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wem sind am Samstagabend im Bereich der L 3220 zwischen Schauenburg-Breitenbach und Habichtswald-Ehlen sowie den dortigen Feldwegen nahe der Autobahn 44 Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

