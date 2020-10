Groß-Gerau

Überfall im Helvetia Park – Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots) – Nach einem Überfall auf einen 23 Jahre alten Mann am letzten Samstag (24.10.) sucht die Kriminalpolizei (K 35) noch dringend Zeugen, die zwischen 22 Uhr und 23 Uhr Beobachtungen zu der Tat oder den niedergeschlagenen Mann, im Bereich eines Autozubehörhändlers in der Helvetiastraße gemacht haben.

Der 23-Jährige berichtete, den Helvetia Parc am späten Abend gequert zu haben, um zu einer nahegelegenen Tankstelle zu laufen. In Höhe des Autozulieferers in der Helvetiastrasse sei er plötzlich von hinten niedergeschlagen worden und zu Boden gegangen. Nach dem Angriff habe er das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu sich kam, haben 120 Euro gefehlt.

Tatverdächtig sind zwei Männer, die ihm gefolgt seien. Für die weiteren Ermittlungen werden alle Beobachtungen zu der Tat unter der Rufnummer 06142 / 6960 von der Kriminalpolizei in Rüsselsheim entgegengenommen.

Kellerräume im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim (ots) – Mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Virchowstraße rückten in das Visier Krimineller. Die Einbrüche wurden am Montagabend, den 26. Oktober, der Polizei gemeldet und können einige Wochen zurückliegen.

Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zum Haus verschafften, brachen sie unter Gewalteinwirkung mindestens drei Kellerräume auf. Neben einem Werkzeugkasten, entwendeten sie unter anderem auch eine Schlagbohrmaschine. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Zeugen oder Anwohner, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Unfall zwischen Streifenwagen und Mercedes – Polizeibeamte und 26-Jährige leicht verletzt

Bischofsheim (ots) – Am Montagabend (26.10.), gegen 21.35 Uhr, kam es auf der Darmstädter Straße zu einem Unfall zwischen einem Streifenwagen und einem Mercedes, bei dem zwei Polizeibeamte und eine 26-Jährige leicht verletzt wurden.

Die Beamten waren auf der Darmstädter Straße in Fahrtrichtung Bauschheim unterwegs. Vor ihnen fuhr eine 26-jährige Fahrerin mit einem silbernen Mercedes. In Höhe der Frankfurter Straße erweckte die Wagenlenkerin im Mercedes den Eindruck am rechten Fahrbahnrand parken zu wollen. Als die 26-Jährige in diesem Zusammenhang plötzlich nach links lenkte um zu wenden, kam es zum Zusammenstoß mit dem hinter ihr fahrenden Streifenwagen. Durch die Kollision zog sich die 26-Jährige, sowie die 21- und 23-jährigen Polizeibeamten leichte Verletzungen zu. Sie konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich dieser insgesamt auf mehrere Tausend Euro.

Für die Unfallaufnahme wurde eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen hinzugezogen.

400 Liter Diesel aus Lastwagen abgezapft – Zeugen gesucht

Stockstadt am Rhein (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (24.10.) und Dienstag (27.10.) haben Diebe ihr Unwesen auf einem Firmengelände im Odenwaldring getrieben. Am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Diebe auf das umfriedete Gelände mit dem Ziel Kraftstoff aus einem dort abgestellten Lastwagen zu abzuzapfen. Hierzu brachen sie gewaltsam den Tankdeckel eines Fahrzeuges aus. Nach dem Abzapfen von rund 400 Liter Diesel traten die Diebe die Flucht an.

Die Dezentrale Ermittlunsggruppe in Gernsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06258/93430 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt

Vandalen im Unigebäude – Toiletten verstopft, Feuerlöscher versprüht – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde haben noch unbekannte Vandalen in der Zeit zwischen Freitag (23.10.) und Montag (26.10.) in dem Gebäude der Technischen Universität Darmstadt in der Hochschulstraße gewütet und einen noch nicht bezifferten Sachschaden verursacht.

Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter über ein Fenster in das Gebäude. In den Räumen entleerten sie zu den Räumen gehörenden Feuerlöscher, verstopften mit Textilen Waschbecken sowie Toiletten und verschütteten zahlreiche Reinigungsmittel. Weil offensichtlich auch Alkohol und Tabak konsumiert wurde geht die Polizei derzeit von mehreren Tätern aus, die sich auch über einen längeren Zeitraum in dem Gebäude befunden haben müssen.

Das Ausmaß der Beschädigungen ist abschließend noch nicht bekannt. Hinwiese, die der Aufklärung des Falles dienlich sind, nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Knapp 34 Stunden ohne Tagesruhezeiten unterwegs – Polizei stoppt Bus

Darmstadt/A67 (ots) – Eine Streife der Verkehrsinspektion hat bereits am Sonntag (25.10.) einen Bus auf der Autobahn 67 bei Darmstadt aus dem Verkehr gezogen und die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrer waren 34 Stunden ohne gültige Tagesruhezeit unterwegs.

Gegen 13.45 Uhr stoppten die Beamten den Kraftomnisbus, der von Albanien nach Dortmund unterwegs war. Bei der Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten fiel auf, da die vier anwesenden Fahrer seit dem Start der Fahrt gegen 4 Uhr am Vortag keine zusammenhängende Tagesruhezeit eingelegt hatten. Diese muss bei einer Mehrfahrerbesatzung innerhalb von 30 Stunden insgesamt 9 Stunden betragen. Ruhezeiten im fahrenden Fahrzeug sind allerdings verboten.

Die Fahrer hielten sich jedoch knapp 34 Stunden in dem fahrenden Bus auf. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt, die 12 Fahrgäste mussten ihre Reise anderweitig fortführen. Gegen das Busunternehmen und die Fahrer wurde jeweils ein Verfahren eingeleitet, in dem ein Bußgeld in Höhe von insgesamt 5.000 Euro im Raum steht.

Darmstadt-Dieburg

23-Jähriger in gestohlenem Skoda Fabia angetroffen – Haftrichter ordnet U-Haft an

Pfungstadt (ots) – Ein 23 Jahre alter Mann sitzt nach seiner Festnahme am frühen Samstagmorgen (24.10.) in Untersuchungshaft. Kurz vor 2 Uhr hatten Polizeibeamte den Verdächtigen in einem weißen Skoda Fabia in der Gutenbergstraße festgestellt und kontrolliert. Das Auto hatte dort mit eingeschaltetem Licht in einer Parkbucht gestanden und damit die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter geweckt.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Auto als gestohlen gemeldet war. In der Rheinstraße in Darmstadt war es bereits am Donnerstag, den 08.10.2020, als Firmenfahrzeug abhandengekommen. Nachdem die Handschellen klickten wurde der Tatverdächtige mit zur Wache genommen.

Noch am selben Tag erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Vorführung des Mannes vor einem Haftrichter. Der schickte den Wohnsitzlosen in die nächste Justizvollzugsanstalt. Aus dieser war er ersten Erkenntnissen zufolge nur wenige Wochen vorher entlassen worden.

36-Jähriger Ladendieb festgenommen – Diebesgut in Auto sichergestellt – Komplizin flüchtet

Griesheim (ots) – Ein 36 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Worms wird sich nach seiner Festnahme am Montagnachmittag (26.10.) wegen Ladendiebstahls strafrechtlich verantworten müssen. In einem Drogeriemarkt in der Feldstraße war der Mann mit seiner weiblichen Begleiterin aufgefallen. Als die Mitarbeiter beobachten konnten wie beide Personen eine große Tasche, gefüllt mit Ware aus dem Markt in ein Auto verluden, alarmierten sie die Polizei.

Beim Erblicken der Verkäuferin trat die noch unbekannte Frau sofort zu Fuß die Flucht an. Ihr Komplize unternahm den Versuch mit dem Wagen wegzufahren. Doch die alarmierten Beamten stoppten den Wagenlenker und nahmen den 36-Jährigen fest. Bei der Durchsuchung des Autos bestätigte sich der Verdacht und die Ordnungshüter stellten diverse Drogerieartikel als Diebesgut sicher.

Der Tatverdächtige musste mit zur Wache. Dort wurde er nach Aufnahme der Anzeige und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Von seiner Begleiterin fehlt bislang jede Spur. Die Ermittlungsgruppe in Griesheim ist mit dem Fall betraut und für sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06155/83850 entgegen.

Kreis Bergstraße

Drogentest reagiert positiv auf THC – Zivilfahnder nehmen 22-jährigen Rollerfahrer fest

Bürstadt (ots) – Zivilfahnder haben am Montagnachmittag 26.10. einen 22 Jahre alten Rollerfahrer vorläufig festgenommen und Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Gegen 16 Uhr stoppten die Beamten den jungen Mann aus Bürstadt im Bereich der Wasserwerkstraße. Bei der anschließenden Kontrolle fielen den Polizisten deutliche Anzeichen beim 22-Jährigen auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen.

Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC, was eine Blutentnahme auf der Wache zur Folge hatte. Ob der vorläufig Festgenommene wirklich unter Drogeneinfluss gefahren ist, wird das Ergebnis einer Blutuntersuchung zeigen. Es wurde Strafanzeige erstattet.

Gefälschter Ausweis bei Kontrolle ausgehändigt – 42-Jähriger in Polizeigewahrsam

Lorsch (ots) – Ein 42-Jähriger musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, nachdem er am Montagabend (26.10.) von Zivilfahndern festgenommen wurde. Gegen 17.30 Uhr hatten die Beamten den Mann auf der Autobahn 67 bei Lorsch einer Kontrolle unterzogen. Hierbei händigte er den Polizisten zunächst die Kopie einer polnischen Identifikationskarte aus.

Recherchen im polizeilichen Auskunftssystem ergaben, das die Staatsanwaltschaft Frankenthal nach einer Trunkenheitsfahrt nach ihm fahndet. Schließlich händigte der Gestoppte das “originale” Ausweisdokument aus. Hierbei stellten die erfahrenen Fahnder umgehend Fälschungsmerkmale fest. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und auf die Wache gebracht.

Da seine Identität nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen zu seinen Personalien und ob es sich bei ihm um den Gesuchten handelt, dauern an.

Versuchter Einbruch – Verdächtiger festgenommen

Biblis (ots) – Die Polizei nahm am Dienstagvormittag (27.10.) nach einem versuchten Einbruch einen Tatverdächtigen in der Bahnhofstraße fest.

Gegen 09.45 Uhr verständigte eine Anwohnerin die Ordnungshüter, da ein Mann hinter ihrem Mehrfamilienhaus herumschlich und sich an den Fenstern zu schaffen machte. Die eingesetzten Streifen konnten daraufhin einen 22-Jährigen in Tatortnähe festnehmen, auf den die Personenbeschreibung zutraf.

Der junge Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs verantworten.

Unfallflucht

Heppenheim (ots) – Am Montag 26.10.2020 wurde um 11:36 Uhr in Heppenheim ein weißer 3er BMW an der hinteren rechten Seite beschädigt. Der BMW musste auf der B3, in Höhe des Netto Parkplatzes, verkehrsbedingt anhalten, als ein dunkler, kleiner Geländewagen vom dortigen Parkplatz auf die B3 einbog und den haltenden BMW an der Rückseite touchierte. Anschließend entfernte sich der Geländewagen von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 1.400 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060

Odenwaldkreis

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Reichelsheim (ots) – Am Montag (26.10.) gegen 19:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem silber/grauen PKW einen schwarzen Opel Vectra, der in der Heidelberger Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 150 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am linken Außenspiegel beschädigt wurde.

Hinweise zum dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der

Telefonnummer 06062 / 953-0 entgegen.

