Frankfurt: Raubüberfall auf 84-Jährige – 2 Männer flüchtig

Frankfurt-Bornheim (ots)-(wie) – Am Montag 26.10.2020 ereignete sich gegen 12:20 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Germaniastraße ein Raubüberfall auf eine 84-jährige Frau. Die beiden unbekannten Männer klingelten zuvor an der Wohnungstür der Frau. Als sie öffnete, stellte einer der beiden sofort seinen Fuß in die Tür und gab vor in die Wohnung zu müssen, um die Heizungen zu kontrollieren.

Der 84-jährigen Frau kam das suspekt vor, sie verweigerte den Zutritt und wollte die Tür schließen. Daraufhin wurde sie in die Wohnung gestoßen und durch einen der beiden Täter am Arm gepackt und in die Küche geschoben. Dort blieb der unbekannte Täter in der Tür stehen, um sie an der Flucht zu hindern, während der zweite Täter die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte.

Im weiteren Verlauf wurde der 84-Jährigen noch gewaltsam ein Schlüsselbund aus der Hand gerissen, um eine verschlossene Schublade zu öffnen. Mit Schmuck im Wert im unteren fünfstelligen Bereich sowie mit Bargeld flüchteten die unbekannten Täter aus der Wohnung in unbekannte Richtung.

Die 84-Jährige beschreibt die beiden Männer wie folgt:

Täter 1: ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, südländisches Erscheinungsbild. Korpulente/dickliche Statur, braune Haare, trug ein blaukariertes Hemd und Jeans.

Täter 2: ca. 20 Jahre alt, schlanke Statur. War dunkel gekleidet und trug ein dunkles Basecap.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden mutmaßlichen Tätern machen können, sich telefonisch unter der 069 / 755 – 10600 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Mann onaniert in S-Bahn – Bundespolizei sucht Zeugen

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main fahndet nach einem bisher unbekannten Mann, der am Samstagabend 25.10.2020 gegen 21.20 Uhr eine 31-jährige Frankfurterin sexuell belästigt hat. Die Frankfurterin meldete den Vorfall erst am Montag 26.10.2020. Sie gab an dass der Mann in der S-Bahn Linie 4, zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und der S-Bahnstation Taunusanlage, seine Hose öffnete und onanierte.

Nach Einfahrt in die Taunusanlage verließ die Frankfurterin sofort die S-Bahn.

Täterbeschreibung:

Die Frau konnte den Mann als einen 175 cm großen und etwa 30-40 Jahre alten Mann mit dunklen kurze Haaren und braunen Augen beschreiben. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und Jacke.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet und sucht zu dem Vorfall nach Zeugen. Hinweise zu dem Mann können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Frankfurt: Alkohol am Steuer – Polizei beendet Autofahrten

Frankfurt-Ginnheim/Preungesheim (ots)-(em) – In der vergangenen Nacht 26.-27.10.2020 beendete die Frankfurter Polizei die Autofahrt von 2 Männern, da sie mutmaßlich stark alkoholisiert mit ihren jeweiligen Fahrzeugen unterwegs waren.

Gegen 22.50 Uhr geriet ein 40-jähriger Mann im Bereich Jean-Monnet-Straße/Homburger Landstraße in eine Polizeikontrolle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Zudem äußerte der 40-Jährige, ein Medikament eingenommen zu haben. Dies bedeutete für den 40-Jährigen das Ende seiner Fahrt. Er musste sein Auto an Ort und Stelle stehen lassen und wurde zur Blutentnahme in das Polizeipräsidium verbracht. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er schließlich wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr dauern an.

Wenig später, geriet ein 50-jähriger BMW-Fahrer im Bereich Rosa-Luxemburg-Straße/Am Ginnheimer Wäldchen ebenfalls in eine Polizeikontrolle. Bei ihm ergab der Atemalkoholtest ein Ergebnis von über 1,4 Promille. Zudem fanden die Beamten über 5 Gramm Haschisch bei ihm auf, welches sichergestellt wurde.

Der Mann wurde, so wie der 40-Jährige, zur Blutentnahme in das Polizeipräsidium verbracht und nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Seinen 6er BMW musste er stehen lassen. Die Frankfurter Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 50-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.

