Arbeitsunfall – Lkw-Fahrer übersieht Arbeitskollegen

(ots) – Am Montagnachmittag 26.10.2020 um kurz nach 17.00 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Gemarkung Berkatal an der Landesstraße L 3300 zu einem Unfall, als ein 20-jähriger Lkw-Fahrer aus Bruchsal einen Arbeitskollegen übersehen hat und mit diesem zusammenstieß. Der 20-Jährige fuhr mit einem Lkw rückwärts einen Waldweg entlang und übersah dabei seinen 52-jähriger Arbeitskollegen aus dem Walzbachtal, der zu Fuß in der gleichen Richtung unterwegs war und seinerseits den herannahenden Lkw in seinem Rücken nicht bemerkte. Der 52-Jährige wurde durch den Lkw im Rücken erfasst und kam dadurch zu Fall.

Zum Glück wurde der Lkw-Fahrer sofort von anderen Arbeitskollegen auf den Vorfall aufmerksam gemacht, so dass dieser sofort anhalten konnte. Der 52-Jährige erlitt bei dem Sturz u.a. Verletzungen im Bauch und Brustbereich, sowie eine Platzwunde am Kopf. Der 52-Jährige wurde zunächst ins Krankenhaus nach Eschwege verbracht, wird aber voraussichtlich nach Göttingen verlegt werden.

Da der Unfall auf einem umschlossenen Gelände und nicht im öffentlichen Verkehrsraum geschah, handelt es sich um einen Arbeitsunfall, bei dem die weitere Sachverhaltsklärung durch die Berufsgenossenschaft erfolgt.

Straßenverkehrsgefährdung durch gefährliches Überholmanöver – Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots) – Eine 41-jährige Frau aus Witzenhausen hat am Montag bei der Polizei in Eschwege Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung im Straßenverkehr gegen einen bis dato namentlich nicht bekannten Fahrer eines Mercedes Vito erstattet. Da bei dem Verkehrskonflikt offenbar noch ein weiteres Fahrzeug durch den unbekannten Mercedesfahrer gefährdet wurde, erhoffen sich die ermittelnden Beamten der Polizei in Eschwege weitere Hinweise und bitten den Beteiligten sich zu melden.

Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 16.10 Uhr auf der Bundesstraße B 249 zwischen Weidenhäuser Kreuz und Eschwege. Auf der zweispurigen Strecke war die 41-Jährige in ihrem Auto auf der linken Spur in Richtung Eschwege unterwegs und war im Begriff, einen Pkw auf der rechten Fahrspur zu überholen.

Während ihres Überholvorgangs kam hinter der Frau ein weißer Mercedes Vito ebenfalls auf der linken Fahrspur angefahren, fuhr dicht auf und der Fahrer betätigte dabei mehrmals die Lichthupe.

Als die Frau an dem überholten Pkw zwar vorbei aber noch auf der linken Spur war, wechselte der Vito ihren Angaben zufolge abrupt nach rechts, um sich zwischen dem Fahrzeug der Frau und dem anderen Pkw auf der rechten Spur quasi “durchzuquetschen”. Dadurch verunsichert bremste die 41-Jährige stark ab und zog mit ihrem Auto nach links, wobei sie fast mit der dortigen Leitplanke kollidierte. Dem von ihr zuvor überholten Fahrzeug auf der rechten Spur erging es dabei offenbar ähnlich, der Fahrer musste seinerseits nach rechts ziehen, um eine Kollision mit dem Mercedes Vito zu vermeiden, der nach seinem gefährlichen Überholmanöver weiter Gas gegeben habe und dann in die Ortslage von Eschwege davonfuhr.

In Eschwege an der Kreuzung Niederhoner Straße / Ecke Schützengraben hatte die 41-Jährige dann den besagten weißen Mercedes Vito an der Amel stehend vor sich, woraufhin die Frau sich entschloss auszusteigen und den Fahrer auf sein Verhalten anzusprechen. Dieser habe aber lediglich geantwortet, dass sie ihm ja nicht Platz gemacht habe, obwohl er mehrfach die Lichthupe betätigt hätte. Dann sei der Mann weitergefahren.

Laut Beschreibung der Frau soll der Fahrer des Mercedes ein südländisches Aussehen und dunkles bzw. schwarzes lichtes Haar gehabt haben. Der Fahrer war mit einem rot karierten Oberteil bekleidet, hatte eine schlanke Figur und soll zwischen 30-40 Jahre alt sein. Das Kennzeichen des Mercedes Vito lautete MG-CJ 2121.

Bei dem von ihr überholten Fahrzeug auf der B 249, welches ebenfalls durch das Überholmanöver gefährdet wurde könnte es sich um einen VW Touran oder ähnlich gehandelt haben, eventuell in roter Farbe.

Die Polizei in Eschwege ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung im Straßenverkehr und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Nummer 05651/925-0 zu melden.

Hydrant von unbekanntem Verkehrsteilnehmer beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots) – Die Beamten der Polizei in Eschwege haben jetzt Ermittlungen wegen Unfallflucht gegen einen unbekannten Verkehrsteilnehmer aufgenommen, der in der Struthstraße von Eschwege auf einem Gehweg einen Hydranten beschädigt hat. Die Mitarbeiter der Eschweger Stadtwerke haben den Vorfall jetzt festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Die Tatzeit kann allerdings schon einige Zeit zurückreichen, die ermittelnden Beamten gehen von einem Tatzeitraum zwischen dem 29.09.2020 und dem 27.10.2020, 09.45 Uhr aus. Der Schaden an dem Hydranten, der vermutlich beim Wenden oder Rangieren beschädigt wurde, beträgt 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Wildunfälle

(ots) – Am frühen Montagabend 26.10.2020 erfasste eine 57-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf einen Waschbären, als die Frau gegen 18.35 Uhr auf der Landesstraße L 3242 von Albungen in Richtung Frankershausen unterwegs war. Das Tier war später nicht mehr auffindbar, am Auto der Frau entstand ein Schaden von 400 Euro.

(ots) – Am Montagabend 26.10.2020 gegen 22.20 Uhr erfasste ein 34-jähriger Autofahrer aus Treffurt ein Reh auf der Landesstraße L 3245 zwischen Groß-Burschla und Weißenborn. Das Reh verendete am Unfallort, am Auto des Mannes entstand Sachschande in noch unbekannter Höhe.

(ots) – Gegen 22.45 Uhr kollidierte am Montagabend 26.10.2020 eine 48-jährige Autofahrerin aus Waldkappel auf der Landesstraße L 3227 zwischen Hetzerode und Waldkappel mit einem Reh, welches bei dem Unfall tödlich verletzt wurde. Der Schaden am Auto wird auf 500 Euro beziffert.

(ots) – Ebenfalls 500 Euro Schaden entstanden bei einem Wildunfall am Dienstagmorgen 27.10.2020 um kurz nach 05.00 Uhr auf der Landesstraße L 3239. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf hatte auf dem Weg von Bad Sooden-Allendorf nach Kammerbach einen Dachs erfasst, der bei dem Zusammenprall verendete.

Unfallflucht – Verursacher steht fest

(ots) – Montagmittag 26.10.2020 hat ein 37-jähriger Autofahrer aus Eschwege in der Boyneburger Straße an einem geparkten Fahrzeug den linken Außenspiegel im Vorbeifahren beschädigt und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei, die das verursachende Fahrzeug wenig später im Stadtgebiet von Eschwege anhalten und kontrollieren konnte. Der 37-jährige Fahrer muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Der Schaden an dem geparkten Fahrzeug beträgt 200 Euro, am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Schaden von 50 Euro.

Polizei Sontra

Einbruchsdiebstahl auf Baustelle – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Zwischen Montagnachmittag 17.45 und Dienstagmorgen 06.25 Uhr sind Unbekannte in einen Bürocontainer einer Baustelle eingebrochen und haben daraus mehrere Gegenstände gestohlen. Der Container, der in der Gemarkung Sontra bei der Baustelle der A 44 Talbrücke Lindenau steht, fungierte als Computerraum, aus dem die Unbekannten u.a. ein Laptop sowie diverses Werkzeug im Gesamtwert von 500 Euro entwendeten.

Die Schadenshöhe durch den gewaltsamen Einbruch wird durch die Polizei in Sontra auf 100 Euro beziffert. Hinweise nehmen die Beamten in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Weitere aufgebrochene Zigarettenautomaten aufgefunden – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am Sonntag 25.10.2020 wurden erneut zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten aufgefunden, dieses Mal im Zuständigkeitsbereich der Polizei in Hessisch Lichtenau. Gegen 09.30 Uhr meldete ein Spaziergänger in einer Waldgemarkung von Küchen einen aufgebrochenen Automaten auf einem Feldweg in der Verlängerung zur Meißnerstraße. Zwischen Fürstenhagen und Quentel, in einem Feldweg neben der Landesstraße L 3228, fanden Fußgänger dann gegen 16.00 Uhr einen weiteren aufgebrochenen Automaten.

Die Zigarettenautomaten wurden durch Unbekannte offenbar von einer Hauswand gehebelt, entwendet und dann später aufgebrochen. Der Schaden an den Automaten wird vorläufig auf je 1.500 Euro geschätzt. Derzeit ist noch nicht bekannt, wieviel Bargeld und Zigaretten die Automaten zum Zeitpunkt des Entwendens enthielten. Derzeit laufen außerdem die Ermittlungen zu den Tatörtlichkeiten, von wo die Automaten entwendet wurden.

Hinweise zu den Fällen, insbesondere bei Beobachtungen im Umfeld der Auffindeorte der Automaten, erbittet die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

56-jährige Autofahrerin übersieht Autofahrer

(ots) – Am Montagmorgen 26.10.2020 gegen 10.15 Uhr befuhr eine 56-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen die Straßen Laubenweg aus Richtung LIDL-Einkaufsmarkt kommend, in Richtung Anschlussstelle B 80. Beim Einbiegen nach links auf die B 80 übersah die Frau dann einen 82-jährigen Autofahrer aus Witzenhausen, der bevorrechtigt auf der B 80 von Gertenbach kommend in Richtung Witzenhausen unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Einmündungsbereich.

An den beiden Autos entstand insgesamt ein Schaden von 2.400 Euro.

