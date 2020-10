Eschwege (ots) – Am Sonntagnachmittag 25.10.2020 ist ein 24-Jähriger nach eigenen Angaben in der Grünanlage „An den Anlagen“ in Eschwege/Höhe Durchgang zum Nikolaiplatz, von zwei vermutlich arabischen Männern hinterrücks attackiert und durch Schläge sowie mit einem Messer verletzt worden. Der 24-Jährige hatte seinen Pkw gegen 17.00 Uhr in der Straße „An den Anlagen“ geparkt und wollte dann durch die Grünanlage in die Innenstadt gehen.

Plötzlich traf den 24-Jährigen unvermittelt ein Schlag gegen den Hinterkopf sowie ein Faustschlag ins Gesicht, als er sich zu den Angreifern umdrehte. Der junge Mann gibt weiter an, zunächst von einem Täter festgehalten worden zu sein, während der Andere auf ihn einschlug. Letztlich hätten aber Beide auf ihn eingeschlagen, so dass der Geschädigte sich schließlich vor Schmerzen niederknien musste.

Als die beiden Männer von ihrem Opfer abließen und verschwanden, rappelte sich der 24-Jährige langsam wieder auf und bemerkte in seinem Bauchbereich 2 blutende Stichverletzungen.

Der 24-Jährige teilte den Vorfall der Polizei in Eschwege mit und suchte im Anschluss selbständig das Krankenhaus in Eschwege auf, wo die Verletzungen behandelt wurden. Nach ambulanter Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Hintergründe des Übergriffs, der laut dem Opfer nur wenige Sekunden gedauert hat, sind noch völlig unklar. Die zwei unbekannten männlichen Täter, die beide arabisch gesprochen haben sollen, können von dem Opfer nicht näher beschrieben werden.

Es ist lediglich bekannt, dass ein Täter offenbar weiße Nike-Turnschuhe trug.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und hofft auf weitere Hinweise

zu dem Vorfall unter der Nummer 05651/925-0.

