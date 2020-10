Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 27.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Kopf- und Schulterschmerzen nach Auffahrunfall

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montag, 26.10.2020, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Martin-Luther-Straße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen sich eine 58jährige Haßlocherin Kopf- und Schulterschmerzen zuzog. Der Pkw, in dem sich die Geschädigte als Beifahrerin befand, musste an einer Einmündung durch deren Ehemann verkehrsbedingt abgebremst werden, woraufhin ein 22jähriger Pkw-Fahrer auf Grund zu geringem Sicherheitsabstandes auffuhr. Die Verletzungen der 58Jährigen mussten vor Ort nicht medizinisch behandelt werden. Ihr Ehemann blieb unverletzt. Der Sachschaden wird von Seiten der Polizei auf 1000 Euro geschätzt. Der 22jährige Neustadter muss sich jetzt wegen einer Fahrlässigen Körperverletzung sowie einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten.

Neustadt: Geschwindigkeitsmessungen vor Kindertagesstätte und Schule

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstagmorgen, 27.10.2020, in der Zeit zwischen 07:00 bis 08:00 Uhr, wurden vor der Kindertagesstätte und der ‚Realschule Plus im Böbig‘ in der Landwehrstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. In der dortigen 30er Zone wurden insgesamt zehn Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen, wobei die Höchstgeschwindigkeit 43 km/h betrug. Als Folge müssen die betroffenen Fahrzeugführer mit einem Verwarnungsgeld rechnen.

Neustadt: Geschwindigkeitskontrollen auf der B 39 bei Geinsheim

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstagvormittag, im Zeitraum von 09:30 bis 11:30 Uhr, wurden auf der B 39 in Höhe des Geinsheimer Sportplatzes Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 37 Verstöße festgestellt. In einem Fall überschritt der Betroffene die erlaubten 70 km/h um 51 km/h. Als Folge wird ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg und die Abgabe des Führerscheins für einen Monat fällig. Alle weiteren Betroffenen müssen größtenteils mit Buß- und Verwarnungsgelder rechnen.