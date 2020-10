Brand in Ludwigshafen Stadtteil Oppau

Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen-Oppau (ots)-(MM) – Am 26.10.2020 um 12:42 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Edigheimer Straße im Stadtteil Oppau gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine Rauchentwicklung aus dem 2.OG des mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes feststellbar.

Die Feuerwehr rettete eine Person über den baulichen Rettungsweg aus der Brandwohnung. Die gerettete Person wurde dem Rettungsdienst übergeben. Es gab keine weiteren Verletzten. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Auf Grund der starken Rauchentwicklung waren umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen erforderlich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei

Gefahrstoffaustritt in Ludwigshafen Nachtweide

Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)-(MM) – Am Montag 26.10.2020 um 14:41 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gefahrstoffaustritt in die Nachtweide gerufen. In einer Lagerhalle für Gefahrstoffe wurde beim Umlagern einer Palette mit mehreren Kleingebinden Ameisensäure (85%), ein Kleingebinde beschädigt. Es traten ca. 35 l Produkt innerhalb der Lagerhalle aus.

Die Feuerwehr hat unter Chemikalienschutzkleidung die Ameisensäure mit Bindemittel aufgenommen und den defekten Behälter in einem Überfass gesichert. Für die Umgebung bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung.

Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 29 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei

Versuchter Einbruch in Hotel durch 4 Jugendliche

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Vier Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren wurden am Sonntag (25.10.2020) bei einem Einbruch in ein Hotel erwischt. Gegen 18.40 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass vier Jugendliche versuchen würden in ein Hotel in der Luitpoldstraße einzubrechen.

Als die Polizei erschien, flüchten die Täter zu Fuß. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte die Täter kurze Zeit später. Die zwei 14-Jährigen und der 16-Jährige wurden anschließend den Eltern übergeben. Alle Beteiligten müssen sich den wegen Einbruchdiebstahl verantworten.

Fahrradfahrer übersehen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Eine 27-Jährige übersah am Sonntag (25.10.2020) einen 61-jährigen Fahrradfahrer und sorgte dafür, dass dieser in ein Krankenhaus behandelt werden musste. Die Frau wollte gegen 15.30 Uhr mit ihrem Pkw im Bereich Am Weidenschlag in den fließenden Verkehr einfahren.

Hierbei übersah sie einen von links kommenden Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit dem Pkw und stürzte. Durch den Sturz zog sich der 61-Jährige eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Pkw übersehen und Unfall verursacht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Ein 66-jähriger Rollerfahrer verursachte am Sonntag (25.10.2020) unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall. Der Rollerfahrer war gegen 12.10 Uhr in der Mannheimer Straße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich zur Ludwig-Guttman-Straße einen vorfahrtsberechtigten Pkw übersah. Beide Fahrzeuge kollidierten. Hierbei stürzte der Rollerfahrer und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem 66-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Dem Rollerfahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellte die Polizei sicher.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der Zeit vom 21.01.2020 bis 25.10.2020 in ein Wohnhaus in der Anglerstraße einzubrechen. Der Versuch über die Terrassentür einzubrechen misslang jedoch.

Es entstand lediglich Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Sonntag (25.10.2020), zwischen 11 Uhr und 15 Uhr, in eine Wohnung in der Saarlandstraße ein. Aus der Wohnung wurden Schmuck und Bargeld in einem niedrigen fünfstelligen Bereich entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der

Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.