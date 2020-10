Groß-Gerau

Unbekannte attackieren 23-Jährigen und entwenden Geld – Wer kann Hinweise geben?

Groß-Gerau (ots) – Nachdem ein 23-Jähriger am späten Samstagabend 24.10.2020 von Unbekannten in der Helvetiastraße attackiert und beraubt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Von der Innenstadt kommend war der 23-Jährige zu Fuß zu einer Tankstelle in der Mainzer Straße unterwegs. In Höhe eines Einkaufsparks soll er im Zeitraum zwischen 22 und 23 Uhr von bislang Unbekannten von hinten niedergeschlagen worden sein. Ersten Erkenntnissen zufolge, wurde er durch den Angriff bewusstlos. Als der 23-Jährige wieder zu sich kam, stellte er das Fehlen von 120 Euro fest.

Zeugen oder Anwohner, die den Sachverhalt mitbekommen haben oder in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Mit 1,88 Promille Unfall gebaut – Drei Personen schwer verletzt

Stockstadt/K153 (ots) – Am Samstagabend (24.10.) ereignete sich auf der Kreisstraße 153 gegen 19.30 Uhr ein Unfall mit drei Fahrzeugen, bei dem drei Insassen schwer verletzt wurden.

Eine 20-Jährige war mit ihrem schwarzen Opel auf der Kreisstraße in Richtung Stockstadt unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 23 Jahre alter Wagenlenker. Dieser stieß mit seinem schwarzen Volkswagen, offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit, in Höhe einer dortigen Bahnüberführung mit dem Opel zusammen. Infolge des Aufpralls kam die 20-Jährige mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte sie mit einem weißen Audi zusammen.

Der 26-jährige Fahrer und seine 21 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Auch die 20-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus verbracht. Neben den drei Wägen entstand auch Schaden an der Leitplanke. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden insgesamt auf 39.500 Euro. Alle drei Wägen mussten im Anschluss abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Ordnungshüter Anzeichen für den vorausgegangenen Alkoholkonsum bei dem 23-Jährigen fest. Ein Test zeigte im Anschluss 1,88 Promille an. Er musste die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ob der vorige Alkoholkonsum ursächlich für den Unfall war, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Trebur (ots) – Nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Birkenstraße am Freitagabend (23.10.) hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Zwischen 17.40 Uhr und 22 Uhr gelangten die Kriminellen auf den Balkon im Hochparterre und brachen die dortige Balkontür auf. Anschließend gelangten sie in das Anwesen und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher mehrere Hundert Euro Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in Tatortnähe bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Mehrere Gartenhütten aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Raunheim (ots) – In der Ringstraße wurden am Wochenende (23.10.-25.10.2020) mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Unbekannte kletterten im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr und Sonntag, 11 Uhr über die Zäune der Grundstücke und brachen auf verschiedene Weise die darauf befindlichen Hütten auf. Hier entwendeten sie mehrere Werkzeuge und Elektronikgeräte im Wert von rund 700 Euro. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich direkt mit der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 in Verbindung zu setzen.

Grauer Audi “GG-MA 887” gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – In der Nacht zum Sonntag (25.10.) entwendeten Kriminelle einen grauen Audi in der Virchowstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand stellte der Inhaber den grauen A4 am Samstagabend (24.10.) auf seinem Stellplatz ab. Am nächsten Tag bemerkte er, dass der Wagen nicht mehr an Ort und Stelle stand. Wie die Kriminellen das Fahrzeug entwenden konnten, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Zum Tatzeitpunkt waren beide Kennzeichen “GG-MA 887” am Audi angebracht.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zum Aufenthalt des grauen Audis geben?

Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Kriminelle gehen leer aus – Zeugen nach versuchten Einbrüchen gesucht

Rüsselsheim/Groß-Gerau (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Feldbergstraße in Rüsselsheim sowie eine Werkstatt im Neuweg in Groß-Gerau gerieten am vergangenen Wochenende (23.-25.10.) in das Visier Krimineller.

Am Samstagmorgen (24.10.), gegen 10 Uhr, stellten die Bewohner des Einfamilienhauses die Einbruchsversuche fest und meldeten den Sachverhalt der Polizei. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit unbekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge, versuchten die Kriminellen unter anderem durch ein Fenster ins Innere des Hauses zu gelangen, was ihnen misslang.

Dennoch hinterließen sie einen Schaden von rund 1.500 Euro.

Im Tatzeitraum zwischen Freitagmittag (23.10.) und Sonntagnachmittag (25.10.) suchten Kriminelle eine Auto-Werkstatt auf. Dort versuchten sie eine Tür zur Werkstatt aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Aufbruchsversuch stand, woraufhin die Unbekannten das Weite suchten.

Wer Hinweise zu den Sachverhalten geben oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 in Verbindung zu setzen.

Mutmaßlicher Trickdieb geht leer aus – Wer hat Tatverdächtigen bemerkt?

Gernsheim (ots) – Ein mutmaßlicher Trickdieb ging am Freitagnachmittag (23.10.) auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bensheimer Straße leer aus. Gegen 14.30 Uhr sprach der Unbekannte einen 68-jährigen Gernsheimer an, der bereits in seinem Auto saß und bat um die Telefonnummer eines Pannenservice. Der hilfsbereite Senior holte daraufhin sein Portemonnaie heraus, in der sich die Mitgliedskarte eines bekannten Pannendienstes befand.

Der Tatverdächtige griff nach der Karte, angeblich um die Nummer abzulesen, und wollte nach Eindruck des 68 Jahre alten Mannes auch das Scheinfach erreichen. Er schlug die Hand des vermeintlichen Trickdiebes weg und zog die Geldbörse zurück. Er ging anschließend in Richtung der angrenzenden Bahngleise davon.

Täterbeschreibung:

Der Unbekannte war Ende 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hatte kurze, dunkle Haare und sprach gutes Deutsch ohne Akzent. Bekleidet war er mit einer hellbraunen Steppjacke, einem beigefarbenen Pullover und einer Blue-Jeans.

Zeugen, denen der Beschriebene aufgefallen ist oder die von ihm ebenfalls angesprochen wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 bei der Rüsselsheimer Kripo (Kommissariat 21/22) zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Samstag 24.10.2020 zwischen 14-22:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Walldorf in der Farmstraße 101 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein neben ihm geparkten blauen Opel Vectra. Hierbei wurde die linke Seite des Fahrzeuges beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 650 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Unfallverursacher/-in nimmt die Polizeistation

Mörfelden-Walldorf unter der 06105-40060 entgegen.

Darmstadt

Vorgetäuschte Hilfe – Trickdiebin erbeutet Geldbeutel

Darmstadt (ots) – Am Samstagmittag 24.10.2020 haben zwei noch unbekannte Frauen ihr Unwesen auf einem Einkaufsmarkparkplatz in der Eschollbrücker Straße getrieben und eine 54-jährige Kundin bestohlen.

Zwischen 12 und 12.30 Uhr hatte eine der Täterinnen die Darmstädterin angesprochen, nachdem sie offenbaren Probleme im Handling ihres Einkaufwagens hatte. Im Zuge der angebotenen Hilfe schnappte sich die Diebin unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche und trat im Anschluss die Flucht mit ihrer Komplizin an.

Täterbeschreibung:

Beide Frauen hatten eine “dicke” Statur und wurden auf 50 Jahre und 30 bis 40 Jahre alt geschätzt. Die etwa 50-Jährige trug eine graue Jacke, ihre jüngere Begleiterin war mit einem schwarzen Mantel bekleidet.

Das Kommissariat 24 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-2416).

Darmstadt-Dieburg

Scheibe eingeschlagen – Tabakboxen entwendet – Zeugen nach Einbruch in Kiosk gesucht

Griesheim (ots) – In der Nacht zum Montag 25.-26.10.2020 hatten es noch unbekannte Täter auf die Tabakwaren eines Kiosks in der Friedrich-Ebert-Straße abgesehen.

Zwischen Sonntagabend, 23 Uhr und Montagabend, 6 Uhr, schlugen die Täter die Frontscheibe des Verkaufsraumes ein und entwendeten Tabakboxen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Griesheim ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06155/83850 alle sachdienlichen Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, entgegen.

Kreis Bergstraße

Container aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Freitag (23.10.), 16 Uhr und Samstag (24.10.), 7 Uhr einen Container in der Friedrich-Ebert-Straße auf und entwendeten Baustellenwerkzeug sowie mehrere Kabeltrommeln. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich direkt mit der Polizei in Viernheim unter

der Telefonnummer 06204/9377-0 in Verbindung zu setzen.

Hakenkreuz auf Fahrbahn gesprüht – Polizei sucht Zeugen

Lautertal (ots) – Unbekannte sprühten in der Nacht zum Samstag (24.10.) ein Hakenkreuz auf die Fahrbahn des Höhenwegs in Gadernheim.

Das circa ein Quadratmeter große, verfassungsfeindliche Symbol wurde im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 9 Uhr, vermutlich mittels blauer Sprühfarbe, auf der Straße aufgebracht.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, direkt mit dem polizeilichen Staatsschutz in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

Südhessen

Südhessen: Einbruchschutz – Infoveranstaltungen abgesagt

Michelstadt/Darmstadt/Rüsselsheim (ots) – Aufgrund der aktuellen Corona-Situation müssen unsere Einbruchschutz Fachberater leider die für diese Woche geplanten Informationsveranstaltungen in Michelstadt, Darmstadt und Rüsselsheim-Bauschheim absagen. Es handelt sich um folgende Termine:

Montag, 26.10.20, 15.00-18.00 Uhr Michelstadt, REWE-Markt, Walther-Rathenau-Allee 24.

Mittwoch, 28.10.20, 15.00-18.00 Uhr Darmstadt, Bauhaus-Parkplatz, Otto-Röhm-Straße 50.

Donnerstag, 29.10.20, 15.00-18.00 Uhr Rüsselsheim-Bauschheim, Globus-Markt, Am Steinmarkt 1.

