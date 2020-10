Marburg – Einbruch in die Schlossbergapotheke

In der Nacht zum Samstag 24.10.2020 um kurz vor 01 Uhr kam es zum jetzt dritten Einbruch in die Schlossbergapotheke in der Universitätsstraße. Gewaltsam öffnete der Einbrecher einen Flügel der Eingangstür, stieg durch den Spalt und stahl aus den drei offen stehenden Registrierkassen das Bargeld.

Der Täter entkam ungesehen, sodass derzeit keine Beschreibung vorliegt. Wer war in der Nacht in der Innenstadt und hat gegen 01 Uhr rund um den beschriebenen Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Reifen platt

Mittwochmorgen, 21. Oktober, um 07.30 Uhr stellte der Fahrer seinen schwarzen Ford Puma unbeschädigt auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Niederkleiner Straße 40 ab. Als er um 12 Uhr zurückkehrte, war ein Vorderreifen platt. Eine sichtbare Einstichstelle zeugte von mutwillige Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Polizei sucht Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut

Marburg-Biedenkopf (ots) – Sonnenbrillen, Parfüm, Schmuck, Uhr, mobile Navigationsgeräte, Taschen, Rucksäcke, Geldsäckchen mit Kupfermünzen, Fahrräder und sogar Verbandsmaterialien stellte die Kripo im Zusammenhang mit Ermittlungen nach der Festnahme eines Mannes sicher. Es handelt sich um mutmaßliches Diebesgut. Einen Teil der Gegenstände konnte die Kriminalpolizei den entsprechenden Straftaten zuordnen und damit den Eigentümern zurückgeben. Andere teils auffällige und markante Gegenstände suchen noch nach ihren Eigentümern.

Wem gehören die sichergestellten Gegenstände? Für die weiteren Ermittlungen wäre es wichtig, diese Gegenstände entsprechenden Straftaten zuzuordnen. Die dieser Meldung beigefügten und unter www.polizeipresse.de einsehbaren Bilder sind exemplarisch.

Weitere Bilder stehen unter www.polizei.hessen.de zur Ansicht bereit.

Die Besitzer werden dringend gebeten, sich mit dem Kommissariat für Einbruchs- und Diebstahlsdelikte bei der Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Hintergrund:

Eine gute Zeugenreaktion und die hervorragende Personenbeschreibung führten am Dienstagabend, 20. Oktober in Kirchhain zur Festnahme eines Verdächtigen nach dem Diebstahl aus einem Auto. Der polizeibekannte 28 Jahre alte Mann hatte ein gestohlenes Laptop bei sich. Er hatte sich zuvor in der Mühlgasse beim großen Parkplatz zwischen den Autos bewegt und mehrfach versucht, Autotüren zu öffnen.

Der Tatverdächtige stand unter Alkoholeinfluss. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und nahm ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Die Polizei hatte den Mann bereits in der Nacht zum 17 Oktober wegen des Verdachts des Diebstahls aus Autos vorübergehend festgenommen. Auch da hatten gute Zeugenreaktionen und Aussagen zur Festnahme geführt.

Nach erneuter Festnahme am 20.10.2020 in Kirchhain und der Zuordnung weitere Straftaten auch in Gießen erließ ein Richter den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Der Festgenommene ist seit Mittwoch, 21. Oktober in der Justizvollzugsanstalt.

Ostkreis – Berauscht gefahren

Wieder fielen am zurückliegenden Wochenende im Ostkreis, in Stadtallendorf, Kirchhain und Neustadt Fahrer auf, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Für alle endete die Fahrt mit der Kontrolle und mit Blutproben.

Bereits am Freitag, 23. Oktober, um 10 Uhr musste ein 39-Jähriger sein Auto stehen lassen. Er saß nicht zum ersten Mal hinter einem Lenkrad, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Drogentest bestätigte den Verdacht mit einer positiven Reaktion auf gleich zwei Präparate. Die Polizei stellte bei dem Mann zusätzlich den Autoschlüssel sicher.

In der Nacht zum Sonntag, 25. Oktober, um dreißig Minuten nach Mitternacht zeigte der Alkotest eines in Neustadt angehaltenen Autofahrers über 1,7 Promille an. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 31-Jährigen.

Ebenfalls seinen Führerschein zunächst abgeben musste in der gleichen Nacht um kurz vor 01 Uhr ein anderer 31 Jahre alter Mann. Ihn kontrollierte die Polizei in Kirchhain. Sein Alkotest zeigte über 1,1 Promille.

Durch seine mehr als unsichere Fahrweise fiel am Sonntagabend, um 18.10 Uhr ein Fahrradfahrer auf. Er fuhr trotz herrschender Dunkelheit ohne Licht und dann auch noch in deutlichen Schlangenlinien.

Als der Radler an der Bahnhofstraße den Kreisverkehr nutzte, musste er sogar einen Fuß von einem Pedal nehmen, um sein Gleichgewicht zu halten. Der Alkotest nach dem Anhalten lieferte die Erklärung. Er zeigte über 2 Promille an. Der 40 Jahre alte Mann musste mit zur Blutprobe. Über eventuelle Auswirkungen auf seinen Führerschein wird das Gericht entscheiden.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Verlorene Ladung verursacht Schaden

Just in dem Augenblick, als der blaue Opel Astra einen Pkw mit einem offenen Anhänger überholte, löste sich wohl ein Plastikblumenkübel aus dessen Ladung. Der Kübel landete auf der Motorhaube des Astras und verursachte einen Schaden. Vermutlich hat der Fahrer des Gespanns den Ladungsverlust und den folgenden Unfall nicht bemerkt und fuhr daher weiter. Der Unfall passierte am Dienstag, 06. Oktober, gegen 13.45 Uhr, auf der B 3 auf dem Weg nach Kirchhain zwischen den Anschlussstellen Cölbe/Wehrda und dem folgenden Cölber Dreieck. Die Astrafahrerin startet kurz vor dem Abzweig nach Wetter/Biedenkopf ihr Überholmanöver. Der Pkw-Anhänger hatte keine Plane und die Ladefläche war wohl nicht abgedeckt. Gezogen hat den Anhänger ein wohl silbernes Auto, eventuell ein VW Golf.

Welcher Pkw mit Anhänger war an dem Dienstag auf der Autobahn von Marburg Richtung Kirchhain unterwegs? Der Fahrer wird gebeten, sich zwecks der Schadensregulierung mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0, in Verbindung zu setzen.

Marburg – Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein noch unbekannter Autofahrer die Fahrerseite eines grauen Audi A6. Der Schaden beträgt mindestens 800 Euro. Der Audi parkte zur Unfallzeit am Donnerstag, 22. Oktober, zwischen 07.50 und 15.10 Uhr, auf dem großen Parkplatz beim Georg-Gassmann-Stadion in der Leopold-Lucas-Straße. Der Verursacher entfernte sich nach der Kollision, ohne die Polizei zu benachrichtigen und ohne eine Nachricht am Audi zu hinterlassen.

Wer hat diesen Unfall gesehen? Wer kann Hinweise geben zum verursachenden Auto und/oder zum verantwortlichen Fahre*in. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Steffenberg – Schaden durch Auto oder durch Einkaufswagen?

Der Standort des schwarzen BMW Cabrio und das Schadensbild legen die Vermutung nahe, dass der Schaden auch durch den Anstoß eines Einkaufswagens entstanden sein könnte. Auszuschließen ist die Kollision eines Autos jedoch nicht. Der Schaden entstand am Montag, 19. Oktober, zwischen 11.30 und 12 Uhr das 3er Cabriolet stand auf dem Rewe-Parkplatz des Centro Steffenberg Niedereisenhausen nahe dem Abstellplatz der Einkaufswagen entlang eines markierten Fußgängerwegs mit der Front zum Markt. Der Schaden ist hinten links und beträgt vermutlich mindestens 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kirchhain – Graffiti – Weitere Tatorte

(ots) Folgemeldung – Am Donnerstag 22.10.2020 wurde von mehreren Graffiti zwischen Erlensee und Reiterhof berichtet. Mittlerweile stehen weitere Tatorte dieser Sachbeschädigungen fest. Immer wieder tauchten bei den Sachbeschädigungen die gleichen Buchstaben- und Zahlenkombinationen auf. Ein Tatzusammenhang ist aufgrund von Aussehen, Größe, Ausführung sowie Art und Weise durchaus wahrscheinlich. Die Farbschmierereien waren u.a. am Hexenturm an der Stadtmauer, an Laternen, im Steinweg an einer Werbetafel, einer Litfaßsäule, an einem Zaun und den Innenseiten der Bahnunterführung oder auch wie in der Straße Am Bahnhof an einem Stromkasten.

Weitere Graffiti gleicher Art auch auf dem Hessischen Fernradweg R 6 auf dortigen Informationstafeln und mehreren Skulpturen. Die Graffiti ziehen sich scheinbar quer durch Kirchhain. Der Gesamtschaden durch die notwendigen Reinigungsarbeiten lässt sich derzeit nicht beziffern.

Die Polizei bittet um besondere Aufmerksamkeit und um sofortige Benachrichtigung bei verdächtigen Beobachtungen. Außerdem sucht die Polizei Zeugen der Farbsprühereien und bittet darum besondere Auffälligkeiten wie z.B. Personen mit Farbresten an Händen oder Kleidung zu melden.

Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Dautphe – Waschmaschine mitgenommen

Zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 18 Uhr am Donnerstag, 22. Oktober, verschwand aus der Hofeinfahrt eines Anwesens in der Gladenbacher Straße eine Midea-Waschmaschine im Wert von 444 Euro. Möglicherweise hielt der Mitnehmer die Maschine für aussortiert und herrenlos. Das war sie aber nicht. Der Besitzer zeigte jetzt den Verlust seiner Waschmaschine an.

Wer hat in der fraglichen Zeit eventuell das Verladen der Maschine beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 oder Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Michelbach – VW Passat aufgebrochen

Obwohl der braune Passat auf dem Privatgrundstück eines Anwesens in der Michelbacher Straße parkte, brach ein Dieb ihn auf und stahl Zigaretten und das Parkmünzgeld.

Tatzeit war von Mittwoch auf Donnerstag, 22. Oktober, zwischen 16 und 08 Uhr.

Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg – Fahrt unter Drogeneinfluss?

Am Donnerstag, 22. Oktober, um kurz nach 14 Uhr überprüfte die Polizei bei einer Verkehrskontrolle den 29 Jahre alten Fahrer eines schwarzen Autos. Da ein durchgeführter Drogenwischtest positiv auf gleich mehrere Produkte reagierte, steht der Mann unter dem Verdacht das Auto gefahren zu haben, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Endgültigen Aufschluss darüber wird allerdings erst das Ergebnis der veranlassten Blutprobe geben.

Vorsorglich untersagte die Polizei zunächst mal die Weiterfahrt.

Unfallfluchten – Zeugen gesucht – Hinweise erbeten

Wommelshausen – A-Klasse auf Hotelparkplatz beschädigt

Die Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Hotels in der Brühlstraße war bereits zwischen Montag, 05. und Samstag, 10. Oktober. In dieser Zeit entstand an einem dort geparkten grauen A-Klasse Daimler mit Frankfurter Kennzeichen an der Fahrertür ein Schaden von vermutlich mehreren Tausend Euro. Die Tür war zerkratzt und eingedrückt.

Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug ergaben sich nicht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach – Parkplatzlaterne steht schief

Eine der hohen, den Parkplatz zwischen dem Aldi-Markt und dem Rewe-Getränkemarkt in der Adolf-Theis-Straße beleuchtenden Laternen steht nach einem offensichtlichen Anstoß leicht schief. Die betroffene Lampe befindet sich an der Ausfahrt zur Kirchbergstraße. Die Art und vor allem die Höhe der Anstoßstelle deuten auf ein größeres Verursacherfahrzeug hin. Der Unfall ereignete sich zwischen 15 Uhr am Montag, 19. Oktober und 10 Uhr am Mittwoch, 21. Oktober.

Wer hat in dieser Zeit auf dem Parkplatz ein Rangiermanöver eines größeren Fahrzeugs, möglicherweise eines Lastwagens oder eines Busses oder Wohnmobils oder auch Pkw mit Anhänger beobachtet, welches den Schaden an der Laterne verursacht haben könnte? Wo steht seit dieser Zeit ein solches Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden, der auf den Anstoß mit einem Mast zurückführbar wäre. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Stadtallendorf – Zaunschaden

Der Schaden am Zaun des Anwesens Maximilian-Kolbe-Straße beträgt mehrere Hundert Euro. Er entstand in der Nacht zum Montag, 21. Oktober, zwischen 19 und 08.30 Uhr auf nicht bekannte Art und Weise. Die Spuren lassen zwar einen Verkehrsunfall vermuten, ergaben aber keine Hinweise auf den Unfallhergang oder das verursachende Fahrzeug.

Wer hat in der fraglichen Zeit etwas gesehen oder gehört und kann in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

