Mannheim: Gesundheitsamt rät davon ab, am 31. Oktober (Halloween) in Gruppen von Haus zu Haus zu ziehen oder private Partys zu feiern

Mannheim – „Süßes oder Saures“: Die bei Kindern beliebte Tradition, zu Halloween (31. Oktober) verkleidet – oftmals in Gruppen – von Haus zu Haus zu ziehen und Süßigkeiten einzufordern, wird wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr von Gesundheitsexperten kritisch bewertet. Auch das Gesundheitsamt Mannheim rät, im Hinblick auf die steigenden Zahlen in diesem Jahr am besten ganz auf diese gewohnte Tradition zu verzichten. Entsprechendes gilt für Halloween-Partys von Jugendlichen und Erwachsenen. Viele Ansteckungen erfolgen auf privaten Feiern. Dazu gehören auch die jetzt anstehenden Halloween-Partys oder der Brauch, an Halloween von Haus zu Haus zu ziehen.

„So schwer es uns allen fällt, gilt es jetzt für alle, ihre sozialen Kontakte auf das Notwendigste zu reduzieren, um eine weitere Ausbreitung der Pandemie zu verhindern. Uns ist bewusst, dass die Situation gerade für Kinder und Jugendliche sehr herausfordernd ist“, betont Jugend- und Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert und appelliert an das Verständnis von Halloween-Fans, den Brauch in diesem Jahr besser nur im kleinen Kreis der Kernfamilie zu feiern. „Dennoch möchten wir die Angebote unserer Jugendarbeit so gut wie möglich weiterführen, sofern dies unter den aktuellen Hygieneregeln möglich ist, um Kinder und Jugendliche in dieser Zeit nicht allein zu lassen und Familien zu entlasten“, so Grunert. Aber auch hier müssen die Hygieneregeln an die aktuelle Situation angepasst werden.

In den Jugendhäusern Vogelstang und Herzogenried können in diesem Jahr keine Halloween-Veranstaltungen stattfinden. In anderen städtischen Jugendeinrichtungen finden nach derzeitiger Planung Veranstaltungen statt, allerdings nur unter Berücksichtigung besonderer Hygienekonzepte und strenger Auflagen (Jugendhaus Erlenhof (Abenteuerspielplatz im Freien): 30. Oktober, Jugendhaus Schönau und Jugendhaus Hochstätt: 31. Oktober)

Die Halloween-Veranstaltung des Jugendhaus Waldpforte fand bereits am 24. Oktober im Freien auf dem Abenteuerspielplatz statt. Alle teilnehmenden Kinder und die begleitenden Eltern waren sehr froh, dass die Veranstaltung stattfinden konnte und haben die zusätzlichen Hygieneregeln gerne eingehalten.

Die genauen Orte, Termine und Anmeldemöglichkeiten finden sich unter: http://www.majo.de. Die aktuellen Hygieneregeln können unter https://www.majo.de/9-weblog/229-hygienemassnahmen-der-jugendfoerderung.html eingesehen werden.