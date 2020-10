Exhibitionist überrascht Frau in Unterführung

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 26.10.2020, 07:30 Uhr – Montagmorgen zeigte sich ein unbekannter Exhibitionist in der Bahnunterführung der Zwalmstraße einer vorbeigehenden Passantin. Die Frau ging durch die Bahnunterführung Zwalmstraße/Haaßehügel, als sie auf den unbekannten Mann traf. Dieser ließ seine Hose herunter und fing an, an seinem erigierten Glied zu manipulieren. Kurz darauf entfernte er sich in Richtung Damm/ Radweg.

Von dem Unbekannten ist bekannt, dass er ca. 40 Jahre alt ist und eine dunkle Jogginghose mit zwei weißen Streifen trug.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Einbruch in Schule – Täter stehlen 16 Computer

Fritzlar (ots) – 23.10.2020, 18:00 Uhr bis 26.10.2020, 07:00 Uhr – Insgesamt 16 Apple-Computer stahlen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende aus einer Schule in der Neustädter Straße.

Die Täter brachen ein Fenster zu einem Kellerraum der Schule auf und stiegen in das Gebäude ein.

Hier brachen sie noch weitere Türen und einen gesicherten Schrank auf. Aus dem Schrank stahlen die Täter 16 “MacBooks” der Marke Apple. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Einbruch in Friseurgeschäft – Täter stehlen Kassette mit Münzgeld

Bad Zwesten (ots) – 25.10.2020, 12:00 Uhr bis 26.10.2020, 08:30 Uhr – Eine Kassette mit Bargeld stahlen unbekannte Täter aus einem Friseurgeschäft in der Wildunger Straße. Die Täter begaben sich zu dem Geschäft und brachen dort ein Fenster auf. Durch das geöffnete Fenster stiegen sie in das Geschäft ein und stahlen dort eine Kassette mit Münzgeld.

Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Unbekannte brechen in Gartenhütten ein – Täter lassen Beute auf Flucht zurück

Knüllwald-Ellingshausen (ots) – 25.10.2020, 06:10 Uhr – Am Sonntagmorgen 25.10.2020 brachen unbekannte Täter “Am Esch” einen Keller, einen Holzunterstand, einen Holzstall sowie zwei Gartenhütten auf und versuchten verschiedene Werkzeug sowie Gartengeräte zu entwenden. Die Täter wurden von Anwohnern gestört und ließen die Beute auf der Flucht zurück. Die Täter begaben sich zu mehreren Wohnhäusern in der Straße und brachen dort die Hütten und Lagerplätze auf. Sie entwendeten dort vorrangig Arbeitsmaschinen und Gartengeräte.

Durch die von den Tätern verursachten Geräusche wurden die Wohnungsinhaber wach und schauten aus dem Fenster. Hierbei bemerkten sie 3 unbekannte Täter, welche mit Kisten und Körben beladen eine Wiese entlangliefen. Als eine Bewohnerin daraufhin nach den Tätern rief, flüchteten diese zum oberhalb des Grundstücks gelegenen Waldweg und ließen die gestohlenen Sachen auf der Wiese zurück.

Von den unbekannten Tätern ist folgende Beschreibung bekannt:

Es handelt sich um drei jüngere männliche Personen mit schmaler Gestalt und kurzen dunklen Haaren, welche an den Seiten kahlrasiert waren.

Ein Täter war hell bekleidet und einer trug schwarze Kleidung.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Unbekannte Täter brechen mehrere Firmencontainer auf

Gilserberg (ots) – 23.10.2020, 17:00 Uhr bis 26.10.2020, 05:00 Uhr – Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter mehrere Container eines Betonwerks “Im Entenpfuhl” auf. Die Täter verursachten hierbei 2.000 Euro Sachschaden. Die Täter verschafften sich auf nicht bekanntem Weg Zugang auf das Gelände des Betonwerks. Hier brachen sie bei mehreren Containern Fenster oder Türen auf. In den aufgebrochenen Containern brachen sie die teilweise vorhandenen Schränke auf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

Versuchter Einbruch in Münzgeschäft

Melsungen (ots) – 24.10.2020, 12:15 Uhr bis 26.10.2020, 08:30 Uhr – In ein Münzgeschäft in der Brückenstraße versuchten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einzubrechen.

Die Täter verursachten hierbei 1.000 Euro Sachschaden.

Die Täter begaben sich von der Flämmergasse her an die Rückseite des Geschäfts. Hier versuchten sie die Eingangstür aufzubrechen. An der Tür entstand dabei Sachschaden. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Geschäft. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 7

Gemarkung Felsberg (ots) Am Samstagabend 24.10.2020 verstirbt ein 58-jähriger Mann bei einem Alleinunfall auf der Autobahn. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen befuhr der 58-Jährige gegen 21:50 Uhr die BAB 7 in Richtung Norden. In Höhe Kilometer 333 in der Gemarkung Felsberg/Schwalm-Eder-Kreis, verlor er vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen PKW Smart und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier streifte er mit der linken Fahrzeugseite die Mittelschutzplanke und kam 50 m weiter unbeleuchtet auf dem mittleren von 3 Fahrstreifen zum Stillstand.

Durch unmittelbar dahinter eintreffende Ersthelfer konnte der 58-Jährige aus dem verschlossenen Smart geborgen werden. Sofortige Reanimationsmaßnahmen der Ersthelfer und in der Folge eintreffender Rettungskräfte verliefen aber erfolglos. In einem nahegelegenen Krankenhaus konnte nur noch der Tod des 58-jährigen Mannes festgestellt werden.

Den entstandenen Sachschaden beziffern die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal auf etwa 4.000 Euro.

Versuchter Wohnhauseinbruch

Oberurff-Schiffelborn (ots) – 23.10.2020, 07:30 Uhr bis 24.10.2020, 08:00 Uhr – Sachschaden in Höhe von 500 Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Wohnhauseinbruch in der Hainstraße. Die Täter hatten erfolglos versucht die Eingangstür des Wohnhauses aufzubrechen.

Die Eingangstür wurde hierbei beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

