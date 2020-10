Korbach: Die Polizei-News

Mit Knüppeln verprügelt

Korbach (ots) – Am Sonntagmorgen 25.10.2020 gegen 02:30 Uhr waren zwei junge Männer auf der Briloner Landstraße auf dem Weg von der Innenstadt nach Hause. Als sie sich zwischen den Kreiseln “Flechtdorfer Straße” und “Louis-Peter-Straße” befanden, hielt plötzlich neben ihnen ein dunkler VW-Golf an. Es stiegen mehrere Personen aus, schlugen in der Dunkelheit mit Knüppeln auf die Beiden ein und flüchteten anschließend wieder mit dem Golf in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer waren durch die Schläge verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht worden. Ein Passant hatte kurz nach dem Vorfall die Rettungsleitstelle verständigt. Beide Männer konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Bevor die beiden jungen Männer den Heimweg angetreten hatten, waren sie in einer Korbacher Gaststätte in der Klosterstraße und hatten dort einen verbalen Streit mit zwei männlichen Gästen, die sie nicht kannten. Ob die Schläge in der Briloner Landstraße mit diesem Streit in Zusammenhang stehen, ist derzeit Stand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach

Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Reisezüge mit Farbe beschmiert

Bundespolizeiinspektion Kassel

Bad Wildungen/ Landkreis Marburg (ots) – In der Nacht von Freitag 23.10.2020 auf Samstag 24.10.2020 besprühten bislang unbekannte Täter einen Reisezug der Kurhessenbahn mit Farbe. Das Fahrzeug war über Nacht im Bahnhof Bad Wildungen abgestellt.

Nach Ermittlungen der Bundespolizei Kassel, muss sich die Tat zwischen 23 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Samstag ereignet haben. Die Sachbeschädigung bedeckt eine Fläche von ca. 30 Quadratmetern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.400 Euro.

Marburg – Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche beschmierten unbekannte Täter einen Doppelstockwagen der Deutschen Bahn mit Farbe. Der Wagen war von Freitag (23.10.) 19:30 Uhr bis Samstag 12:45 Uhr im Bahnhof Marburg abgestellt. Die Schmierereien bedecken eine Fläche von ca. 25 Quadratmetern und die Schadenshöhe beträgt ca. 2.000 Euro.

In beiden Fällen hat die Bundespolizei in Kassel die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu diesen oder anderen Sachbeschädigungen im Bereich von Bahnanlagen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Kennzeichen gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

Frankenberg (ots) – In der vergangenen Nacht, 25./26.10.2020, haben Unbekannte in der Hinstürzstraße an einem VW Golf beide amtlichen Kennzeichenschilder KB-LB 613 entwendet. Sachdienliche Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Müll angesteckt – Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) – Am Sonntag 25.10.2020, kurz nach Mitternacht teilt die Leitstelle Waldeck-Frankenberg der Polizei mit, dass es auf dem Schulhof einer Schule in der Louis-Peter-Straße brennt. Vor Ort wurde festgestellt, dass Unbekannte Unrat/Müll angezündet hatten. Das Feuer konnte durch die Korbacher Wehr schnell gelöscht werden.

Kurz darauf ging ein erneuter Anruf ein, “in der Schlesischen Straße brennt ein Müllcontainer”. Die Feuerwehr verlegte daraufhin sofort in die Schlesische Straße und konnte dort einen Müllcontainer löschen, der in vollem Umfang brannte. Hier entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus und fragt, wer hat an den Örtlichkeiten Personen beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach

Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

