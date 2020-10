Neustadt: Corona Warnstufe „gelb“ – Verwaltungsstab tagt

Neustadt an der Weinstraße – Die Inzidenz der vergangenen sieben Tage ist heute in Neustadt an der Weinstraße auf 28,2 Fälle pro 100.000 Einwohner angestiegen. Somit gilt aktuell die Warnstufe „gelb“ des Warn- und Aktionsplans des Landes Rheinland-Pfalz.

Noch bevor eventuell die Stufe „orange“ erreicht wird, hat bereits heute der Verwaltungsstab der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße unter der Leitung von Herrn Oberbürgermeister Marc Weigel getagt.

Die Anwesenden haben sich darauf verständigt, dass die einzelnen Verwaltungsbereiche jeweils gestaffelte Maßnahmenkataloge erarbeiten. Diese werden in der nächsten Sitzung am Mittwoch, 28.10.2020, beraten und entschieden. Dabei orientiert sich die Verwaltung an den vorgegebenen Stufen des Warn- und Aktionsplanes des Landes Rheinland-Pfalz.

Bei der Erarbeitung der Maßnahmen soll das vor Ort vorliegende Infektionsgeschehen individuell betrachtet und beurteilt werden.

Der Oberbürgermeister zählt weiterhin auf die Besonnenheit und das Verständnis der Neustadter Bevölkerung und appelliert dringend an die Einhaltung der AHA-Regeln.