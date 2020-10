Metropolchronicles Das alte Wissen bewahren – Neues entdecken – ein Kanal auf LBRY.TV zeigt wie es geht – 26.10.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Dieser Artikel darf von anderen Webseiten, Blogs oder Plattformen ohne Rücksprache mit unserer Redaktion weder ganz, noch in Teilen kopiert oder übernommen werden. Teilen über Link ist guter Stil und selbstverständlich erwünscht.

Die Themen Gesundheit, Heilung und Aufklärung werden immer wichtiger und interessanter. Dabei verliert die klassische Wissenschaft mehr und mehr an Glaubwürdigkeit. Wir erleben aktuell eine nie dagewesene Erweiterung unseres Horizontes.

Doch wie soll man in diesem riesigen Pool an Informationen das Passende herausfinden? Beinahe täglich kommen neue Infos hinzu. Was vor wenigen Jahren noch belächelt wurde, hat längst seinen Platz in unserem Leben gefunden.

Ob vergessene Heilmittel, spannende Heilmethoden, ein Vortrag von Andreas Kalcker über CDL. Alles wird von dem Team in mühsamer Kleinarbeit zusammengetragen. Oder sucht ihr ein Video zum Thema: „Warum Chlordioxid gegen Covid19 hilft“.

Wer sich bisher mühsam durch den Wissens-Dschungel gequält hat, der ist bei diesem Kanal genau richtig. Inzwischen ist das Team auf die freie Videoplattform „Lbry.tv“ umgezogen. Dort hat man den Vorteil, dass man die Themen nach Schlagworten durchsuchen kann.

Dazu sagte uns der Betreiber des Kanals:

„Es ist sehr wichtig, dass man dieses Wissen zusammenstellt und erhält. Man kann alles was man sucht in Sekundenschnelle über Schlagworte finden. Das ist einer der Hauptgründe warum wir zu LBRY.TV gewechselt sind.“

Dieser unglaubliche Wissensfundus wird täglich mit sehr viel Herzblut erweitert. Wer sich für diese immer wichtiger werdenden Themen interessiert und wissen will was es Neues gibt, der abonniert diesen Kanal bei Lbry.tv.

Für uns gibt es für diese Arbeit in jedem Fall eine 1+

Hier geht es zum Kanal auf LBRY.TV:

https://lbry.tv/@HolistischeGesundheitHeilungundAufklärung:e

Hier geht es zum Telegramkanal:

https://t.me/HolistischeGesundheitHeilung