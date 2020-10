Diebstahl aus einem Altkleidercontainer

Nierstein

Am Sonntag, den 25.10.2020, gegen 19:00 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, es würden gerade zwei Personen in einen Altkleidercontainer „Am Ziegelofen“ in Nierstein einsteigen und hieraus Sachen entwenden. Vor Ort konnten zwei Personen angetroffen werden, eine befand sich hierbei noch im Altkleidercontainer. Einer der Tatverdächtigen führte griffbereit ein Reizstoffsprühgerät mit. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, die Identität festgestellt, beide wurden erkennungsdienstlich behandelt, das Reizstoffsprühgerät beschlagnahmt und eine Strafanzeige gefertigt. Der entstandene Schaden beträgt circa 500 Euro.

Diebstahl von Grabschmuck, Vasen und Laternen auf dem Friedhof in Guntersblum

Guntersblum

Auf dem Friedhof in Guntersblum kam es am Wochenende, vermutlich in der Nacht von Samstag, 24.10.2020 auf Sonntag, 25.10.2020, zum Diebstahl mehrerer Vasen, Laternen, sowie Grabschmuck. Betroffen sind hiervon mindestens vier Gräber. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Sollten auch Sie geschädigt worden sein, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0). Weiterhin werden auch Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, gebeten, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden.

Beziehungsstreit endet im Krankenhaus

Bingen, Hafenstraße

Am Sonntagmorgen gegen 00:26 Uhr wurden Beamte der Polizei Bingen in die Hafenstraße alarmiert, da sich dort ein Pärchen stritt. Die Beamten stellten vor Ort fest, daß ein 40 jähriger Gießener seiner Lebensgefährtin im Verlauf eines Streites mit dem Fuß ins Gesicht trat. Die 41 jährige Lebensgefährtin wurde daraufhin mit Schwellungen, Blutergüssen sowie einer blutenden Lippe im Krankenhaus behandelt. Gegen den Gießener wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Bingen, Saarlandstraße

Am Samstag gegen 16:25 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bingen in der Saarlandstraße einen Quadfahrer. Da die Beamten bei dem 26-jährigen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde diesem ein Alkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 0,7%o. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

13-Jähriger verursacht mit Fahrzeug des Vaters

Verkehrsunfall

Mainz – Sonntag, 25.10.2020, 00:00 Uhr bis 00:30 Uhr

Ein 13-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag mit dem Fahrzeug seines Vaters

einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem in der Moselstraße ein geparktes Auto

einer 39-jährigen Frau beschädigt wird. Der Frau war in der Nacht vom Balkon aus

ein eng an ihrem Fahrzeug geparktes Auto aufgefallen, das kurz darauf wieder weg

war. Am nächsten Morgen stellt sie am Kotflügel einen frischen Schaden fest. Das

in der Nacht beobachtete Auto entdeckt sie in der Nähe – mit einem passenden

Lackschaden. Der Halter des Fahrzeugs, der Vater des 13-jährigen Jungen, kann

sich nicht erklären, woher der Schaden kommt und warum das Auto an einer anderen

Stelle steht. Erst im Nachgang stellt sich heraus, dass sich der Sohn in der

Nacht den Autoschlüssel genommen und den Verkehrsunfall verursacht hat.

Versammlungen in Mainz

Mainz-Innenstadt – Am heutigen Samstagnachmittag fanden im Bereich des

Mainzer Adenauer Ufers mehrere Versammlungen statt. Neben einer Kundgebung mit

geplantem Aufzug, der Bewegung „Querdenken“, gab es eine weitere angemeldete

Versammlung, die sich thematisch gegen die Bewegung richtete. Von der

Versammlungsbehörde der Stadt Mainz wurden im Vorfeld Auflagen zur Einhaltung

von hygienischen Schutzmaßnahmen erteilt. Unter anderem das Einhalten von

Mindestabständen und das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen. Zu Anfang der

Versammlung „Querdenken“ wurde von den Kommunikationsbeamten der Mainzer Polizei

mehrfach auf die Einhaltung der Hygienevorschriften hingewiesen. Von Polizei und

Kräften des Rechts- und Ordnungsamts der Stadt Mainz wurden Personenkontrollen

auf Grund von möglichen Verstößen durchgeführt. Personen, die weder ein

ärztliches Attest vorzeigen konnten, noch eine Mund-Nasen-Bedeckung trugen,

wurden von der Versammlung ausgeschlossen. Mehrere Ordungswidrigkeitenverfahren

wurden eingeleitet.

Der Aufzug der Bewegung „Querdenken“ setzte sich mit ca. 160 Personen gegen

15:30 Uhr in Bewegung. Aufgrund von mehreren, auf der Strecke sitzenden

Personen, wurde der Aufzug in Absprache zwischen dem Versammlungsleiter und dem

Einsatzleiter der Polizei über eine Alternativstrecke fortgesetzt.

Zur Vermeidung eines erhöhten Ansteckungsrisikos mit dem Corona Virus für

Einsatzkräfte und andere Personen wurde seitens des Einsatzleiters auf die

Räumung der Blockade verzichtet. Danach kam es im Bereich der Großen Bleiche zu

einer erneuten Sitzblockade durch mehrere Gegendemonstranten. Nach einer

Identitätsfeststellung wurde gegen die blockierenden Personen Strafanzeigen

gefertigt, die der Staatsanwaltschaft Mainz vorgelegt werden. Anlass ist hier

der Verdacht der groben Störung einer Versammlung.

Während der laufenden Identitätsfeststellungen, wurden von einer Person zwei

Spontanversammlungen nacheinander angemeldet. Diese konnten in Absprache mit der

Versammlungsbehörde der Stadt Mainz auch durchgeführt werden.

Zum Zweck der Beweissicherung und Dokumentation von festgestellten Verstößen

sowie Straftaten im Zusammenhang mit den Versammlungslagen, wurden

Videoaufnahmen gefertigt. Nach einer Abschlusskundgebung am Adenauer Ufer wurde

die Versammlung der „Querdenker“ gegen 17:54 Uhr für beendet erklärt. An der

angemeldeten Gegenversammlung nahmen insgesamt drei Personen teil, hier kam es

zu keinen Verstößen. Darüber hinaus setzte sich eine Person während des

Einsatzes vor ein Polizeifahrzeug, sodass dieses nicht weiterfahren konnte.

Gegen die Person wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Nötigung

gefertigt.

Während des Aufzuges kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Rheinachse

und der Großen Bleiche. Die Mainzer Polizei musste die Straßen teilweise sperren

und den Fahrzeugverkehr ableiten.

Ohne Zulassung, viel zu schwer geladen, gestohlene Fahrräder, Alkohol und eine aufgeklärte Unfallflucht

A61 Rheinhessen

Schon auf der Anfahrt zu einer geplanten Kontrollstelle auf der A61 wurden Beamte der Verkehrsdirektion Wörrstadt am Donnerstag auf ein Motorrad ohne Zulassungsplakette und TÜV aufmerksam. Der 53-jährige Fahrer aus Nierstein gab an, nur mal schnell eine Probefahrt gemacht zu haben. Das bewahrte ihn nicht vor Strafanzeigen wegen Steuerhinterziehung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Kontrolle auf dem Autobahnparkplatz bei Bornheim zwischen 18.00 und 0.45 Uhr hatte weitere drei Anzeigen wegen erheblicher Überladung zur Folge. Allen drei Fahrern von Kleintransportern wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Unternehmer müssen zusätzlich mit dem Einzug des Transportgewinns rechnen.

Gut versteckt unter zahlreichen minderwertigen Fahrräder fanden die Beamten in einem bulgarischen Gespann sieben zerlegte und gut verpackte, hochwertige Fahrräder. Eine erste Überprüfung ergab, dass zumindest ein Teil davon gestohlen war. Der 24-jährige einschlägig polizeibekannte Fahrer will alle zusammen auf einem Flohmarkt gekauft haben. Der Beifahrer gab an, gar nichts zu wissen und nur zufällig in dem angehaltenen Fahrzeug zu sitzen. Die Fahrräder wurden sichergestellt und Anzeigen wegen Hehlerei erstattet.

Auf der Rückfahrt zur Polizeidienststelle kam den Einsatzkräften dann noch ein funkensprühender Pkw auf drei Rädern entgegen. Ein Reifen hatte der mit 1,4 Promille alkoholisierte 35-jährige Fahrer aus Kirchheimbolanden bei der Flucht von einer Unfallstelle verloren. Eine Blutprobe und diverse Anzeigen waren die Konsequenz.

Mainz – Neustadt, unbekannter Täter beklaut Mann im Rollstuhl

Mainz-Neustadt

Donnerstag, 22.10.2020, 22:46 Uhr

Zu einer dreisten Tat kam es am gestrigen Donnerstagabend, gegen 22:46 Uhr, in Mainz am Bonifaziusplatz. Ein bislang unbekannter Täter verwickelt einen, im Rollstuhl sitzenden 52-Jährigen, in ein Gespräch. Anschließend greift der Täter nach dem Jutebeutel, der am Rollstuhl des Mannes hängt. Der 52-Jährige versucht noch den Beutel festzuhalten, was ihm misslingt. Der unbekannte Täter flüchtet daraufhin samt Diebesgut zu Fuß und kann auch durch hinzugerufenen Beamte des Neustadtreviers, im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen, nicht mehr angetroffen werden. Eine Beschreibung des Täters liegt derzeit nicht vor.

Wer dennoch sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.