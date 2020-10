Worms – Mülleimer in Brand gesetzt

Worms (ots) – Gestern Abend, um 21:19 Uhr wird durch einen Zeugen mitgeteilt,

dass ein Mülleimer in Von-Steuben-Straße in Worms brennt. Dieser ist neben einer

Bushaltestelle angebracht und wird durch das Feuer völlig zerstört. Ein

Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ist eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise

zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion

Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können

auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

spritzige Trunkenheitsfahrt

Worms (ots) – Am 25.10.2020, gegen 23:10 Uhr, wird auf dem Parkplatz der

EWR-Arena eine Kontrollstelle eingerichtet. Während der Kontrolle eines weißen

BMW konnte deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein

durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Gegen den

Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

eingeleitet. Weiterhin wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und sein

Führerschein wurde sichergestellt. Eine Mitteilung an die Führerscheinstelle ist

ebenfalls erfolgt.

Einbruch in zwei Kellerabteile

Worms (ots) – In der Zeit von Freitag, den 23.10.2020, 18:00 Uhr bis Samstag,

den 24.10.2020, 09:00 Uhr werden durch unbekannten Täter zwei Kellerabteile in

der Petersstraße 47 in Worms aufgebrochen. Aus einem Kellerabteil werden

Werkzeug und eine Geldkassette mit 200 EUR Bargeld entwendet. Da der Geschädigte

des zweiten Kellerabteils nicht angetroffen werden konnte ist bisher nicht

bekannt, ob und wenn ja was aus dem Abteil entwendet wurde. Sollten Zeugen

Hinweise zu dem oder den Täter/n haben, dann setzten Sie sich mit der Polizei in

Worms in Verbindung.

Verkehrskontrolle mit nicht zugelassenem Roller

Worms (ots) – Am 24.10.2020, gegen 16:15 Uhr, fällt den Beamten im Rahmen der

Streifenfahrt in der Petrus-Dorn-Straße/Mainzer Straße in Worms ein Roller mit

untypischer Fahrweise auf. Der Rollerfahrer wird anschließend einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei kann festgestellt werden, dass der Fahrer

keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen kann und die am Fahrzeug angebrachten

Versicherungskennzeichen auf einen anderen Roller ausgegeben sind. Der Fahrer

fügte weiterhin hinzu, dass der Roller circa 70 km/h schnell sei, was weiterhin

zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Der Roller und der Fahrzeugschlüssel

wurden sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Worms (ots) – Am Freitag, den 23.10.2020, gegen 11:30 Uhr, kam es in der

Burkhardstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrradfahrer befuhr die

Burkhardstraße in Richtung Von-Steuben-Straße. Ein Pkw-Fahrer befuhr die

Liebenauer Straße in Richtung Burkhardstraße. Der Pkw-Fahrer missachtet die

Vorfahrt des bevorrechtigten Fahrradfahrers, sodass dieser, um einen

Zusammenstoß zu vermeiden, bremste. Dadurch konnte der Radfahrer einen

Zusammenstoß verhindern, allerdings stürzte er mit seinem Fahrrad und verletzte

sich dabei.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der

Unfallhergang konnte durch eine unbeteiligte Zeugin beobachtet werden, sodass

der Verursacher feststeht und ein Strafverfahren wegen Unerlaubtes Entfernen vom

Unfallort eingeleitet wurde.

illegal entsorgte Reifen

Worms (ots) – Am Freitag, den 23.10.2020, gegen 09:30 Uhr, werden durch einen

Verkehrsteilnehmer mehrere am Straßenrand liegende Reifen gemeldet. Vor Ort

konnten sieben Altreifen am rechten Fahrbahnrand der K9, von Worms-Pfeddersheim

kommend in Fahrtrichtung Worms-Pfiffligheim, festgestellt werden. Diese wurden

dort vermutlich durch eine unbekannte Person zwecks Entsorgung hinterlassen.

Eine Ordnungswidrigkeit wegen der illegal entsorgten Reifen wurde gefertigt und

der Stadtverwaltung Worms zugesandt. Zeugen, welche das Entsorgen der Reifen

mitbekommen haben, melden sich bitte bei der Stadtverwaltung Worms.

Sachbeschädigungen an Pkw von Samstag auf Sonntag

Worms (ots) – In der Nacht von Samstag, den 24.10.2020 ca. 21:30 Uhr auf

Sonntag, den 25.10.2020 ca. 07:00 Uhr werden durch unbekannte Täter zwei

geparkte Pkw in der Altmühlstraße und der Nordendstraße in Worms beschädigt. An

beiden Fahrzeugen wird ein Außenspiegel abgerissen oder abgetreten. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich jeweils auf einen niedrigen dreistelligen

Betrag. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise auf den/ die unbekannten Täter unter

der Telefonnummer 06241-8520 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Worms-Horchheim am 23.10.2020

Worms (ots) – Am Freitag, den 23.10.2020 beschädigt ein(e) unbekannte(r)

Verkehrsteilnehmer(in) vermutlich beim Ein-/Ausparken zwischen 15:00 Uhr und

16:00 Uhr einen ordnungsgemäß in der Neubachstraße in 67551 Worms geparkten 1er

BMW. Anschließend entfernt er/ sie sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit,

ohne die entsprechenden Maßnahmen zu treffen. An dem BMW entsteht an der

hinteren Stoßstange ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ist kein Kavaliersdelikt. Unfallflüchtige

müssen mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und

Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann man den Kaskoschutz seiner

KFZ-Versicherung verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt

werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall zu melden. Die Polizei Worms nimmt

Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06241-852-0 entgegen.

Mit Pkw auf der B420 überschlagen II

Gau-Bickelheim (ots)

Gau-Bickelheim (ots)

Am Sonntag den 25.10.2020 kam es gegen 04:20 auf der Bundesstraße 420 erneut zu einem Unfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug. Diesmal befuhr eine 18-jährige mit ihrem Pkw aus Richtung Gau-Bickelheim kommend in die Bundesstraße in Richtung Wallertheim. Kurz vor einer Rechtskurve verlor sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwinidigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Hier schleuderte der Pkw durch den Grünstreifen und überschlug sich, bevor er wieder auf den Rädern zum stehen kam. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt,, sie zog sich eine Kopfplatzwunde und Prellungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde sie ins Krankenhaus verbracht. Zuvor war den eingesetzten Polizeibeamten jedoch deutlicher Alkoholgeruch bei der Frau aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille, weshalb ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Am Pkw entstand durch den Unfall Totalschaden.

Mit Pkw auf B420 überschlagen I

Wöllstein (ots)

Wöllstein (ots)

Am Samstag 24.10.2020 kam es am frühen Morgen gegen 05:30 Uhr auf der Bundesstraße 420 bei Wöllstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich das verunfallte Fahrzeug überschlug. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Landstraße aus Richtung Wöllstein kommend in Richtung Gau-Bickelheim. Am Kreisverkehr B420/L415 verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den dortigen Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Verkehrsschild. Anschließend überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach zum liegen. Ein Zeuge konnte dem Mann aus seinem Fahrzeug helfen. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, blieb nach ersten Erkenntnissen jedoch praktisch unverletzt. Am Fahrzeug, welches nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden musste, entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Schlägerei mit schwerverletztem Geschädigten

Worms (ots) – Am 25.10.2020, gegen 02:20 Uhr, wird gemeldet, dass in Worms, in

der Arndtstraße ein Mann verprügelt wird. Der Mann liege auf dem Boden und sei

bewusstlos. Beim Eintreffen der Polizei fliehen drei Männer in Richtung

Hans-Dörr-Park. Durch weitere Zeugen werden die Beamtinnen und Beamten auf die

Männer aufmerksam gemacht. Zwei der drei Flüchtigen können im Bereich der

Prinz-Carl-Anlage gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei einem der

Beiden, einem 27-jährigen Wormser, können zudem Betäubungsmittel aufgefunden

werden. Der zweite, ein 38-jähriger ohne festen Wohnsitz, ist bereits erheblich

polizeilich in Erscheinung getreten. Von dem dritten Täter fehlt bisher jede

Spur. Am Tatort in der Arndtstraße blieb der Geschädigte auf dem Boden liegend

zurück. Dieser hat schwere Verletzungen im Bereich des Gesichts davon getragen.

Der verletzte 38-jährige Mannheimer wehrt sich allerdings gegen die Versorgung

durch den Rettungsdienst, beleidigt die Polizisten*innen sowie die anwesenden

Sanitäter des ASB-Worms und muss letztendlich zur Versorgung gefesselt werden.

Zeugen die Hinweise auf die Tat und die Täter geben können, werden gebeten sich

bei der Polizei in Worms zu melden (06241/852-0).

Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen der Marke

Mercedes-Benz

Worms (ots) – In der Nacht vom 24.10.2020 auf den 25.10.2020 kam es im Bereich

von Worms-Pfiffligheim und Worms-Neuhausen zu mehreren Sachbeschädigungen an

Mercedes-Benz-Fahrzeugen. Insgesamt wurde an sechs Fahrzeugen der Mercedes-Stern

der Motorhaube abgebrochen. Beim siebten Fahrzeug gelang den Tätern dies nicht,

sie wurden durch den Eigentümer gestört und flohen. Da einer der Täter sein

Smartphone verlor kehrten sie jedoch zurück und konnten durch einen Zeugen bis

zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei den Tätern handelte es sich

um einen 13- und einen 14-jährigen Wormser. Bei ihnen wurden sechs

Mercedes-Sterne aufgefunden. An welchen Fahrzeugen sie diese entwendeten,

konnten sie nicht mehr sagen. Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich bei der

Polizei in Worms zu melden (06241/852-0).

Täterfestnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Worms, Altmühlstraße (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte ein

aufmerksamer Zeuge gegen 00:50 Uhr in der Altmühlstraße in Worms zwei männliche

Jugendliche beobachten, die versuchten ein Fahrrad zu entwenden. Noch bevor die

Täter das Fahrrad entwenden konnten, wurden sie durch den Zeugen angesprochen.

Die mittlerweile eingetroffenen Beamten konnten einen Jugendlichen noch vor Ort

festnehmen. Der zweite Täter hatte sich unter einem Transporter versteckt wo er

bei einer Absuche aufgefunden und festgenommen werden konnte. Bei der

Durchsuchung der beiden Täter wurden ein Bolzenschneider und ein Bohraufsatz

aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Täter wurden nach der

Anzeigenaufnahme ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Worms – Trunkenheitsfahrt – 4,17 Promille und keine Fahrerlaubnis

Worms (ots)

Am gestrigen Nachmittag nimmt ein 41-jähriger Wormser mit seinem PKW am Straßenverkehr teil, dessen Fahrweise aufmerksam werden lässt. Wie ein Zeuge berichtet, habe der Fahrer seinen PKW in der Herrnsheimer Hauptstraße in Schlangenlinien mehrfach auf die Gegenfahrbahn und den Bürgersteig gesteuert. Teilweise haben Verkehrsteilnehmer bremsen und ausweichen müssen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die hinzugerufene Polizeistreife stoppt kurz nach 17:00 Uhr das Fahrzeug in der Gaustraße. Der Fahrer pustet 4,17 Promille in den Atemalkoholtest. Einen Führerschein kann er nicht vorzeigen, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wird der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Wormser ist ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet, welches eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe zur Folge haben kann.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Wir wollen, dass Sie sicher ankommen – Ihre Polizei Worms.