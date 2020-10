E-Bike aus Hausflur geklaut

Kaiserslautern (ots) – Dass man seine Wertgegenstände gegen Diebe schützen

sollte, hat ein Mann aus der Südwestpfalz am Sonntagabend sozusagen am eigenen

Leib erfahren. Der 44-Jährige hatte einen Freund in Kaiserslautern besucht und

sein E-Bike im Hausflur des Mehrfamilienhauses abgestellt – allerdings ohne es

abzuschließen.

Wenig später stellte der Mann fest, dass das Rad nicht mehr da ist. Hinweise auf

mögliche Täter konnte er nicht geben. Tatort war im Gersweilerweg, die Tatzeit

etwa gegen 22.30 Uhr. Der Schaden: rund 1.000 Euro. Die Ermittlungen laufen.

|cri

Erste Fahrt mit E-Scooter endet mit Unfall

Kaiserslautern (ots) – Seine erste Fahrt mit einem E-Scooter endete für einen

Jugendlichen am Sonntagnachmittag mit einem Unfall – und einer zusätzlichen

Anzeige, weil er die Polizei belogen hat.

Der 16-Jährige wollte kurz vor 17 Uhr mit einem Elektroroller vom Barbarossaring

in Richtung Altenwoogstraße fahren, in der Franz-Xaver-Baumann-Straße prallte er

jedoch gegen ein ordnungsgemäß geparktes Auto. Dabei entstand Sachschaden am

Roller sowie am Pkw.

Der Jugendliche gab an, dass er zum ersten Mal auf einem E-Scooter stand und mit

der Handhabung noch nicht so vertraut gewesen sei. Weil der Verdacht aufkam,

dass der Junge unter Alkoholeinfluss steht, wurde er zum Atemtest gebeten –

Ergebnis: 0,35 Promille.

Doch damit nicht genug: Weil der Jugendliche bei der Aufnahme des Unfalls den

Polizeibeamten gegenüber wiederholt falsche Personalien angab – und auch trotz

eines Hinweises auf die Folgen vehement auf seinen Angaben beharrte – handelte

sich der 16-Jährige eine weitere Ordnungswidrigkeitsanzeige ein. |cri

Einbruch in Kleingartenanlage

Kaiserslautern (ots) – Nachdem sie längere Zeit nicht in Kaiserslautern war,

stellte eine Frau aus dem Landkreis Kusel am Sonntag fest, dass Einbrecher in

der Zwischenzeit in ihre Kleingartenanlage in der Entersweilerstraße

eingedrungen sind. Die Unbekannten hebelten am Gartenhaus eine Tür auf und

stahlen aus dem Lagerraum den Stromwandler für die installierte

Solarstromanlage. Das Gerät hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die genaue Tatzeit ist unklar, sie liegt

zwischen dem 24. September und dem 25. Oktober. Zeugen, die helfen können,

diesen Zeitraum weiter einzugrenzen, oder Hinweise auf verdächtige Personen

geben können, werden gebeten, unter Telefon 0631 / 369 – 2150 Kontakt mit der

Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

Auto gerammt und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Sonntag aus der

Fabrikstraße gemeldet worden. Hier wurde ein Volvo von einem anderen Fahrzeug

gerammt und beschädigt. Der verantwortliche Fahrer machte sich aus dem Staub.

Dank eines aufmerksamen Zeugen erhielt der betroffene Volvo-Besitzer einen

Hinweis auf einen schwarzen VW Bus, der am Samstagvormittag beim Rangieren gegen

den Volvo stieß, anschließend aber davonfuhr, ohne sich um den angerichteten

Schaden zu kümmern.

Das Kennzeichen, das der Zeuge an dem VW Bus ablesen konnte, führte die

Polizeibeamten zu einer Adresse im Landkreis. Die mutmaßliche Fahrerin des

Verursacherfahrzeugs wurde aber nicht zu Hause angetroffen. Sie erhält nun per

Post eine „Einladung“ für einen „Besuch“ auf der Dienststelle… |cri

Laptop gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Indem sie mehrere Türen aufhebelten, haben sich

Einbrecher in der Nacht zu Sonntag in der Brüderstraße Zugang zu einer sozialen

Einrichtung verschafft. Am Sonntagmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte

mehrere Türen beschädigt und ein Büro durchwühlt haben. Nach den bisherigen

Überprüfungen nahmen die Täter ein Laptop mit und verließen das Gebäude durch

ein Fenster. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Zeugen, die in der fraglichen Nacht eventuell eine Beobachtung gemacht haben und

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0631 / 369 – 2620 bei der

Kriminalpolizei zu melden.

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag versuchten Einbrecher, „Am Rangierbahnhof“

einen Bürocontainer aufzuhebeln. Weil ihnen dies nicht gelang, zogen sie

unverrichteter Dinge wieder ab. |cri

Einbrecher scheitern an Türen

Kaiserslautern (ots) – Zwei misslungene Einbruchversuche sind der Polizei am

Wochenende aus dem Stadtgebiet gemeldet worden. In beiden Fällen waren

unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aktiv.

In der Mühlenstraße versuchten die Unbekannten in das Gebäude eines ehemaligen

Seniorenheims einzudringen. Sie scheiterten aber an einer Tür der Tiefgarage.

Parallel dazu wollten Unbefugte in der Leipziger Straße in einen Kindergarten

einsteigen. Sie überstiegen das Tor zum Hof und machten sich an einer Tür und

einem Fenster auf der Rückseite des Gebäudes zu schaffen. Nachdem es ihnen nicht

gelang, Tür oder Fenster zu öffnen, zogen die Täter mit leeren Händen wieder ab.

In beiden Fällen entstand lediglich leichter Sachschaden. Die genaue Höhe ist

nicht bekannt.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die etwas Verdächtiges

beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2620 mit

der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri

Sieben Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Sieben Autos sind von Samstag, 24. Oktober auf Sonntag,

25. Oktober in den „Sauerwiesen“ mutwillig beschädigt worden. Die Polizei sucht

nach den Verursachern und bittet um Zeugenhinweise auf mögliche Täter.

Die Autos waren alle auf dem Parkplatz Höhe Hausnummer 6b geparkt. Von allen

Pkws wurde die Kennzeichen abgerissen und an die Scheibenwischer geklemmt. Es

konnte zwar geklärt werden, welches Kennzeichen zu welchem Wagen gehört. Ein

Kennzeichen aber fehlt komplett. Ob dieses entwendet wurde oder bereits fehlte,

ist derzeit noch nicht geklärt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 16:45 Uhr, etwas beobachtet

haben, werden gebeten, mit der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0631

369-2250 Kontakt aufzunehmen. |elz

Einbrecher auf frischer Tat überrascht

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Auf frischer Tat haben Hauseigentümer

am Samstagabend im Bereich Fröhnerhof zwei Einbrecher ertappt. Als die Bewohner

gegen 22.20 Uhr nach Hause kamen, trafen sie auf zwei unbekannte Männer, die

gerade durch ein Fenster das Anwesen verließen und zu Fuß in Richtung Wald

davonrannten.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Unbekannten auch durch dieses Fenster ins

Haus eingestiegen waren, auf den Etagen mehrere Zimmer durchwühlten und

verschiedene Gegenstände mitnahmen. Unter anderem stahlen die Täter eine größere

Anzahl hochwertiger Kleidungsstücke sowie mehrere Armbanduhren. Der

Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Von den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Beide etwa 30 bis 40

jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, kräftige Statur und dem Äußeren nach

möglicherweise Südosteuropäer. Einer der beiden hatte braune kurze Haare und

trug dunkle Kleidung; sein Komplize trug eine helle Jacke sowie eine dunkle

Hose. Näheres ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, denen die beiden unbekannten Männer vor oder nach der Tat ebenfalls

aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 – 2620 mit der

Kriminalpolizei Kontakt aufzunehmen. |cri

Berliner Straße war für eine Stunde gesperrt

Kaiserslautern (ots) – In der Berliner Straße hat es am Sonntagabend gekracht.

Kurz vor 19 Uhr prallten zwei Pkw frontal aufeinander. Dabei wurden die

Beteiligten leicht verletzt und beide Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt. Bislang steht nur fest,

dass ein 43-jähriger Mann, der mit seinem Mercedes aus Richtung Lauterstraße

kommend auf der Berliner Straße fuhr, nach links auf die Gegenfahrbahn abkam. Er

prallte auf einen entgegenkommenden Opel Corsa.

Die beiden Fahrer, sowie die Beifahrerin des Mercedes und ihr Kind wurden mit

leichten Verletzungen ins Westpfalzklinikum gebracht.

Beide Unfallfahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. Die

Berliner Straße musste für eine Stunde gesperrt werden. |elz

Handy der Ex-Freundin geraubt

Kaiserslautern (ots) – Eifersucht ist möglicherweise das Tatmotiv für einen Raub

am frühen Samstagmorgen am Willy-Brandt-Platz. Nach den derzeitigen

Erkenntnissen attackierte hier kurz vor 6 Uhr ein junger Mann seine Ex-Freundin.

Demnach umklammerte er die 17-Jährige von hinten, riss sie zu Boden und raubte

ihr dann ihr Handy.

Die Personalien des 20-Jährigen, der schon mehrfach polizeilich aufgefallen ist,

stehen fest. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Die weiteren Ermittlungen

laufen. |cri

Einbrecher nehmen Transporter mit

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zwei Handwerksbetriebe in Rodenbach

hatten am Wochenende ungebetene nächtliche Besucher. Am Sonntag fiel auf, dass

unbekannte Täter in die nebeneinander liegenden Lagerhallen eingedrungen sind

und Beute gemacht haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Eindringlinge zwischen

Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr, gewaltsam Zugang zu den

beiden Hallen. In einer stahlen sie mehrere Baumaschinen im Wert von mehreren

tausend Euro. In der zweiten ließen die Täter zusätzlich zu diversen

Baumaschinen auch ein komplettes Transportfahrzeug mitgehen. Bei dem gestohlenen

Wagen handelt es sich um einen weißen Fiat Ducato mit dem amtlichen Kennzeichen

KL – KR 119. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise auf verdächtige Personen

und/oder Fahrzeuge werden unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 von der

Kripo Kaiserslautern jederzeit entgegengenommen. |cri

In der dunklen Jahreszeit auf Sichtbarkeit im Verkehr achten

Westpfalz (ots) – In der dunklen Jahreszeit ist es besonders wichtig, dass alle

Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr gut sichtbar sind. Schlechte

Sichtverhältnisse, wie bei Regen oder Nebel, sorgen für zusätzliche Gefahren auf

den Straßen. Mit diesen Tipps sind Sie und Ihre Kinder sicher im Herbst und

Winter unterwegs.

Oberstes Gebot: Sichtbarkeit erhöhen Morgens ist es länger dunkel. Um besser

gesehen zu werden, sollten insbesondere Kinder helle und mit Reflektoren

ausgestattete Kleidung tragen. Aber auch für Erwachsene gilt das Motto: Sehen

und gesehen werden. Wer dunkel gekleidet ist, läuft Gefahr, übersehen oder erst

sehr spät wahrgenommen zu werden. Nicht jede Straße ist optimal ausgeleuchtet.

Reflektierende Kleidung hilft, früher von Auto und Rad Fahrenden gesehen zu

werden.

Gegenseitige Rücksichtnahme Für alle, die mit dem Auto fahren, heißt es jetzt

wieder verstärkt: Vorsicht, Kinder! Die Jüngsten kennen häufig die

Verkehrsregeln nicht, sind unsicher, aufgedreht und können die Geschwindigkeit

von Autos nicht richtig einschätzen. Insbesondere in Bereichen rund um Schulen

aber auch Kitas gilt deshalb immer: Runter vom Gas und besonders aufmerksam

fahren!

Achtung Schulbus Es ist eine Situation des täglichen Straßenverkehrs: Busse des

Linienverkehrs oder gekennzeichnete Schulbusse fahren schon längere Zeit vorweg

und wollen dann an der nächsten Haltestelle angehalten. Eilige wollen jetzt

nicht noch mehr Zeit verlieren und versuchen, schnell zu überholen.

Aber generell gilt: Hält ein Schul- oder Linienbus mit Warnblinker an einer

Haltestelle, dürfen Autofahrer nur vorsichtig und mit ausreichend Abstand daran

vorbeifahren, ohne aussteigende Fahrgäste zu behindern oder zu gefährden. Falls

nötig, muss das Auto warten. An stehenden Bussen mit eingeschaltetem

Warnblinklicht müssen Autofahrer vorsichtig und mit ausreichend Abstand

vorbeifahren. Wenn Fahrgäste ein- und aussteigen gilt Schrittgeschwindigkeit.

Diese Regelungen gelten auch für Haltestellen außerhalb geschlossener

Ortschaften sowie für Haltebuchten. Beim Anfahren müssen Autofahrer ÖPNV- und

Schulbussen die zügige Abfahrt ermöglichen. Das heißt, Sie müssen Busse in den

fließenden Verkehr einfädeln lassen. Sobald ein Bus während der Fahrt das

Warnblinklicht einschaltet, darf er nicht überholt werden.

Besondere Vorsicht gilt an Schulbushaltestellen: Vor allem jüngere Schüler, die

im Straßenverkehr noch „Neulinge“ sind, können Gefahren noch nicht richtig

einschätzen. Meist verlassen sie in Grüppchen den Bus und sind dabei oft

abgelenkt, so dass sie das Verkehrsgeschehen nicht ausreichend wahrnehmen.

Mit dem Slogan „Mehr Vorsicht – mehr Rücksicht!“ sind Sie auf jeden Fall immer

gut beraten.

Kommen Sie gut durch die dunkle Jahreszeit! |elz

Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Am Stiftsplatz fiel den Polizeibeamten in der Nacht von

Samstag auf Sonntag ein 48-Jähriger Kaiserslauterer auf, da dieser mit seinem

E-Scooter Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurden

über 1,4 Promille bei ihm festgestellt. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine

Blutprobe entnommen und es wurde sein Führerschein einbehalten. Die Polizei

leitet ein Strafverfahren ein. |tr

Motorrad aus Transporter entwendet – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Samstag 09:00

Uhr wurde in der Bismarckstraße ein Motorrad aus einem verschlossenen

VW-Transporter entwendet. Aufgrund des hohen Gewichts des Kraftrades wird

vermutet, dass mehrere Täter am Werk waren. Es handelt sich um eine Maschine der

Marke BMW, Typ R 1100, Farbe silber.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Tel. 0631/369-2620 entgegen. |tr

Unter Drogeneinfluss gefahren

Mackenbach (ots) – Unter Drogeneinfluss stand ein 20-jähriger Autofahrer,

welchen die Polizei am Freitagmittag in der Miesenbacher Straße aus dem Verkehr

gezogen hat. Die Funkstreife stoppte den Mann gegen 13:00 Uhr und stellte bei

der Kontrolle drogentypische Symptome fest. Ein anschließend durchgeführter

Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht in Bezug auf Cannabis. Der Mann musste

eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Eine Strafanzeige wegen Fahrens

unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet.|tr

Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall durch alkoholisierten Jugendlichen

Otterbach (ots) – Ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis befuhr in der

Nacht zum Samstag mit dem PKW seiner Eltern die Ziegelhütter Straße in

Otterbach. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er von der

Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden an zwei geparkten PKW und angrenzenden

Grundstücken. Der leicht alkoholisierte Fahrer, der nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis ist, stand erkennbar unter Schock und wurde durch den

Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe

entnommen. Auf den Jugendlichen kommen nun mehrere Strafanzeigen zu. Die

Gesamthöhe des Sachschadens wird auf 50.000 Euro geschätzt.|tr

Ein versuchter und ein vollendeter Einbruch

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht Zu Donnerstag

versucht, in eine Gaststätte in der Kantstraße einzudringen. Nach den bisherigen

Ermittlungen wollten die Einbrecher mit Hilfe einer Leiter – die sie auf einer

nahegelegenen Baustelle gestohlen hatten – über die Terrasse des Hauses in das

Lokal eindringen. Sie scheiterten dann allerdings beim Versuch, die Terrassentür

aufzuhebeln und flüchteten mit leeren Händen. Die Leiter ließen sie auf dem

Gelände zurück.

Die Tatzeit liegt in der Nacht zwischen 3 und 4 Uhr. Zeugen, die verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 /

369 – 2620 bei der Kripo zu melden.

In derselben Nacht gab es auch einen Einbruch in der Fruchthallstraße. Hier

drangen Unbekannte zwischen 2.30 und 6 Uhr in die Räume eines Imbiss-Lokals ein.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge manipulierten die Täter zunächst die

Lichtanlage des Lokals, um dann im Dunkeln ein Fenster aufzuhebeln und in den

Imbiss einzudringen. Im Innenraum wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und

das enthaltene Geld gestohlen. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt

werden. |cri