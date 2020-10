Karlsruhe – Corona-Kontrollen im Stadt- und Landkreis

Karlsruhe (ots) – Bei Corona-Kontrollen am Wochenende im Stadt- und Landkreis

Karlsruhe fiel die Resonanz überwiegend positiv aus, allerdings musste auch eine

Hochzeitsfeier aufgelöst und eine Gaststätte geschlossen werden.

Bereits am späten Freitagabend mussten am Karlsruher Schlossvorplatz zwei

jeweils etwa 25-köpfige Personengruppen angesprochen werden, die dort gemeinsam

Alkohol konsumierten und Musik hörten. Die Angesprochenen reagierten auf die

Aufforderung zur Einhaltung der aktuellen Regelungen kooperativ und entfernten

sich in Kleingruppen in unterschiedliche Richtungen.

In der Nacht auf Sonntag überprüfte eine Streife des Polizeireviers Bad

Schönborn bei Gaststätten die Einhaltung der aktuellen CoronaVO. Gegen 01:15 Uhr

herrschte in einem Lokal in Langenbrücken noch reger Betrieb. Bei der

anschließenden Überprüfung der Gaststätte mussten die Beamten gleich mehrere

Verstöße feststellen. Zum einen wurde die aktuelle Sperrstunde nicht

eingehalten. Auch die Abstandsregeln zwischen den Tischen wurde missachtet und

niemand trug einen Mundschutz, obwohl reger Personenverkehr in den

Räumlichkeiten herrschte. Eine Datenerhebung der Gäste fand ebenso wenig statt.

Neben diesen Verstößen gegen die CoronaVO wurde außerdem gegen das

Nichtraucherschutzgesetz verstoßen und es ergab sich der Verdacht auf illegale

Glücksspiele.

Am späten Sonntagvormittag bemerkte eine Streife des Polizeireviers Philippsburg

an einem Anwesen in der Skalstraße in Philippsburg auffällig viel

Personenverkehr. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass

dort eine Hochzeit mit über 40 Gästen, jedoch ohne entsprechendes Hygienekonzept

gefeiert wurde. Die Feier musste daher vorzeitig beendet werden.

Am Sonntagmittag führten Beamte des Polizeireviers Bad Schönborn erneut

Kontrollen hinsichtlich der aktuellen CoronaVO insbesondere an Bus- und

Bahnhaltestellen sowie in Fußgängerzonen durch. In etwa 80 Fällen mussten sie

Personen an die bestehenden Regelungen erinnern. Es zeigten sich jedoch

ausnahmslos alle Angesprochenen einsichtig und kamen ihren Verpflichtungen

unverzüglich nach.

Karlsruhe – Fahrraddiebe festgenommen

Karlsruhe (ots) – Zwei Fahrraddiebe konnten Beamte des Polizeireviers

Karlsruhe-Südweststadt in der Nacht auf Montag dank eines aufmerksamen Passanten

festnehmen.

Kurz vor Mitternacht wurde ein Passant auf zwei Personen in der

Henriette-Obermüller-Straße aufmerksam, die sich in verdächtiger Weise

verhielten. Die durch den Zeugen alarmierte Polizei konnte die beiden

Verdächtigen kurz darauf auf Höhe der Marie-Juchacz-Straße anhalten und

kontrollieren. Die zwei jungen Männer im Alter von 20 und 22 Jahren führten

hierbei ein weiß/grünes Rennrad bei sich. Zudem hatten sie ein aufgebrochenes

Fahrradschloss dabei, das sie den Beamten zu Beginn der Kontrolle vor die Füße

warfen. Des Weiteren hatten beide Verdächtige Halloween-Masken dabei und beim

Jüngeren konnte außerdem ein verbotenes Butterfly-Messer aufgefunden und

beschlagnahmt werden.

Die jungen Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zur Dienststelle

gebracht. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden die Zwei wieder

auf freien Fuß gesetzt.

Karlsruhe – Kind bei Unfall mit ausfahrendem Pkw leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Samstagmittag ein 7-jähriges

Kind in Karlsruhe-Neureut als es von einem aus einem Grundstück ausfahrenden Pkw

erfasst wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr der 7-jährige Junge

kurz nach 13:30 Uhr mit seinem Tretroller auf dem Gehweg der Neureuter

Hauptstraße in nordöstlicher Richtung. An einer Grundstücksausfahrt wollte zu

dieser Zeit der 20-jährige Fahrer eines Hyundais vom Grundstück aus auf die

Neureuter Hauptstraße einfahren. Da der junge Mann offenbar nicht ausreichend

auf den Gehwegverkehr achtete, kam es in der Folge zu einer Streifkollision

zwischen dem Hyundai und dem Jungen. Das Kind stürzte hierdurch zu Boden und

wurde leicht verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 7-Jährigen zunächst vor Ort und

brachten ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Karlsruhe – Renitenter Gast hantiert mit Pistole

Karlsruhe (ots) – In der Karlsruher Oststadt hat der renitente Kunde einer

Gaststätte in der Nacht auf Samstag weitere Gäste mit einer Pistole bedroht,

nachdem er Hauses verwiesen wurde. Er konnte kurz darauf von der Polizei

festgenommen werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 49-jährige Mann zu Gast in einem Lokal

in der Tullastraße und konsumierte Alkohol. Als er schließlich anfing auf den

Boden zu spucken, wurde er der Gaststätte verwiesen. Allerdings kam er nach

kurzer Zeit zurück, woraufhin er von den anwesenden Gästen erneut nach draußen

gebracht werden musste. Vor der Tür kam es daraufhin zum Streit zwischen den

Personen, in dessen Verlauf der 49-Jährige eine Pistole zog und in Richtung der

Gäste zielte. Nachdem sich die Bedrohten daraufhin in die Gaststätte

zurückzogen, entfernte sich der 49-Jährige in Richtung Gerwigstraße. Laut Zeugen

soll er dabei am dortigen Schienenbereich mehrmals den Abzug der Waffe betätigt

haben, Schüsse waren aber nicht zu hören.

Eine Streife der alarmierten Polizei konnte den Mann schließlich im Bereich der

Humboldtstraße entdecken. Der 49-Jährige flüchtete vor der bevorstehenden

Kontrolle in einen Hinterhof, dort konnte er aber kurz darauf mithilfe des

Einsatzes eines Diensthundes aufgespürt werden. Bei seiner anschließenden

Festnahme erlitt der 49-Jährige leichte Verletzungen.

Bei der Durchsuchung des Mannes konnte in einem von ihm getragenen Gürtelholster

eine Gas-Pistole mit „F im Fünfeck“-Kennzeichnung sichergestellt werden. Ein

Alkoholtest ergab bei dem Festgenommenen einen Wert von fast 1,3 Promille.

Aufgrund seines Zustandes musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Ettlingen – Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 11:20 Uhr ereignete sich in der Wasenstraße in

Ettlingen ein Verkehrsunfall zwischen dem Eilzug einer Straßenbahn und einem

Opel. Der 82-jährige Pkw-Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste

in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 33-jährige Bahnfahrer sowie die

Insassen der Bahn blieben nach derzeitigem Sachstand unverletzt. Insgesamt

entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Der Bahnverkehr musste bis etwa

13:00 Uhr eingestellt werden. Auch kam es im Rahmen der Rettungs- und

Bergungsarbeiten zu Sperrungen im Bereich der Wasenstraße.

Der Unfallhergang ist aktuell noch unklar. Offenbar wollte der Pkw-Fahrer den

Bahnübergang in der Wasenstraße überqueren. Die Straßenbahn war in Fahrtrichtung

Norden unterwegs. Im Bereich des Bahnübergangs kam es schließlich zur Kollision

der beiden Fahrzeuge. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Das Auto

wurde etwa 20 Meter mitgeschleift und kam schließlich auf den Gleisen zum

Stehen.

Zeugen, welche Angaben zu den Schließverhältnissen der an dem Bahnübergang

befindlichen Schranke oder der Ampelschaltung machen können, werden gebeten sich

telefonisch, unter der der Nummer 0721/944840 mit der Verkehrspolizei in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Maskenmuffel leistet Widerstand

Karlsruhe (ots) – Zu Widerstandshandlungen kam es am Samstagmittag am Bahnsteig

des Ettlinger Stadtbahnhofes.

Gegen 14:10 Uhr fiele der 21-Jährige gemeinsam mit seinem Freund einer

Streifenwagenbesatzung auf, da sie gemeinsam auf einer Parkbank am Bahnsteig

ohne erforderliche Maske saßen. Nach einem belehrenden Gespräch und Hinweis auf

die Corona-Verordnung, sowie Aufzeigen weiterer polizeilicher Maßnahmen beließen

es die beiden Polizisten bei einer mündlichen Verwarnung. Nach einem erneuten

aufsuchen der Haltestelle durch die Beamten stellten sie fest, dass das Duo der

Aufforderung der Maskentragepflicht nicht nachkam. Bei der anschließenden

erneuten Kontrolle verweigerte der 21-Jährige gegenüber den Beamten seine

Personalien, weshalb er nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte. In der

Folge ging der Beschuldigte unvermittelt auf die eingesetzten Polizisten los und

leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Durch die zwischenzeitlich

zweite eingetroffene Streifenwagenbesatzung konnte der junge Mann geschlossen

und zur Dienststelle verbracht werden. Die eingesetzten Kräfte blieben

glücklicherweise bei den Widerstandshandlungen unverletzt. Der 21-Jährige muss

nun gleich mit mehreren Anzeigen rechnen.

Ettlingen – Unter Alkoholbeeinflussung Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Am frühen Samstagmorgen verursachte ein alkoholisierter

Autofahrer einen Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise nur Sachschaden

entstand.

Der 68-Jährige befuhr mit seinem Suzuki gegen 00:05 Uhr die Bundesautobahn 5 in

Fahrtrichtung Norden und verließ diese an der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd in

Richtung Karlsruhe. In der Folge geriet der Mann vermutlich aufgrund seiner

Alkoholisierung an der Kreuzung zur Bundesstraße 3 von der rechten Abbiegespur

nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mit seinem Fahrzeug den neben ihm

fahrenden Ford eines 27-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme ergab sich beim

Verursacher der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein anschließend

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille, weshalb

der Mann zu weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht wurde.

Kraichtal – Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in Gochsheim wurde am Samstagmorgen

eine Person leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund

10.000 Euro.

Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin war mit ihrem Ford gegen 9:45 Uhr auf der

Kreisstraße 3506 unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße 554 missachtete

sie den bevorrechtigten VW einer 37-Jährigen. Durch den Aufprall wurde die

37-Jährige leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Karlsruhe – Betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots) – Eine alkoholisierte Autofahrerin wurde am frühen Montagmorgen

nach einer Kontrolle in der Karlsruher Oststadt aus dem Verkehr gezogen.

Die 55-jährige Nissan-Fahrerin war gegen 00:30 Uhr auf der Wolfartsweierer

Straße unterwegs, als sie ins Visier einer Polizeistreife. Die eingesetzten

Polizeibeamten nahmen während der anschließenden Kontrolle deutlichen

Alkoholgeruch bei der Frau wahr und unterzogen sie daher einen Atemalkoholtest.

Dieser ergab einen Wert von über 1,8 Promille, weshalb die 55-Jährige zur

Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht wurde. Ihr Führerschein wurde

sichergestellt.

Bruchsal – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bruchsal (ots) – Bislang unbekannte Täter entfernten voraussichtlich in der

Nacht zum Samstag einen in der Bruchsaler Adolf-Bieringer-Straße befindlichen

Gullydeckel und rollten ihn eine nahegelegene Treppe hinunter. Durch die Öffnung

im Boden entstand hierbei eine erhebliche Gefahrenstelle für andere

Verkehrsteilnehmer. Aufgrund des hohen Gewichts des Kanaldeckels gehen die

Ermittler der Polizei von mindestens zwei Tätern aus.

Wer dazu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte mit dem

Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260 in Verbindung setzen.

Marxzell – 61-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit Pkw unterwegs

Marxzell (ots) – Ein 61-Jahre alter Pkw-Fahrer kam am Sonntagabend in Marxzell

wohl alkoholbedingt mit seinem Auto von der Straße ab und verursachte

Sachschaden.

Gegen 19 Uhr kam der Mann alleinbeteiligt von der Marxzeller Albtalstraße ab,

wobei er einen dort befindlichen Pfosten, sowie einen Betonklotz überfuhr und

dadurch sein Auto am Unterboden beschädigte. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der

Mann 2,44 Promille Alkohol intus hatte.

Auf dem zuständigen Revier entnahm ein Arzt anschließend eine Blutprobe.

Der gesamte Unfallschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – 81-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine 81-Jahre alte Fahrradfahrerin wurde bei der Kollision mit

einem Pkw am Sonntagabend in Karlsruhe leicht verletzt.

Laut ersten Angaben fuhr eine 18-Jahre alte Pkw-Führerin gegen 19.05 Uhr auf der

Karl-Friedrich-Straße Richtung Marktplatz und wollte nach links in die

Hebelstraße abbiegen. Dabei übersah sie wohl die 81-Jährige, die die Fahrbahn

kreuzte. Bei der Kollision mit dem Auto verletzte sich die Radfahrerin leicht.

Es entstand insgesamt nur geringer Sachschaden.

Rheinstetten – Zeugen nach Einbruch in Schulzentrum gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Freitag,

19:00 Uhr, und Samstag, 08:20 Uhr, in ein Schulzentrum in Rheinstetten-Mörsch

ein. Zwar wurden nach aktuellem Stand der Ermittlungen keine Gegenstände

entwendet, jedoch schmissen die Eindringlinge zwei Kaffeemaschinen sowie einen

Bildschirm auf den Gehweg vor der Schule. Des Weiteren wurde ein Fahrrad

beschädigt, welches sich auf einem Fahrradabstellplatz befand. Der genaue

Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. In das Gebäudeinnere

gelangten die Tatverdächtigen mittels einer eingeschlagenen Scheibe. Vor Ort

konnten zahlreiche Spuren sichergestellt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07243/32000, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Unfall verursacht und geflüchtet – Polizei sucht weitere Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bereits am vergangenen Donnerstag kam es auf dem

Verzögerungsstreifen der Bundesstraße 3, Abfahrt zur Landesstraße 566, zu einer

Verkehrsunfallflucht, bei dem eine Person leicht verletzt wurde sowie einen

Sachschaden von über 10.000 Euro entstand.

Kurz nach 16:45 Uhr fuhr eine 55 Jahre alte Volvo-Fahrerin auf dem

Verzögerungsstreifen der B3 in Fahrtrichtung Süden um auf die L566 in Richtung

Rheinstetten zu fahren. Aufgrund stockenden Verkehrs musste der vor ihr fahrende

Ford-Fahrer sein Pkw bis zum Stillstand abbremsen. In der Folge fuhr ein

schwarzer SUV auf die stehende oder leicht rollende Volvo-Fahrerin auf und schob

diese auf den bereits stehende Ford auf. Durch den Aufprall verletzte sich die

55-Jährige leicht. Alle drei Beteiligte unterhielten sich an der Unfallstelle,

als plötzlich der mutmaßliche Unfallverursacher in seinen schwarzen SUV stieg

und sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Bei dem Fahrer handelt

es ich um einen Mann, etwa 45 Jahre alt mit dunkeln Haaren.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte es sich bei dem verursachenden

Fahrzeug um einen Mercedes GLC 220 mit Karlsruher Kennzeichen gehandelt haben.

Das Polizeirevier Ettlingen ist auf der Suche nach weiteren Zeugen die Angaben

über den Unfallhergang oder den Fahrer des flüchtigen Fahrzeuges machen können.

Sie werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 0721 32000 zu

melden.

Karlsruhe – 51 Jahre alter Mann stürzt nach Familienstreitigkeiten von Loggia

Karlsruhe (ots) – Nach Streitigkeiten und diversen Bedrohungen gegen

Familienangehörige ist in der Nacht zum Sonntag ein alkoholisierter 51 Jahre

alter Mann von der im ersten Obergeschoss gelegenen Mauer einer kleinen Loggia

zu Boden gestürzt. Der Mann verletzte sich dabei schwer, jedoch wohl nicht

lebensgefährlich, und kam nach Erstversorgung durch einen Notarzt per

Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zur Ausleuchtung der Unglücksstelle ist die Karlsruher Berufsfeuerwehr

hinzugezogen worden. Die weiteren Ermittlungen führt hierzu das Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt.

Forst – Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen zog sich ein 21-jähriger Pkw-Fahrer bei

einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag in Forst zu. Eine 29-Jährige war gegen

11.00 Uhr auf der Hambrücker Straße in Richtung Hambrücken unterwegs. An einer

Tankstelle beabsichtigte sie nach links in diese abzubiegen. Aufgrund

Gegenverkehrs musste sie verkehrsbedingt anhalten. Eine dahinterfahrende

30-Jährige erkannte die Situation und bremste ebenfalls bis zum Stillstand ab.

Der nachfolgende 21-Jährige fuhr auf das Fahrzeug auf und schob dieses auf den

Pkw der 29-Jährigen. Der Verursacher wurde mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde

auf ca. 8000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – 23-Jährige bei Auseinandersetzung verletzt

Karlsruhe (ots) – Nach zunächst verbalen Streitigkeiten am Samstag gegen 04.30

Uhr in der Liebig/Wilhelm-Baur-Straße wurde eine 23-Jährige mit Fäusten

attackiert und gegen den Kopf getreten. Die junge Frau trug Verletzungen im

Gesicht davon und musste von einem Rettungsteam versorgt werden.

Die 23-Jährige saß mit einem 22 Jahre alten Bekannten an einer Litfaßsäule. Ein

junger Mann sei mit zwei Begleiterinnen hinzugekommen, wobei es zunächst zu

einem Wortwechsel gekommen sei. Im weiteren Verlauf schlugen und traten zwei

Personen der Dreiergruppe auf die junge Frau ein. Eine Polizeifahndung führte

nach Anzeigenerstattung nicht zur Ergreifung von Tatverdächtigen.

Die weiteren Ermittlungen führt nun das Polizeirevier Karlsruhe West wegen

gefährlicher Körperverletzung.

Karlsruhe – Ladendiebin zettelt Gerangel mit Ladendetektiv an

Karlsruhe (ots) – Aus einem Ladendiebstahl entwickelte sich am Samstag gegen

19:00 Uhr in einem Supermarkt in der Bruchsaler Prinz-Wilhelm-Straße ein

räuberischer Diebstahl. Als eine 38-jährige Ladendiebin von einem Ladendetektiv

erwischt und angesprochen wurde, ergriff diese zunächst die Flucht. Der

Ladendetektiv versuchte die Frau festzuhalten. Diese zettelte daraufhin jedoch

ein Gerangel an, so dass beide Personen zu Boden gingen. Zwischenzeitlich

mischte sich auch der Lebensgefährte der Tatverdächtigen in die Geschehnisse

ein. Am Ende konnte die Frau, welche mehrere Lebensmittel in ihrer Handtasche

verstaut hatte, dingfest gemacht werden. Er wurde eine Sicherheitsleitung

einbehalten, da die Frau mit polnischer Staatsangehörigkeit nicht über einen

festen Wohnsitz in Deutschland verfügt.

Karlsruhe – Videostreifen der Verkehrspolizei am Sonntag unterwegs

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag waren zwei Videostreifen zwischen 07.00 Uhr und

14.00 Uhr auf den Autobahnen A5 und A8 im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Karlsruhe unterwegs. Insgesamt gerieten 17 Fahrzeuge ins

Visier der beiden Streifen. Wegen Überschreitung der zulässigen

Höchstgeschwindigkeit müssen 11 Pkw-Fahrer/-Fahrerinnen neben einem Bußgeld auch

mit einem Fahrverbot rechnen. Eine 34-jährige BMW-Fahrerin war gar bei erlaubten

120 km/h mit 200 km/h auf der BAB A5 in Richtung Süden unterwegs. Ein weiterer

Pkw-Fahrer, der den Mindestabstand erheblich unterschritten hatte, muss

ebenfalls mit einem Bußgeld und Fahrverbot rechnen. Weiterhin hatten zwei Fahrer

den Sicherheitsgurt nicht angelegt, zwei weitere überholten im Überholverbot.

Ein Fahrer nutzte sein Mobiltelefon während der Fahrt. Die Höhe der zu

erwartenden Bußgelder beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Karlsruhe – Müllcontainer in Brand geraten

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag gegen 22:50 Uhr geriet ein zu einer Kantine

gehörender Müllcontainer in der Karlsruher Haid-und-Neu-Straße in Brand. Wie

erste Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, ist aktuell von einer

Brandstiftung mittels Feuerwerkskörpern auszugehen. Nicht nur ein Müllcontainer,

sondern auch ein umliegender Metallzaun wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft

gezogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Das

Kantinengebäude blieb von dem Brand unberührt. Auch Personen wurden keine

verletzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/49070, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Unfall mit fast 1,8 Promille verursacht und geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalls, den ein 38 Jahre alter Mercedes-Fahrer mit nahezu 1,8 Promille

am Samstagabend in Bruchsal angerichtet hat.

Durch eine Verkehrsteilnehmerin wurde gegen 20:10 Uhr beobachtet, wie der

38-jährige Mercedes-Fahrer die Bruchsaler Straße in Fahrtrichtung Bruchsal

befuhr und hierbei einen geparkten Seat am linken Außenspiegel streifte.

Anschließend fuhr der Unfallverursacher auf einen nahegelegenen Parkplatz,

schaute sich seinen Schaden an und setzte seine Fahrt, ohne seinen

erforderlichen Pflichten nachzukommen, fort. Durch das abgelesene Kennzeichen

konnte an der Halteranschrift der 38-Jährige sowie sein beschädigtes Fahrzeug

festgestellt werden.

Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen schlug den Beamten des

Polizeireviers Bruchsal starker Alkoholgeruch entgegen, weshalb der 38-Jährige

die Polizisten mit auf das Revier begleiten musste und dort erst einmal eine

Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Marxzell – Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf Albtalstrecke

Karlsruhe (ots) – Bei einem Auffahrunfall am Sonntag gegen 10.45 Uhr auf der

Landesstraße 564 in Höhe Burbach beim „Gertrudenhof“ sind beide beteiligte

Autofahrer leicht verletzt worden.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Ettlingen wollte zunächst ein roter

Kleinwagen beim Gertrudenhof in Richtung Bad Herrenalb anhalten und wenden. Der

nachfolgende 66-jährige Pkw-Fahrer konnte noch rechtzeitig anhalten. Ein

dahinterfahrender 29 Jahre alter Autofahrer fuhr jedoch auf. Die zwei Fahrer

kamen unter Einsatz zweier Rettungsteams zur ambulanten Behandlung in Kliniken.

Beide Unfallfahrzeuge werden mit einer geschätzten Schadenshöhe von jeweils

4.000 Euro wohl als Totalschaden eingestuft. Zum Abtransport waren

Abschleppdienste im Einsatz.

Karlsruhe – Maskenmuffel leistet Widerstand

Karlsruhe (ots) – Zu Widerstandshandlungen kam es am Samstagmittag am Bahnsteig

des Ettlinger Stadtbahnhofes.

Gegen 14:10 Uhr fiele der 21-Jährige gemeinsam mit seinem Freund einer

Streifenwagenbesatzung auf, da sie gemeinsam auf einer Parkbank am Bahnsteig

ohne erforderliche Maske saßen. Nach einem belehrenden Gespräch und Hinweis auf

die Corona-Verordnung, sowie Aufzeigen weiterer polizeilicher Maßnahmen beließen

es die beiden Polizisten bei einer mündlichen Verwarnung. Nach einem erneuten

aufsuchen der Haltestelle durch die Beamten stellten sie fest, dass das Duo der

Aufforderung der Maskentragepflicht nicht nachkam. Bei der anschließenden

erneuten Kontrolle verweigerte der 21-Jährige gegenüber den Beamten seine

Personalien, weshalb er nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte. In der

Folge ging der Beschuldigte unvermittelt auf die eingesetzten Polizisten los und

leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Durch die zwischenzeitlich

zweite eingetroffene Streifenwagenbesatzung konnte der junge Mann geschlossen

und zur Dienststelle verbracht werden. Die eingesetzten Kräfte blieben

glücklicherweise bei den Widerstandshandlungen unverletzt. Der 21-Jährige muss

nun gleich mit mehreren Anzeigen rechnen.

Bruchsal / Helmsheim – Junger Mann nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Bruchsal-Helmsheim (ots) – Zu einem Unfallgeschehen kam es am Sonntagabend gegen

20.30 Uhr in Helmsheim in der Straße Hinter der Mauer, bei welchem ein 17 Jahre

alter Mann lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Anwohner hörten lediglich

einen Knall und quietschende Reifen. Im Rahmen der Fahndung konnte kurze Zeit

später ein dunkel farbener Pkw wenige Straßen weiter in Helmsheim sichergestellt

und ein tatverdächtiger Fahrer ermittelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen,

welche verdächtige Wahrnehmungen zum Unfallgeschehen oder zum verantwortlichen

Fahrer machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe

unter Tel.: 0721/944840 zu melden.

Philippsburg – Vier Baufahrzeuge auf Firmengelände ausgebrannt

Philippsburg (ots) – Bei einem Feuer auf dem Firmengelände eines

Baugeräteverleihs in der Straße „Bruchstücker“ brannten am frühen Sonntagmorgen

mindestens vier größere Baufahrzeuge aus. Der Sachschaden dürfte ersten

Schätzungen zufolge bei 400.000 Euro liegen. Es wurde niemand verletzt. Noch ist

unklar, wie es zum dem Brand kam.

Gegen 04.40 Uhr wurde von einem Zeugen das Feuer in dem südlich von Philippsburg

gelegenen Industriegebiet gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Philippsburg eilte

mit rund 60 Einsatzkräften unter Beteiligung der Abteilungen Philippsburg,

Rheinsheim und Huttenheim zum Brandort. Auch mehrere Rettungsteams waren, wie

auch im Wechsel zwei Polizeihubschrauber, neben den rund 20 Einsatzkräften der

Polizei vor Ort.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung sind die Anwohner, darunter auch eine

nahegelegene Asylunterkunft, per Lautsprecherdurchsage gewarnt worden, die

Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei dem Brandgeschehen kam es auch zur

Explosion von einige Gasflaschen. Eine zunächst erwogene Evakuierung von

Wohngebäuden war letztlich aber nicht erforderlich geworden. Schließlich gelang

es den Wehrleuten, den Brand gegen 06.40 Uhr zu löschen. Wie sich herausstellte,

waren drei sogenannte Teleskopstapler und ein Industriestapler völlig

ausgebrannt.

Wegen ausgelaufenen Flüssigkeiten, die aufgrund des Löschwassereinsatzes in die

Kanalisation gelangt waren, mussten weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Die Kriminaldauerdienst Karlsruhe übernahm die weiteren Ermittlungen zur noch

unbekannten Brandursache.