Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Kirtorf – Am Samstag, den 24.10.20, gegen 22:45 Uhr, befuhr eine 26 Jahre alte Autofahrerin aus Nottertal mit ihrem grauen Renault in Ober-Gleen die B 62 aus Richtung Kirtorf kommend. In der Hersfelder Straße kam sie in Höhe der Hausnummer 29 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Anschließend kam die junge Frau mittig auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Sie und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 5.200 EUR.

Rollerfahrer gestürzt

Alsfeld – Am Freitag, den 23.10.20, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein 17 Jahre alter Rollerfahrer aus Antrifttal mit seinem Kleinkraftrad die Alicestraße aus Richtung Schellengasse kommend in Richtung Grünberger Straße. In Höhe der Hausnummer 27 wechselten plötzlich drei männliche Schüler die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Rollerfahrer musste aufgrund des Straßenseitenwechsels der drei Schüler stark abbremsen, verlor die Kontrolle und stürzte. Hierbei entstand Sachschaden an seinem Fahrzeug und er verletzte sich leicht. Die drei männlichen Schüler entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zu den Unfallverursachern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Kirtorf – Am Samstag, den 24.10.20, gegen 11 Uhr, befuhr ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Homberg mit seinem grauen Opel die B 62 aus Richtung Angenrod kommend in Richtung Ober-Gleen. Hierbei kam der junge Autofahrer ins Schleudern und kollidierte zunächst rechtsseitig mit zwei Leitpfosten und fuhr dann links gegen die dortige Leitplanke. Der junge Mann wurde bei dem Unfall nicht verletzt, der entstandene Sachschaden beträgt circa 700 EUR

Mücke- Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Am Samstag, den 24.10.20, gegen 12 Uhr, befuhr eine 24 Jahre alte Autofahrerin aus Reiskirchen mit ihrem blauen Hyundai in Groß-Eichen die Straße „Mühlecke“, bog in die „Lohgasse“ ein und wollte ihre Fahrt in Richtung „Auf der Platte“ fortsetzten. Zur gleichen Zeit befuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Gemünden mit seinem VW Passat die „Lohgasse“ aus Richtung „Auf der Platte“ kommend in Richtung „Mühleck“. In einem unübersichtlichen Kurvenbereich kamen sich die beiden Fahrzeuge entgegen und stießen zusammen. Die junge Frau aus Reiskirchen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, der entstandene Sachschaden beträgt circa 17.000 EUR. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Werkzeug gestohlen

Fulda – Zwischen Samstag- (03.10.) und Dienstagnacht (06.10.) brachen Unbekannte gewaltsam in eine Gartenhütte in der Birkenallee ein. Sie durchwühlten den Innenraum und stahlen Werkzeug im Wert von circa 300 Euro. Der Sachschaden beträgt circa 50 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unbekannter bricht in Klosterladen ein

Fulda – Ein Unbekannter brach Sonntagnacht (25.10.) in einen Klosterladen in der Nonnengasse ein. Ordensschwestern beobachteten den Mann und beschreiben ihn wie folgt: hellhäutig und etwa 1,75 m groß; er trug einen blauen Mundschutz, eine schwarze Strickmütze, ein schwarzes Oberteil, schwarze Handschuhe und er hatte eine große, schwarze Taschenlampe bei sich. Nach ersten Erkenntnissen stahl der Mann nichts. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Fulda – Zwischen Sonntagabend (25.10.) und Montagnacht (26.10.) stahlen Unbekannte die amtlichen Kennzeichen – FD-CJ 934 – eines schwarzen 1er BMWs. Das Auto stand in der Petersberger Straße vor einem Fitnessstudio. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 35 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorroller geklaut

Fulda – In der Nacht zu Sonntag (25.10.) stahlen Unbekannte einen Motorroller samt Arbeitsutensilien, die im Ablagefach des Rollers lagen. Der Roller stand in der Arleser Straße. Der Sachschaden beträgt circa 150 Euro. Der Wert des Diebesguts 700 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kellerräume eines Mehrfamilienhaues

Alsfeld – Unbekannte brachen zwischen Donnerstagnachmittag (22.10.) und Freitagmorgen (23.10.) in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Haas-Straße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu den einzelnen Räumen des Kellers und stahlen Werkzeug, ein Elektrogerät, Schuhe und ein Zelt. Der Sachschaden beträgt circa 20 Euro; der Wert des Diebesguts wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenhütte

Ludwigsau – Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag (23.10.) und Samstagmorgen (24.10.) gewaltsam in eine Gartenhütte in der Webersberger Straße ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Der Sachschaden beträgt circa 100 Euro. Der Wert des Diebesguts circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto aufgebrochen

Bad Hersfeld – Unbekannte brachen zwischen Mittwochmittag (14.10.) und Samstagnachmittag (24.10.) ein weißes Cabrio auf, das in der Straße „Am Weinberg“ gegenüber der Vitalisklinik stand. Es handelt sich um ein Opel Cabrio Modell Cascada. Entwendet wurden eine Gelddose mit Münzgeld und eine Handyhalterung. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 40 Euro; der Sachschaden beträgt circa 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Heringen – Unbekannte verschafften sich Samstagvormittag (24.10.) gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Von-Hutten-Straße. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke im Wohnzimmer der Wohnung und entwendeten eine geringe Summe Bargeld. Der Sachschaden beträgt circa 800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Hotel eingebrochen

Neuenstein – Unbekannte brachen Montagnacht (26.10.) in den Gastraum eines Hotels in der Geistalstraße ein. Als sie vom Geschädigten überrascht wurden, flüchteten sie ohne Beute. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Audi Q7 crasht frontal auf der A7 in vorausfahrendes Fahrzeug – zwei Verletzte

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Am Sonntag (25.10.) kam es gegen 11 Uhr auf der A7, Kassel-Fulda, Gemarkung Niederaula, Kreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Auffahrunfall.

Ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus Bottrop befuhr mit einem Pkw Audi Q7 die A7 in südlicher Fahrtrichtung. Zwischen dem Kirchheimer Dreieck und dem Hattenbacher Dreieck befuhr er den linken von vier Fahrstreifen. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Fahrer vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme frontal auf den vorausfahrende Pkw Dacia Duster auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge nach rechts über die Fahrbahn geschleudert, stießen gegen die angrenzende Schutzplanke und kamen in weiteren Verlauf auf dem ersten und zweiten Fahrstreifen zum Stillstand.

Die beiden Insassen des Pkw Dacia Duster, ein 44-jähriger und eine 32-jährige aus Oldenburg, wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt, konnten aber nach einer ambulanten Versorgung an der Unfallstelle wieder entlassen werden.

Der 61-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt, hatte sich aber nach dem Verkehrsunfall in dem Fahrzeug eingeschlossen und öffnete, trotz mehrfacher Aufforderung der Polizeistreife, nicht.

Durch die Feuerwehr Kirchheim wurde daraufhin die Seitenscheibe des Audi Q7 eingeschlagen und die Tür von innen geöffnet, um so Zugang zu dem Fahrer zu erlangen. Da er den Aufforderungen aus dem Fahrzeug auszusteigen nicht folgte und sich dagegen sperrte, musste er von Polizeibeamten mittels einfacher körperlicher Gewalt aus dem Pkw herausgeholt und fixiert werden. Die Person wurde zwecks weiterer Überprüfung des Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus verbracht.

Über die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins angeordnet.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten drei von vier Fahrstreifen gesperrt werden.

Der nachfolgende Verkehr in Fahrtrichtung Fulda/Würzburg und Frankfurt am Main staute sich auf mehrere Kilometer, löste sich aber nach Freigabe aller Fahrstreifen zeitnah wieder auf.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Auffahrunfall mit verletzter Person

Bad Hersfeld – Ein 25-jähriger Mann aus Hamburg mit seinem Ford Kuga und ein 40-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem VW Touran befuhren am Donnerstag (22.10.), um 16:18 Uhr, die Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra. Vor der Ortslage Friedlos musste der Mann aus Ludwigsau verkehrsbedingt stark abbremsen. Der 25-jähriger Hamburger bemerkte dies und leitete ebenfalls einen Bremsvorgang ein, kam jedoch nicht vor dem VW Touran zum Stehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 40-jährige Mann aus Ludwigsau leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Klinikum gebracht wurde. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro.

Sachbeschädigung durch wegrollenden Pkw

Haunetal – Am Freitagmorgen (23.10.), gegen 9 Uhr, machte sich ein mit Handbremse und Rückwärtsgang gesicherter Skoda Superb eines 39-jährigen Mannes aus Haunetal selbständig. Der Mann hatte den Pkw im Eschenweg in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt. Durch bislang ungeklärte Ursache setzte sich der Pkw in Bewegung und rollte circa 100 Meter den Eschenweg bergab. Dabei beschädigte das führerlose Fahrzeug die Anhängerkupplung eines abgestellten Pkw-Anhängers, ein Holztor und überrollte einen Stromkasten. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld – Am Donnerstag (22.10.), stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den am Straßenrand in der Straße „Unter der Stiegel“ 26 geparkten grauen Opel Astra eines 35-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld und drückte dabei den Kühlergrill ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Fulda (ots)

Hünfeld – Am 26.10.2020 um 06:10 Uhr ereignete sich auf der K 147 aus Fahrtrichtung Malges kommend in Richtung Leibolz im Bereich einer Linkskurve ein Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger LKW-Fahrer geriet in diesem Bereich auf die Gegenfahrbahn und streifte hierbei den PKW eines 42-jährigen Ford Kuga-Fahrers. Der Ford Kuga wurde auf der kompletten linke Fahrzeugseite beschädigt. Der LKW-Fahrer hielt an der Unfallstelle nicht an und setzte seine Fahrt fort. Der Ford Kuga-Fahrer wendete und verfolgte den flüchtigen LKW. In diesem Zusammenhang kam es zu einem zweiten Verkehrsunfall zwischen den Beiden.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 13.000 EUR.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall – Eine Person leicht verletzt

Fulda (ots)

Eichenzell – Ein 20-jähriger VW-Fahrer aus dem Landkreis Holzminden wurde bei einem Unfall am Samstag, (24.10.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 3:50 Uhr in Eichenzell die Straße „Sachsenhausen“ in absteigender Richtung und wollte seine Fahrt nach rechts in Richtung Gersfelder Straße fortsetzen. Hierzu musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Nach eigenen Angaben rutschte sein Pkw auf der regennassen Fahrbahn davon und prallte gegen die gegenüberliegende Hauswand. Der 20-jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 17.500 Euro.

Person von PKW überrollt – tragischer Verkehrsunfall bei Eichenzell

Fulda (ots)

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es heute Morgen, gegen 05.15 Uhr, auf der K 72 zwischen Eichenzell-Rothemann und Neuhof-Hattenhof. Dabei wurde ein 20-Jähriger aus Neuhof tödlich verletzt. Vermutlich lag der junge Mann zum Zeitpunkt des Geschehens an einer unübersichtlichen Stelle auf der Fahrbahn und wurde dort von einem PKW erfasst. Der 19-jährige Fahrzeugführer erlitt einen Schock. Zur Klärung der Umstände des Unfalls wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Freitag, 23.10.2020, 18:00 Uhr, ereignete sich in der Kohlhäuser Straße in Fulda ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden in Höhe von 9000 Euro entstand. Ein 21-jähriger Renaultfahrer befuhr die Kohlhäuser Straße von der Mainstraße kommend und wollte über zwei Gegenfahrspuren nach links auf das Gelände eines Autohauses abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der rechten Gegenfahrspur fahrenden Pkw VW Polo. Die beiden Insassen des Polo – 23 bzw. 22 Jahre alt – wurden dadurch verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Fulda verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Fußgänger angefahren

Am Samstag, 24.10.2020, kam um 20:50 Uhr in der Pacelliallee in Fulda ein Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw zu Schaden.

Der 17-jährige Fußgänger überquerte im Laufschritt und ohne auf den Verkehr zu achten die Pacelliallee unterhalb des Klinikum Fulda in Richtung Adalbert-Stifter-Straße. Dabei wurde er von einem Pkw VW Polo erfasst, der in Richtung Michael-Henkel-Straße unterwegs war. Der Jugendliche wurde mit der Motorhaube erfasst, gegen die Windschutzscheibe und anschließend über das Fahrzeug geschleudert. Die entstandenen Verletzungen wurden im Klinikum Fulda versorgt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Pkw geriet in Brand – vermutlich technischer Defekt

Kirtorf (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw, Hyundai, die B 62 von Angenrod nach Ober-Gleen. Kurz nach der Abfahrt Heimertshausen bemerkte der Mann Benzingeruch und Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Nach Anhalten und Öffnen der Motorhaube schlugen ihm bereits Flammen entgegen und der Pkw geriet in Vollbrand. Die verständigte Feuerwehr löschte den Brand. Der Fahrzeugführer blieb unververletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die B 62 in diesem Bereich voll gesperrt werden.

Kontrolle verloren – Pkw-Fahrer leicht verletzt

Schenklengsfeld (ots)

Am Freitagabend, gegen 17.55 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Pkw die Landesstraße zwischen den Ortsteilen Lampertsfeld und Schenksolz. Vermutlich in Folge von Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Pkw-Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000,- Euro geschätzt.

Ludwigsau – Unfall bedingt Folgeunfall

Am Freitagnachmittag, gegen 17:40 Uhr, wollte ein 82-jähriger Ronshäuser mit seinem Mercedes am Abzweig Reilos auf die B 27 in Richtung Bebra auffahren. Dabei ordnete sich der Fahrer nicht auf dem Einfädelungsstreifen ein, sondern fuhr direkt auf den rechten Fahrstreifen, wo sich ein 27-jähriger Rotenburger mit seinem BMW befand. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und der BMW wurde in die Leitplanke gedrückt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 13500,-EUR.

Im Folge des Unfalls blieben die Fahrzeuge auf der rechten Fahrspur stehen, bis sie von einem Abschleppdienst abtransportiert werden konnten. Während dieses Zeitraums umfuhren die Fahrzeuge, aus Friedlos kommend, die Unfallstelle über den Einfädelungsstreifen. Ein 39-jähriger Frielendorf mit seinem Lkw-Gespann fuhr auch so an der Unfallstelle vorbei. Eine 42-jährige Frau aus Ludwigsau wollte mit ihrem Mazda auf die B 27 einbiegen und fuhr dabei in den Anhänger des Lkw hinein. Am Anhänger und Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,-EUR. Der Pkw musste ebenfalls abgeschleppt werden.

Pkw prallt gegen Hauswand – Fahrer leichtverletzt

Eichenzell (ots)

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Holstein befuhr mit seinem VW am Samstagmorgen, gg. 03:50 Uhr, die Straße „Sachsenhausen“ und wollte nach rechts auf die Gersfelder Straße auffahren. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit prallte er beim Abbiegen gegen die Hauswand des gegenüberliegenden Wohnhauses. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Klinikum Fulda verbracht. Der PKW, an dem ein Sachschaden in Höhe von 7.500EUR entstand, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Wohnhaus wird auf ca. 10.000.- EUR geschätzt. Durch die Feuerwehr musste das Gebäude gesichert werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Haunetal – Am Samstag, d. 24.10. gegen 01:00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Hauneck mit seinem Seat Ibiza die Bundesstraße 27 von Neukirchen in Richtung Meisenbach. Infolge von Unachtsamkeit kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Böschung. Durch die Kollsion wurde der PKW herumgeschleudert und blieb stark beschädigt im Straßengraben liegen. Während der Fahrer selbstständig das Fahrzeug verlassen konnte, sicherten aufmerksame Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte ab. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und für die weitere Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Da beim Fahrzeugführer zusätzlich Alkoholeinfluß festgestellt werden konnte, folgten die üblichen polizeilichen Maßnahmen sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 4000EUR geschätzt.

Vom Pedal abgerutscht und verunfallt/6000,- Euro Schaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 23.10.20, gg. 18.45 Uhr in Fulda in der Straße Am Rosengarten Kreuzungsbereich Bardostraße/Johannisstraße.

Eine 62-jährige Frau aus Fulda befuhr mit ihrem PKW, einem Mercedes SLK 200, die Johannisstraße in Fahrtrichtung Bardostraße um anschließend weiter in Fahrtrichtung der Straße Am Rosengarten zu fahren. Beim Überqueren der Bardostraße rutschte die 62-jährige plötzlich vom Bremspedal ab und ihr Schuhwerk blockierte in den Pedalen. Dadurch beschleunigte ihr Fahrzeug unkontrolliert und um Schlimmeres zu verhindern, lenkte die 62-Jährige nur noch in Richtung Fahrbahnbegrenzung der Straße Am Rosengarten, wo sie im weiteren Verlauf zum Stehen kam.

Glücklicherweise wurde die 62-Jährige Frau nur leichtverletzt. Mit multiplen Prellungen und unter Schock stehend wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der SLK, sowie eine Laterne, als auch die Fahrbahnbegrenzung, wurden beschädigt. Der völlig beschädigte SLK musste von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Fahrrad geklaut

Fulda – Zwischen Dienstagnachmittag (20.10.) und Mittwochmorgen (21.10.) stahlen Unbekannte ein schwarz-grünes Damenrad der Marke Stevens Modell Tonga. Das Fahrrad stand in der Dientzenhoferstraße und war gesichert. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 630 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autoscheibe eingeschlagen

Hünfeld – Unbekannte haben Donnerstagnachmittag (22.10.) einen PKW in der Bahnhofstraße beschädigt. Der graue Skoda Fabia stand auf einem Langzeitparkplatz und die Heckscheibe wurde zerstört. Der Sachschaden beträgt circa 200 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy aus Turnhalle entwendet

Fulda – Am Donnerstagvormittag (22.10.) schlichen sich Unbekannte in eine Schulturnhalle in der Leipziger Straße und stahlen aus einem der Umkleideräume ein Handy der Marke Samsung Modell Galaxy S 9+. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 650 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de