PKW vor Verkehrskontrolle geflüchtet, Königstein, Sodener Straße, Sonntag, 25.10.2020, 23:50 Uhr,

(pu)Ein 36-jähriger Motorradfahrer war in der Nacht von Sonntag auf Montag vor einer Verkehrskontrolle in der Sodener Straße (B8) in Königstein geflüchtet und nach einer mehrere Minuten dauernden Verfolgungsfahrt in Waldems verunfallt. Dabei war weder Sach- noch Personenschaden entstanden. Der Motorradfahrer war gegen 23:50 Uhr mit seinem Motorrad ohne Kennzeichen an einer stationären Verkehrskontrolle einfach vorbei- und dann weitergefahren. Er flüchtete über die B8 in Richtung Limburg, wobei er durch mehrere Streifenwagen verfolgt wurde. In Esch (Waldems) stürzte er bei dem Versuch zwischen zwei Blumenkübeln hindurchzufahren und konnte festgenommen werden. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter Drogeneinfluss stand. Außerdem konnte er keinen gültigen Führerschein vorweisen. Die Polizei in Idstein ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Versuchter Trickbetrug in Oberursel, Oberursel, Ruppertshainer Straße, Freitag, 23.10.2020, Nachmittag,

(pu)Am Freitagnachmittag erhielt ein 76-Jähriger aus der Ruppertshainer Straße in Oberursel einen Anruf einer angeblichen Polizistin. Mit einem Trick wollte sie ihn dazu bringen, Bargeld zu übergeben. Die Anruferin soll sich als Kriminaloberkommissarin aus Frankfurt vorgestellt haben. Sie soll weiter angegeben haben, dass die Tochter des Angerufenen einen Unfall gehabt habe, bei dem jemand ums Leben gekommen sei. Deshalb sei die Tochter nun bei der Polizei in Frankfurt und könne erst gegen eine Kaution von 18.000 Euro wieder freikommen. Der 76-Jährige durchschaute die Masche jedoch und die „echte“ Polizei ermittelt nun wegen versuchten Trickbetrugs.

In den letzten Wochen ist es im Bereich des Hochtaunuskreises zu mehreren ähnlichen Trickbetrügereien bei älteren Menschen gekommen. Aufgrund der neusten Fälle rät die Polizei zu erhöhter Vorsicht. Sollten sich Verwandte oder Bekannte melden, die die Auszahlung von Bargeld verlangen, ist eine Überprüfung der Angaben unbedingt erforderlich. Dazu können Familienangehörige, aber auch Nachbarn und Freunde zu Rate gezogen werden. Die Täter versuchen immer wieder Druck auf die Betroffenen auszuüben, um eine schnelle Auszahlung zu erwirken. In vielen Fällen erscheint dann eine Komplizin oder ein Komplize des Täters an der Wohnungstür, um das Geld in Empfang zu nehmen. Solche unbekannten Personen sollten niemals in die Wohnung gelassen, geschweige denn Bargeld an sie ausgehändigt werden. Die Angerufenen sollten in Verdachtsfällen unbedingt sofort die Polizei benachrichtigen, da das in den meisten Fällen die einzige Chance ist, die Täter festzunehmen. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren hält die Polizei in der Broschüre „Der goldene Herbst“ für Interessierte bereit (siehe auch www.polizei-beratung.de).

Versuchte gefährliche Körperverletzung bei Nachbarschaftsstreit, Glashütten, Auf der Schmidtswiese, Samstag, 24.10.2020, 11:45 Uhr,

(pu)Ein 61-Jähriger soll am Samstagvormittag in Glashütten in der Straße Auf der Schmidtswiese versucht haben, seine 54-jährige Nachbarin mit einem Hochdruckreiniger zu verletzen. Die Dame soll zuvor das Grundstück des Nachbarn unerlaubt betreten und diesen auf seinen Umgang mit dem Hochdruckreiniger angesprochen haben. Daraufhin soll der Mann ersten Ermittlungen zufolge das Reinigungsgerät auf Gesicht und Körper der Dame gerichtet haben. Dabei wurde sie nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die Bilanz des Nachbarschaftsstreites ist eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Zeugenaussagen werden durch die Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 entgegengenommen.

Mehrere Anzeigen nach Streitigkeiten, Weilrod, Im Grund und Weilstraße; Usingen, Weilstraße, Samstag, 17:30 Uhr bis 17:44 Uhr und 22:18 Uhr,

(pu)Im Bereich eines Lebensmittelmarktes in der Straße Im Grund in Weilrod kam es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, welche dabei beide verletzt wurden. Im Anschluss ergaben sich Hinweise auf mehrere weitere Straftaten. Gegen 17:30 Uhr wurden Beamte der Polizeistation Usingen darüber informiert, dass ein 28-Jähriger, der angeblich keine Fahrerlaubnis besitze, in einem schwarzen BMW herumfahre. Kurz darauf teilten mehrere Anrufer über Notruf mit, dass es in der Nähe des Lebensmittelmarktes eine Schlägerei gebe. Letztendlich ergaben sich aufgrund von Zeugenaussagen Hinweise darauf, dass der 28-jährige BMW-Fahrer mit dem 41-jährigen ersten Anrufer in Streit geraten war. In diesem Zusammenhang habe er ihn zunächst mit Reizgas besprüht und dann mit einem Schlagstock angegriffen. Der 41-Jährige soll sich dagegen gewehrt und den BMW-Fahrer u.a. gegen den Kopf geschlagen haben. Beide wurden dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und mussten durch einen Rettungswagen vor Ort behandelt werden. Während der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich außerdem Hinweise darauf, dass der BMW-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Bei einer Durchsuchung des BMWs konnten das Reizstoffsprühgerät, sowie mehrere Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der Teleskopschlagstock wurde durch einen Zeugen an die eingesetzten Beamten übergeben. Bei dem 28-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt und er wurde entlassen. Noch am selben Abend gegen 22:18 Uhr wurde er erneut, mutmaßlich wieder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, durch eine Streife der Polizeistation Usingen am Steuer eines PKWs kontrolliert und erneut einer Blutentnahme unterzogen. Weiterhin konnten sowohl in dem nun von ihm genutzten grauen Audi, als auch in seiner Wohnung weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen den 28-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis, Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln und zweimal Führen eines Fahrzeuges unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, eingeleitet.

Wenn Sie Zeuge der geschilderten Vorfälle geworden sind und noch nicht mit der Polizei in Kontakt standen, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Usingen unter 06081/9208-0.

Trunkenheitsfahrt mit Unfall, Königstein, Wiesbadener Straße, Freitag, 23.10.2020, 22:23 Uhr,

(pu)Unter Alkoholeinfluss soll ein 21-Jähriger am Freitag gegen 22:23 Uhr in der Wiesbadener Straße in Königstein einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht haben. Der junge Mann war mit einem schwarzen Seat-Leon die Wiesbadener Straße aus Richtung Königstein in Richtung Schneidhain gefahren. Nach einer Rechtskurve soll er ersten Ermittlungen zufolge ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholt haben und im Zuge des Überholvorganges nach links von der Straße abgekommen sein. Dort prallte der Seat-Leon gegen einen Baum. Dabei entstand ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde ein Atemalkohlwert von weit über einem Promille bei ihm festgestellt. Die Folge waren eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheines.

Mögliche Zeugen des Unfalles, welche noch nicht mit der Polizei in Kontakt stehen, werden gebeten, sich unter 06174/9266-0 an die Polizeistation in Königstein zu wenden.

Unfallflucht in Bad Homburg, Bad Homburg, Schulberg, Samstag, 24.10.2020, 13:00 Uhr bis Sonntag, 25.10.2020, 12:45 Uhr,

(pu)Ein Schaden von ca. 2000 Euro entstand bei einer Unfallflucht in Bad Homburg im Schulberg zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag. Dort hatte der 29-jährige Geschädigte seinen schwarzen Mercedes E 200 d am Samstag geparkt. Am Sonntag stellte er einen Schaden im Bereich der Stoßstange und des Kotflügels vorne links fest. Bislang liegen keine Hinweise zu dem Verursacher vor.

Wenn Sie Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem Verursacher geben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Polizeistation Bad Homburg auf. Telefonnummer: 06172/ 120-0.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfälle:

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Oberursel, Feldbergstraße Freitag, 23.10.20, 01:50 Uhr – 02:05 Uhr

Eine bisher unbekannte Person beschädigte den geparkten Pkw Daccia eines 59-jährigen Mann aus Oberursel und verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Der Schaden wird vorläufig auf ca. 1500.-EUR geschätzt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 / 6240-0.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

61440 Oberursel, Dornbachstraße Freitag, 23.10.2020, 19:30 Uhr bis Samstag, 24.10.2020, 08:00 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß am Fahrbahn abgeparkten grauen Ford Focus und entfernte sich danach, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An geparkten PKW entstand Sachschaden.

Höhe Sachschaden: 2200,00 EUR

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

61440 Oberursel, Freiligrathstraße Samstag, 24.10.2020, 16:51 Uhr

Eine 29 – jährige Fahrzeugführerin befuhr die Freiligrathstraße mit ihrem PKW in Fahrtrichtung Hommkreisel, als eine 10-jährige Fußgängerin unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Die Fahrzeugführerin erfasste die Fußgängerin leicht mit ihrem PKW. Die Fußgängerin wurde zwecks Abklärung weiterer Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

Höhe Sachschaden: 700,00 EUR

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

61449 Steinbach, Eichkopfstraße Samstag, 24.10.2020, 18:45 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Straßenrand abgeparkten blauen BMW vermutlich beim Einparken am hinteren Stoßfänger. Danach entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am geparkten Fahrzeug entstadn Sachschaden.

Höhe Sachschaden: 500,00 EUR

Verkehrsstrafanzeige

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verdacht Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

61440 Oberursel, Hessenring Sonntag, 25.10.2020, 01:40 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle wurde durch eine Polizeistreife der PSt. Oberursel ein 27 – jähriger Fahrzeugführer in einem Audi A 6 kontrolliert. Der Fahrzeugführer hatte für das Fahrzeug keine Fahrerlaubnis, zudem war zum jetzigen Ermittlungsstand das Fahrzeug nicht zugelassen. Straftaten

Zwei kleinere Schwelbrände in Mehrfamilienhäusern

61449 Steinbach, Berliner Straße Sonntag, 25.10.2020 zwischen 02:00 und 03:00 Uhr

Gleich zweimal in der Nacht klingelte eine bisher unbekannte Person an den Hauseingangstüren der Mehrfamilienhäuser, um sich so Zutritt ins Gebäude zu verschaffen. Kurz nach dem Klingeln konnte durch die jeweiligen Wohnungseigentümer nach Öffnen ihrer Wohnungstüren feststellen, dass die dortigen Fußmatten leicht in Brand gesetzt wurden. Die Fußmatten konnten jeweils durch die Eigentümer selbst gelöscht werden. Weiterer Sachschaden ist nicht entstanden. Hinwiese auf den Täter liegen derzeit nicht vor.

Höhe Sachschaden insgesamt 40,00 EUR

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall i. V. m. Flucht

Unfallort: Kronberg, Sodener Straße Unfallzeit: Freitag, 23.10.2020, 12:20 Uhr

Beim Ausparken streifte der Unfallverursacher den rechts neben sich geparkten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich danach ohne seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Schadenshöhe: 800,- Euro

Wenn Sie Zeuge dieses Vorfalls geworden und noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174-9266-0.

Straftaten:

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung

Tatort: 61462 Königstein, Am Ellerhang

Tatzeit: zw. Samstag, 24.10.20 23:26 Uhr und Samstag, 24.10.20 23:45

Uhr

Zur genannten Tatzeit betraten zwei unbekannte Personen das Grundstück und versuchten die Terrassentür mittels unbekanntem Hebelwerkzeug zu überwinden. Durch den Lärm, wurden die Bewohner aus dem Schlaf gerissen und schauten nach. Diese sahen, wie die beiden unbekannten Personen das Grundstück über das Nachbargrundstück verließen.

Sachschaden: 1000,- Euro

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-120-0 entgegen.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung

Tatort: 61476 Kronberg, Im Brühl

Tatzeit: zw. Samstag, 24.10.20 10:00 Uhr und Samstag, 24.10.20 21:15

Uhr

Zur genannten Tatzeit gelangte der unbekannte Täter auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses. Der unbekannte Täter versuchte mit einem Hebelwerkzeug die Balkontür aufzuhebeln, was nicht gelang. Daraufhin entfernte sich dieser wieder von der Tatörtlichkeit.

Sachschaden: 250,- Euro

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-120-0 entgegen.

Verkehrsunfall Sachschaden Unfallort: Hohemarkstraße, 61350 Bad Homburg Unfallzeit: Freitag, 23.10.2020, 08:23 Uhr Unfallhergang: Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw, Hersteller Volkswagen, befuhr die Hohemarkstraße in Bad Homburg aus Richtung Oberursel kommend, in Fahrtrichtung Saalburgstraße. Ein weiterer Fahrzeugführer, 60 Jahre alt, fuhr mit seinem Pkw, Hersteller Daimler, die entgegengesetzte Richtung. Kurz vor dem Unfall wurde der Fahrer des VW durch Blicke aufs Navigationsgerät so stark abgelenkt, dass dieser mit seinem Pkw nach links in den Gegenverkehr geriet und mit dem Pkw Daimler kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 19.000EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Unfallort: 61276 Weilrod, L 3025 zwischen Winden und Emmershausen Unfallzeit: Freitag, 23.10.2020, 17:57 Uhr

Eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Weilrod befuhr mit einem blauen Opel Corsa die L 3025 von Winden nach Emmershausen. Im Bereich einer Kurve kam sie aufgrund regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte der Pkw mit dessen Heck an einen Baum. Hierdurch wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Totalschaden. Dieser wird auf etwa 10.000 EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Unfallort: Königsteiner Straße, 61350 Bad Homburg Unfallzeit: Freitag, 23.10.2020, 08:55 Uhr Unfallhergang: Der unbekannte Fahrzeugführer eines unbekannten Kfz, befuhr die Königsteiner Straße und wollte sein Kfz wenden. Hierfür fuhr der Fahrer sein Kfz rückwärts auf einen Parkplatz. Dabei kollidierte der Fahrer mit seinem Kfz mit einem aufgestellten Poller. Der Poller knickte durch den Zusammenstoß ab und wurde beschädigt. Danach entfernte sich der Fahrer des Kfz vom Unfallort in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 150,-EUR. Hinweise die zur Aufklärung der Unfallflucht beitragen, bitte an die Polizei Bad Homburg, Telefon: 06172-1200 herantragen.

Verkehrsunfall- mit verletzter Person Unfallort: Haingasse Ecke Elisabethenstraße, 61350 Bad Homburg Unfallzeit: Samstag, 24.10.2020, 00:08 Uhr Unfallhergang: Die 21-jährige Fahrerin eines Pkw, Hersteller Ford, fuhr vom Fahrbahnrand der Elisabethenstraße an um anschließend in die Haingasse einzubiegen. Hierbei verlor die Fahrerin auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und streifte mit ihren Kfz einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, Hersteller Skoda. Dieser wurde hierbei beschädigt. Der Schaden wird auf 6000EUR geschätzt. Die Fahrerin des Ford wurde leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Unfallort: Ludwigstraße, 61348 Bad Homburg Unfallzeit: Samstag, 24.10.2020, 17:39 Uhr Unfallhergang: Der unbekannte Fahrer eines unbekannten Kfz befuhr die Ludwigstraße in Bad Homburg und wollte auf einen Parkplatz in Höhe einer dortigen Klinik einfahren. Hierbei fuhr der Fahrer gegen einen geparkten Pkw, Hersteller Peugeot und beschädigte diesen. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw. Der unfallverursachende Fahrer entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Tel.-Nr.: 06172/120-0 entgegen.

Straftaten:

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad Tatort: Tannenwaldallee, 61348 Bad Homburg Tatzeit; Samstag, 24.10.2020, 12:45 Uhr bis 24.10.2020, 14:30 Uhr Tathergang: Der unbekannte Täter näherte sich einen am Laternenpfahl angeschlossenen Mountainbike. Der Täter drehte anschließend das Schloss mit einem Hammer auf und brachte sich so in den Besitz des Fahrrades. Der Täter flüchtete mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0 entgegen.

Ein weiterer Diebstahl eines Fahrrades ereignete sich am Samstag, 24.10.2020, um 15: 00 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in 61350 Bad Homburg. Der Täter nahm ein unverschlossenes, nur kurz abgestelltes und alleingelassenes Trekkingrad an sich und entfernte sich mit diesem in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt auch hier die Polizei Bad Homburg unter der Rufnummer 06172-120-0 entgegen.