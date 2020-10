Überfall auf Tankstelle, Runkel-Dehrn, Steedener Weg, Sonntag, 25.10.2020, 19.15 Uhr

(si)Am frühen Sonntagabend wurde im Steedener Weg in Dehrn eine Tankstelle überfallen. Ersten Ermittlungen zu Folge betraten zwei bisher unbekannte Männer gegen 19.15 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohten eine dort arbeitende Angestellte mit einem Messer. Die Unbekannten entnahmen dann mehrere Hundert Euro Bargeld aus der Kasse sowie drei Zigarettenschachteln aus der Auslage, bevor sie unerkannt flüchteten. Beide Täter sollen 1,75 m bis 1,80 m groß sowie schlank gewesen sein, eine helle Mund-Nasen-Bedeckung getragen und die Kapuzen ihrer Jacken über den Kopf gezogen haben. Einer der Männer sei zudem mit einer schwarzen Jogginghose mit Aufschrift, einer olivfarbenen Jacke, einer Baseballkappe sowie schwarzen Turnschuhen bekleidet gewesen. Der zweite Täter soll eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und ebenfalls schwarze Turnschuhe getragen haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, insbesondere Personen welche vor der Tat verdächtige Beobachtungen im näheren Umfeld der Tankstelle und nach der Tat im Bereich des nahegelegenen Lahnufers gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Elektrofahrräder von Fahrradträger entwendet, Limburg, Schiede, Sonntag, 25.10.2020, 22.00 Uhr bis Montag, 26.10.2020, 07.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Montag haben Diebe auf einem Hotelparkplatz in der Schiede in Limburg zwei Elektrofahrräder von dem Fahrradträger eines weißen VW Touareg entwendet. Die beiden anthrazitfarbenen Fahrräder der Marek Flyer haben einen Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 8 Selters, Niederselters, Bundesstraße 8, 26.10.2020, 09.05 Uhr,

(pl)Bei einem schweren Verkehrsunfallunfall auf der B 8 im Bereich von Niederselters ist am Montagmorgen ein 51-jähriger Mann getötet worden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine 35-jährige Autofahrerin gegen 09.00 Uhr von Bad Camberg kommend auf der Bundesstraße in Richtung Limburg unterwegs, als sie kurz hinter dem Ortsausgang von Niederselters in Höhe des Friedhofs mit ihrem BMW ins Schleudern kam. Der Pkw geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Touran eines 66-jährigen Autofahrers kam. Der 51-jährige Beifahrer der Autofahrerin erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Die schwer verletzte 35-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und der 66-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde aufgrund seiner Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Zur genauen Erforschung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger angefordert. Ein Polizeihubschrauber fertigte Luftaufnahmen. Die Bundesstraße 8, über welche nach der morgendlichen Sperrung der A 3 unter anderem auch der Autobahnverkehr teilweise umgeleitet wurde, musste für die Zeit der Unfallaufnahme und der Rettungs- sowie Bergungsarbeiten bis 13.30 Uhr im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden.

SUV flüchtet nach Unfall, Limburg, Bahnhofsplatz, Samstag, 24.10.2020, 12.15 Uhr

(si)Am Samstagmittag ist ein weißer SUV nach einem Unfall am Bahnhofsplatz in Limburg geflüchtet. Ersten Ermittlungen zu Folge soll der weiße SUV mit Westerwälder Kennzeichen (WW) gegen 12.15 Uhr auf dem Bahnhofsplatz beim Rückwärtsfahren gegen einen dort fahrenden Ford gestoßen sein. Im Anschluss sei der SUV-Fahrer davongefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Fahrer des flüchtigen Fahrzeuges soll ein älterer Mann gewesen sein. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Meldungen vom Wochenende

Diebstahl von Fahrrad

In der Zeit von Freitag, den 23.10.2020, 17:00 Uhr bis Samstag, den 24.10.2020, 12:00 Uhr wurde in der Fleischgasse, 65549 Limburg, ein an der Hauswand abgestelltes Mountainbike entwendet. Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein orangefarbenes 26-Zoll Fahrrad. Die Marke ist nicht bekannt. Hinweisgeber oder Zeugen in dieser Sache werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Am Samstag, den 24.10.2020 um 23:24 Uhr kam es in der Lokalität „Fabrik“, Rudolf-Schuy-Straße 2, 65549 Limburg zu einer Körperverletzungshandlung. Der Geschädigte, der eine verbale Streitigkeit schlichten wollte, wurde durch drei Angreifer daraufhin geschlagen. Der Geschädigte wurde im Gesicht verletzt und musste im Krankenhaus Limburg behandelt werden. Hinweisgeber oder Zeugen in dieser Sache werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Am Samstag, den 24.10.2020 um 21:26 Uhr kam es in der Frankfurter Straße in 65520 Bad Camberg zu einer Körperverletzungshandlung. Der Geschädigte ging auf dem Fußweg in Bad Camberg und in Richtung Würges. Auf diesem Weg kam ihm eine 5-köpfige Gruppe Jugendlicher entgegen. Aus der Gruppe wurde der geschädigte angerempelt und es kam zu einem Wortgefecht. Während diesem wurde der Geschädigte von zwei Personen aus der Gruppe zu Boden geworfen. Dabei verletzte er sich und sein Mobiltelefon wurde beschädigt. Hinweisgeber oder Zeugen in dieser Sache werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an PKW

Am Samstag, den 24.10.2020 um 21:43 Uhr wurde in der Josef-Ludwig-Straße in 65549 Limburg wurde an einem weißen Ford Focus mit einem Stein die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- EUR. Hinweisgeber oder Zeugen in dieser Sache werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Am Sonntag, den 25.10.2020 um 02:05 Uhr kam es in der Ste.-Foy-Straße 21, 65549 Limburg zu einer Körperverletzungshandlung. Der Geschädigte wurde auf dem Gelände der dortigen Feuerwehr von dem Beschuldigten mit einem Baseballschläger geschlagen. Hinweisgeber oder Zeugen in dieser Sache werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung zum Nachteil Rettungskräfte

Am Sonntag, den 25.10.2020 um 00:41 Uhr wurde ein Rettungswagen in die Bahnhofstraße in 65599 Frickhofen gerufen, weil dort eine nichtansprechbare Person im Straßengraben liegen würde. Beim Eintreffen und erster Ansprache der Person wurde diese, ein 33-jähiger Beschuldigter, aggressiv und beschimpfte die Rettungskräfte, versuchte diese mit den Händen zu greifen und stieß letztendlich ein Fahrrad, was zwischen einem der Rettungskräfte und dem Beschuldigten stand, gegen die Rettungskraft. Dieser wurde dadurch verletzt.

Verkehrslage

Verkehrsunfall

Am Samstag, den 24.10.2020 um 09:45 Uhr befuhr ein 46-jähriger LKW-Fahrer aus Elbtal die L3278 aus Fahrtrichtung Berzhahn kommend in Fahrtrichtung Dornburg-Wilsenroth. In Höhe km 0,227 kam ihm ein weiterer LKW entgegen. Aufgrund der Fahrbahnbreite und Beschaffenheit mussten beide Fahrzeuge äußerst rechts fahren. Der 46-jährige LKW-Fahrer fuhr zu weit rechts und geriet auf die rechte Bankette, die durch die vorhergehende Witterung aufgeweicht war und konnte sein Fahrzeug nicht mehr auf der Fahrbahn halten. Etwa 30m weiter kam er schräg in der Böschung zum Stehen. Es kam nicht zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000,- EUR.

Kriminalitätslage

Versuchter Diebstahl von Zigarettenautomat/Täterfestnahme

Am Freitag, 23.10.2020, kam es um 23.23 Uhr in Runkel in der Industriestraße zu einem versuchten Diebstahl eines Zigarettenautomaten. Zunächst wurde von zwei Tätern die Metallhalterung des Automaten abgetrennt. Danach flüchteten diese Personen ohne Diebesgut vom Tatort vor Eintreffen der Polizei . Im Zuge der Fahndung konnte eine der flüchtigen Personen , ein 37- jähriger Mann aus dem Westerwaldkreis, durch Beamte der Polizeistation Limburg festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Diebstahl einer Geldbörse und eines Schlüsselbundes nach einem Streit in Limburg

Am Samstag, 24.10.2020, kam es um 02.31 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Personen in Limburg am Fischmarkt. Dabei wurde einem 27- jährigen Mann aus Limburg von zwei Männern die Jacke mit Geldbörse und Schlüsselbund entwendet. Eine Täterbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten.

11- Jährigem in Weilburg nach der Schule die Geldbörse geraubt

Am Freitag, 23.10.2020, ging zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr ein 11-jähriger Junge aus Merenberg nach Schulschluss aus Richtung Lessingstraße in Richtung Busbahnhof. Im unteren Bereich des Karlsberges wurde er von hinten umgestoßen. Er fiel daraufhin zu Boden und verlor seine Geldbörse, die er zuvor in der Hand gehalten hatte. Nach dem Sturz konnte er drei Jugendliche erkennen, wobei einer die Geldbörse an sich nahm, daraus einen 5-Euro-Schein, sowie die Jahresfahrkarte entwendete und die Geldbörse im Anschluss in eine angrenzende Wiese warf. Danach entfernten sich die Täter. Die drei Täter konnte der Geschädigte wie folgt beschreiben: – 16 bis 19 Jahre alt – dunkel gekleidet – trugen „Dali“ – Masken, bekannt aus der Serie „Haus des Geldes“ Der Geschädigte blieb bei der Tat unverletzt.

Die Polizeistation Weilburg erbittet sich Täterhinweise unter der nachfolgenden Telefonnummer: 06471 93860.

Verkehrslage

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Limburg-Lindenholzhausen

In der Zeit zwischen Freitag, 23.10.2020, 20.30 Uhr und 23.30 Uhr ,wurde in Lindenholzhausen ein in der Rübsanger Straße geparkter, schwarzer VW Golf von einem vorbeifahrenden Fahrzeug im Bereich des Spiegels der Beifahrertür beschädigt. Der Unfallversucher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Vandalen wüten auf Schulgelände, Selters-Niederselters, Goethestraße, Freitag, 16.10.2020, 16.00 Uhr bis Dienstag, 20.10.2020, 11.00 Uhr

(si)Zwischen Freitag und Dienstag haben Vandalen auf einem Schulgelände in der Goethestraße in Niederselters gewütet. Die Unbekannten besprühten Teile des Schulgebäudes mit Farbe und beschädigten zudem das Tor eines Zaunes im Bereich des Spielplatzes. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Tankbetrüger mit zuvor entwendeten Kennzeichen unterwegs, Elz, Limburger Straße, Donnerstag, 22.10.2020, 14.40 Uhr

(si)Mit zuvor entwendeten Kennzeichen haben Tankbetrüger am Donnerstag auf einem Tankstellengelände in der Limburger Straße in Elz zugeschlagen. Die beiden bisher unbekannten Männer fuhren gegen 14.40 Uhr mit einem dunklen Hyundai auf das Gelände und betankten das Fahrzeug für rund 50 Euro. Im Anschluss flüchtete das Duo mit dem Pkw ohne den Betrag bezahlt zu haben. An dem flüchtigen Fahrzeug befanden sich die amtlichen Kennzeichen LM-NH 25. Diese waren im Laufe des Donnerstages von einem in der Westerwaldstraße in Limburg unterhalb der Lichfield-Brücke geparkten schwarzen VW Golf entwendet worden. Der Fahrer des Hyundai trug einen weißen Pullover. Der Beifahrer, welcher auch das Fahrzeug betankte, soll eine gelbe Jacke, eine beige Hose, eine rote Kappe sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.