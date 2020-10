Unfall mit Rollerfahrer, Ort: Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Zeit: Freitag, 23.10.2020, 20.25 Uhr

(akl) Am Freitag gegen 20.25 Uhr kam es an der Kreuzung Dotzheimer Straße /

Loreleiring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Rollerfahrer aus

Wiesbaden leicht verletzt wurde. Ein 23-jähriger Mann aus Frankfurt fuhr mit

seinem silbernen Golf auf der Dotzheimer Straße stadtauswärts und wollte nach

links in den Loreleiring einbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den ihm

entgegenkommenden Roller und es kam zum Zusammenstoß. Der 31-Jährige wurde

leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Es

entstand ein Sachschaden von 2.500 Euro.

Mehrere Einbrüche am Wochenende, Ort: Wiesbaden, Zeit: Donnerstag, 22.10.2020, 13.30 Uhr bis Sonntag, 25.10.2020, 22.45 Uhr

(akl) Am Wochenende kam es in Wiesbaden zu mehreren Einbrüchen. Zwischen

Donnerstagmittag und Sonntagabend wurde ein Einfamilienhaus „Am Birnbaum“ in

Wiesbaden-Sonnenberg angegangen. Nachdem ein Badfenster im Untergeschoß

eingeschlagen wurde, durchsuchten unbekannte Täter das dreistöckige Haus und

entwendeten hochwertige Uhren. Bei einem Antiquitätengeschäft in der Dotzheimer

Straße wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag die Eingangstür aufgehebelt.

Zu möglichem Stehlgut ist hier noch nichts bekannt. In Wiesbaden-Rambach „Am

Sportplatz“ war ein Wohnhaus zwischen Freitagabend und Samstagmittag das Ziel

von Einbrechern. Nachdem zunächst an zwei Fenstern unter massivem Abbiegen eines

Metallgitters vergeblich gehebelt wurde, gelang es den unbekannten Tätern

schließlich, über eine Tür des Wintergartens in das Haus einzudringen. Hier

wurden alle Räumlichkeiten durchsucht, mögliches Stehlgut wurde noch nicht

bekannt. Durch das Aufhebeln der Küchentür eines Einfamilienhauses in der

Höchster Straße gelangten Unbekannte am Sonntag zwischen 12.40 Uhr und 14.20 Uhr

in das Haus und durchsuchten die Schlafzimmer. Hierbei erbeuteten sie

hochwertigen Goldschmuck und Uhren. In allen Fällen hat die Wiesbadener

Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise unter der

Rufnummer (0611) 345-0.

Taxifahrer beraubt, Ort: Wiesbaden, Riederbergstraße, Zeit: Samstag, 24.10.2020, 02.00 Uhr

(akl) Ein 48-jähriger Taxifahrer ist am frühen Samstagmorgen gegen 02.00 Uhr in

der Riederbergstraße von zwei Männern beraubt worden. Nachdem er die beiden in

der Paulinenstraße aufgenommen habe, sollte er in der Riederbergstraße plötzlich

stoppen. Nach einem kurzen Streitgespräch sei der Taxifahrer von dem im Fond

sitzenden Mann gewürgt worden und der Beifahrer habe die Herausgabe der

Geldbörse gefordert. Diese habe der Geschädigte mit einem geringen dreistelligen

Geldbetrag ausgehändigt. Im Anschluss seien die beiden Täter geflüchtet. Der

Beifahrer sei etwa 25 Jahre alt und 175 cm groß gewesen. Er habe eine blaue

Jeans und eine schwarze Kappe getragen. Die Person im Fond wurde mit 21 Jahren,

etwa 165 cm Länge und seitlich blonden Haaren beschrieben. Hinweisgeber können

sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 an die Wiesbadener Kriminalpolizei wenden.

Graffitisprayer festgenommen, Ort: Wiesbaden, Biebricher Allee, Zeit: Sonntag, 25.10.2020, 01.34 Uhr

(akl) Ein 29-jähriger und ein 32-jähriger Mann aus Wiesbaden sind am frühen

Sonntagmorgen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti

festgenommen worden. Nachdem sie in der Biebricher Allee kurz vor einer Streife

des 5. Polizeireviers flüchteten, konnten nach ihrer Ergreifung frische,

blau-schwarze Farbanhaftungen an den getragenen Handschuhen festgestellt werden.

Im Nahbereich waren mehrere dort aufgehängte Plakate mit der Thematik City Bahn

mit Farbe beschmiert oder teilweise zerstört. Gegen die beiden Tatverdächtigen

wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Taxifahrer geschlagen, Ort: Wiesbaden, Goerdeler Straße, Zeit: Sonntag, 25.10.2020, 09.27 Uhr bis 10.01 Uhr

(akl) Ein 51-jähriger Taxifahrer aus Wiesbaden ist von zwei Fahrgästen in

Wiesbaden-Klarenthal geschlagen worden. Am Sonntagmorgen habe er gegen 09.30 Uhr

zwei Männer in die Goerdeler Straße gefahren. Da sie die Fahrtkosten nicht

direkt bezahlen konnten, sei einer der Männer in ein Geldinstitut gegangen. Als

der andere Fahrgast plötzlich weglaufen wollte, habe der Taxifahrer ihn

festgehalten und es sei zu einem Gerangel gekommen. Im weiteren Verlauf sei dann

der erste Fahrgast zurückgekommen und habe den Taxifahrer unvermittelt

geschlagen und getreten. Dieser wurde dabei verletzt. Dann sei beiden Männern

die Flucht gelungen. Der erste Fahrgast wurde als 22 Jahre alt und dunkelhäutig

beschrieben. Er sei 180 cm groß und schlank gewesen. Er habe kurze, schwarze,

mittellange Haare gehabt und sei dunkel bekleidet gewesen. Der andere Mann sei

20 Jahre alt und 170 cm groß gewesen. Dieser habe kurze braune Haare und sei von

kräftiger Statur. Er habe eine helle Jeansjacke, ein schwarzes T-Shirt und eine

Jeans getragen. Hinweise erbittet die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers

unter der Rufnummer (0611) 345-2340.

Mülltonnenbrand, Ort: Wiesbaden, Grabenstraße, Zeit: Montag, 26.10.2020, 00.27 Uhr

(akl) Am Montag brannte in der Grabenstraße in Wiesbaden gegen 00.30 Uhr eine

Mülltonne. Das Feuer konnte zunächst durch eine Polizeistreife mittels

Feuerlöscher bekämpft und durch die anschließend eingetroffene Feuerwehr

gelöscht werden. Ein 54-jähriger Mann konnte in unmittelbarer Nähe des Brandes

als Tatverdächtiger festgestellt werden.

Werkzeuge und Navigationsgerät gestohlen, Ort: Wiesbaden, Assmannshäuser Straße, Zeit: Samstag, 24.10.2020, 13.30 Uhr bis Montag, 26.10.2020, 06.00 Uhr

(akl) Aus einem in der Assmannshäuser Straße abgestellten weißen Peugeot Boxer

sind am Wochenende Werkzeuge und ein fest eingebautes Navigationsgerät entwendet

worden. An dem zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Montag, 06.00 Uhr, dort

abgestellten Fahrzeug wurde eine Scheibe heruntergedrückt, um in das Innere zu

gelangen. Dann seien eine Motorflex, eine Elektroflex, ein Abbruchhammer und

eine Kabeltrommel sowie das festverbaute Navigationsgerät entwendet worden. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu übernommen, Hinweise bitte unter der

Rufnummer (0611) 345-0.

Rheingau-Taunus-Kreis

Terrassentür aufgehebelt, Idstein, Wörsdorf, Rostocker Straße, 25.10.2020, 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr,

(pl)Am Sonntag wurde ein Einfamilienhaus in der Rostocker Straße in Wörsdorf von

Einbrechern angegangen. Die Täter hebelten zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr die

Terrassentür des Hauses auf. Nachdem die Einbrecher dann sämtliche

Räumlichkeiten durchsucht hatten, ergriffen sie unerkannt die Flucht. Über das

mögliche Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt. Die zuständigen Ermittler der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen die weitere Bearbeitung und bitten

um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Mehrere hochwertige Fahrräder gestohlen, Idstein, Wohngebiet Gänsberg, 21.10.2020 bis 25.10.2020,

(pl)Zwischen Mittwoch und Sonntag waren im Idsteiner Wohngebiet Gänsberg

Fahrraddiebe unterwegs. Die Täter brachen in dem Wohngebiet in eine Garage, eine

Gartenhütte und in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten

hieraus zwei hochwertige Mountainbikes und sowie drei E-Bikes. Bei einem der

gestohlenen Mountainbikes handelt es sich um ein hellblau-rotes Fahrrad aus

Carbon von Mondraker Bikes. Bei den E-Bikes hatten es die Diebe auf ein

schwarzes Rad von Ghost und auf zwei hochwertige Räder von Cube abgesehen. Eines

der erbeuteten Fahrräder von Cube ist schwarz und das andere weiß mit neongelben

Applikationen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Idsteiner Polizei hat

die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber und Personen, die im

Tatzeitraum in dem betroffenen Wohngebiet verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Betrügerische Anrufe – Achtung Enkeltrick!, Rheingau-Taunus-Kreis, 23.10.2020,

(pl)Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit dem

sogenannten „Enkeltrick“ Bargeld erbeuten wollen. Am Freitag wurden im

Rheingau-Taunus-Kreis wieder mindestens drei Frauen von einer angeblichen

Bekannten oder aber Familienangehörigen angerufen. Die Angerufenen ließen sich

von den Geschichten der Betrügerin glücklicherweise nicht aufs Glatteis führen,

so dass die Telefonate abgebrochen wurden. Immer wieder kommt es vor, dass

Trickbetrüger ihre Opfer unter älteren Menschen suchen. Die „Spielarten“ des

Enkeltricks sind dabei vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte,

ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde aus und erreichen durch geschickte

Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die

Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst

niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die

älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich

nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die

Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine

Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen

Klarheit bringen.

Arbeitsgeräte entwendet, Niedernhausen, Granitweg, Samstag, 24.10.2020, 00:30 Uhr bis 09:00 Uhr,

(pu) Aus einem vermutlich nicht verschlossenen schwarzen Truck entnahmen

Unbekannte am Samstag zwischen 00:30 Uhr und 09:00 Uhr im Grantitweg in

Niedernhausen den Sender zu einer danebengelegenen Garage. Aus dieser wurden im

Anschluss Arbeitsgeräte der Marken Stihl und WERA entwendet. Täterhinweise

liegen bislang nicht vor. Die Polizeistation in Idstein bittet mögliche Zeugen,

sich unter 06126/9394-0 zu melden.

Sachbeschädigung an Grundschule, Taunusstein, Bleidenstadt, Adolfstraße, Samstag, 13:50 Uhr,

(pu)Unbekannte Täter verursachten am Samstag, gegen 13:50 Uhr, Sachschaden in

einer Grundschule in der Adolfstraße in Taunusstein. Sie gelangten auf

unbekannte Weise in das Gebäude der Schule und betätigten dort durch Einschlagen

der Glasabdeckungen den Feueralarm und eine Vorrichtung für den Rauchabzug.

Außerdem wurden auf eine Tafel unflätige Ausdrücke und Piktogramme hinterlassen.

Wenn Sie Hinweise zu verdächtigen Personen im Umfeld der Schule geben können,

melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter 06124/7078-0.

Unfall nach Alkoholgenuss, Lorch, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Sonntag, 25.10.2020, 19:20 Uhr,

(pu)Ein 40-jähriger Audi-Fahrer soll am Sonntagabend in der

Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Lorch betrunken einen Unfall verursacht haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll er zunächst mit seinem braunen Audi A4 auf den

Bordstein gekommen sein, wobei dessen Ölwanne beschädigt wurde und eine Ölspur

entstand. Der Audi war daraufhin nicht mehr fahrbereit. Der festgestellte

Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 750 Euro. Erst nachdem der

Audi-Fahrer der hinzugezogenen Feuerwehr gegenüber keine weiteren Angaben machen

wollte, wurde die Polizei hinzugerufen. Ein durch die Kollegen der

Polizeistation Rüdesheim durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von

über zwei Promille. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter 06722/9112-0 an die

Polizeistation Rüdesheim zu wenden.

Zwei Leichtverletzte bei Unfall, Geisenheim, L 3272 (zwischen Stephanshausen und Presberg), Samstag, 24.10.2020, 16:49 Uhr,

(pu)Bei einem Verkehrsunfall auf der L 3272 zwischen Stephanshausen und Presberg

wurden am Samstagnachmittag zwei Beteiligte verletzt. Ein 17-Jähriger mit seiner

17-jährigen Sozia und ein 16-Jähriger fuhren ersten Ermittlungen zufolge mit

ihren Leichtkrafträdern hintereinander in Richtung Presberg. Der 16-Jährige soll

dann Zeugenaussagen zufolge das andere Leichtkraftrad überholt haben, wobei es

zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam und alle Beteiligten stürzten. Der

17-Jährige und seine Sozia wurden dabei jeweils leicht verletzt. Sie wurden

anschließend in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung

wieder verlassen konnten. An den Leichtkrafträdern entstand ein Schaden von 450

Euro.

Unfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden, Idstein, L 3274 (zwischen Idstein und Niederauroff), Samstag, 24.10.2020, 11:20 Uhr,

(pu)Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von 25.000 Euro waren am Samstagmittag

die Folgen eines Unfalls auf der L 3274 zwischen Idstein und Niederauroff. Ein

31-jähriger Audi-Fahrer hatte die L 3274 aus Richtung Idstein in Richtung

Niederauroff befahren und nach ersten Erkenntnissen nach links auf die A 3

auffahren wollen. Entgegen kam ihm der schwarze Seat-Ibiza eines 70-Jährigen mit

seiner 56-jährigen Beifahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß

beider Fahrzeuge, wobei die Insassen des Seat-Ibiza leicht verletzt wurden.

Beide mussten anschließend in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt

werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt und auslaufende Betriebsstoffe durch

die Feuerwehr und die Straßenmeisterei beseitigt.

Autobahn 66 nach Verkehrsunfall kurzzeitig gesperrt

Wiesbaden (ots) – Am Sonntag, 25.10.2020 um 17:35 Uhr, ereignete sich auf der

Autobahn 66 in Fahrtrichtung Rüdesheim ein Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein Pkw

Mercedes-Benz ca. 200 Meter vor der Anschlussstelle Wiesbaden Mainzer Straße aus

Unachtsamkeit auf einen Pkw Audi auf. Der 83-jährige Unfallverursacher aus dem

Mercedes, sowie seine 84-jährige Mitfahrerin, wurden dadurch leichtverletzt und

kurzzeitig in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt. Beide Personen stammen

aus Kaiserslautern.

Auch die zwei Fahrzeuginsassen aus dem Pkw Audi, eine 24-Jährige und ihr

29-jähriger Begleiter aus Bad Kreuznach wurden durch den Auffahrunfall

leichtverletzt.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. In der Folge war

die A66 zwischen den Anschlussstellen Wiesbaden-Erbenheim und Mainzer Straße

während der Unfallaufnahme zeitweise vollgesperrt.

Aufzug und Kundgebung zum Thema „Ja zur Citybahn Wiesbaden“

Wiesbaden (ots) – Am Sonntag, 25.10.2020 wurden unter dem Motto „Ja zur Citybahn

Wiesbaden“ zwei Veranstaltungen in Wiesbaden durchgeführt. Seitens der

Organisatoren „CyClists4Future“ und der Bürgerinitiative „Bürger Pro Citybahn“

begann zuerst um 13:00 Uhr ein Aufzug von 60 Teilnehmern mit dem Fahrrad vom

Hauptbahnhof Mainz nach Wiesbaden. Am Wiesbadener Hauptbahnhof vereinigten sich

die Radfahrer nahtlos mit den Teilnehmern der Veranstaltung „Pro Citybahn“; es

kam zu einer gemeinsamen Auftaktkundgebung. Anschließend kam es zum Aufzug mit

Bildung einer Menschenkette vom Hauptbahnhof bis zur Kreuzung Rheinstraße /

Schwalbacher Straße. Hieran nahmen etwa 450 Personen teil. Es kam zu

kurzfristigen Sperrungen auf dem 1. Ring in Höhe Hauptbahnhof und auf der

Bahnhofstraße / Rheinstraße und Schwalbacher Straße. An der Abschlusskundgebung

auf dem Luisenplatz beteiligten sich noch 250 Versammlungsteilnehmer. Um 16:45

Uhr wurde die Veranstaltung durch die Organisatoren für beendet erklärt. Die

Aufzüge und Kundgebungen verliefen unter Einhaltung der Hygienevorschriften

friedlich. Die Polizei wurde nur bei den Verkehrsmaßnahmen tätig.

Wiesbaden (ots) – Verletzter bei Unfall mit Rettungswagen, Wiesbaden, New-York-Straße/Frankfurter Straße, 24.10.2020, 06.55 Uhr

Einen Verletzten und hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am

Samstagmorgen im Kreuzungsbereich „New-York-Straße“ Ecke „Frankfurter Straße“.

Gegen 06.55 Uhr befuhr ein Rettungswagen mit einem dringend

einlieferungspflichtigen Patienten die New-York-Straße in Richtung Innenstadt

und wollte die ampelgeregelte Kreuzung überqueren. Auf Höhe der Kreuzung

kollidierte der Rettungswagen mit einem aus der Frankfurter Straße einmündenden

PKW, dessen 53-jähriger Fahrer aus Wiesbaden geradeaus in Richtung Erbenheim

fahren wollte. Der PKW- Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer, jedoch

glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt und wurde in ein Wiesbadener

Krankenhaus eingeliefert. Der Patient im Rettungswagen wurde durch den Unfall

nicht weiter verletzt, ferner blieben die medizinischen Betreuer unverletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte die Ampel für den Rettungswagen „Rot“

gezeigt. Aufgrund der dringenden Fahrt hatte der Rettungswagen Sondersignale

geschaltet und befand sich auf Alarmfahrt. Offenbar hatte der PKW-Fahrer den

Krankenwagen übersehen, als er bei „Grün“ in die Kreuzung einfuhr. Die

beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle bis 09.45 Uhr gesperrt

werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.