Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Einbrecher steigen in Flugclub ein und stehlen Mercedes Vito: – Polizei sucht Zeugen in Calden

Calden (ots) – Unbekannte sind in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen 25.10.2020 in das Gebäude eines Flugclubs am alten Caldener Flughafen eingebrochen. Mit einem hierbei erbeuteten Fahrzeugschlüssel stahlen sie anschließend den vor dem Gebäude abgestellten Mercedes Vito. Von den Tätern und dem Kleintransporter mit dem Kennzeichen KS-AB 638 fehlt bislang jede Spur. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofgeismar sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Der Einbruch in der Katzensteinstraße fand nach bisherigen Ermittlungen in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 09:30 Uhr, statt. Bislang unbekannte Täter hatten zunächst versucht, die Eingangstür des Gebäudes aufzuhebeln. Dies misslang allerdings, woraufhin die Einbrecher eine Fensterscheibe einschlugen und sich so Zutritt zu dem Gebäude verschafften. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertsachen und stahlen mit dem hierbei erbeuteten Fahrzeugschlüssel den weißen Mercedes Vito im Wert von rund 8.000 Euro. Der Kleintransporter hat an der linken Fahrzeugseite im hinteren Bereich einen auffälligen orangefarbenen Lufteinlass. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten die Täter einen Sachschaden von rund 3.000 Euro an.

Wer den Ermittlern der Polizeistation Hofgeismar Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter

Tel.: 05671-99280 oder bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Diebstahl von Wechselrichtern eines Solarparks – Zeugen gesucht

Schauenburg (ots) – Am Wochenende haben Unbekannte aus einem Solarpark in der Gemarkung Schauenburg mindestens 30 Wechselrichter entwendet. Der Solarpark liegt an der Autobahn 44, nahe der L3220 zwischen Schauenburg-Breitenbach und Habichtswald-Ehlen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter den Zaun durchtrennt und im Anschluss die Wechselrichter abmontiert und gestohlen.

Den Beamten des Polizeireviers Süd-West war der Diebstahl von dem Solarparkgelände am gestrigen Sonntagmittag gemeldet worden. Wann genau die Täter agiert haben, ist bislang noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Sachschaden, der durch das Durchtrennen der Stromleitungen entstanden ist, beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 10.000 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt hat, die zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug nutzten.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, sich unter

Tel.: 0561-9100 zu melden.

