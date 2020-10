Schüssen auf 18-Jährigen – Kripo sucht Zeugen der Auseinandersetzung

Kassel-Mitte (ots) – Nachdem in der Nacht zum Sonntag 25.10.2020 ein Unbekannter in der Friedrich-Ebert-Straße auf einen 18-Jährigen schoss, ermittelt die Kasseler Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung und fahndet nach dem flüchtigen Täter. Dabei bitten die mit dem Fall betrauten Beamten des Kommissariats 11 weiterhin um Hinweise von Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind die Hintergründe der Tat noch unklar. Nicht auszuschließen ist, dass am Tatort ein bereits bestehender Streit eskaliert war. Die Ermittlungen gehen auch in diese Richtung. Wie ein Augenzeuge berichtete, waren gegen 0:40 Uhr in Höhe des Discounters zwischen Westendstraße und Bismarckstraße mehrere Personen aneinandergeraten. Allem Anschein nach sollen der spätere Täter und der 18-Jährige dabei gezielt aufeinander losgegangen sein. Im Zuge dessen soll der Unbekannte aus etwa drei Metern Entfernung mit einer Waffe mindestens drei Schüsse in Richtung der Beine des Opfers abgegeben haben. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen am Bein und Unterleib und wurde später in der Nacht in einem Kasseler Krankenhaus operiert. Lebensgefahr bestand für ihn nicht.

Der Schütze flüchtete anschließend in Richtung Westendstraße. Zur weiteren Fluchtrichtung liegen inzwischen unterschiedliche Zeugenangaben vor. Der Täter war demnach entweder über die Westendstraße oder über den “Platz der 11 Frauen” in Richtung Königstor geflüchtet.

Derzeit liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich, Südländer, ca. 1,75 m groß, etwa 20-25 Jahre alt, muskulös, kurze dunkel Haare, Bart. Bekleidet war er mit einer hellen Strick- oder Trainingsjacke, evtl. mit roter Aufschrift.

Zeugen die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung gemacht haben oder die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Unbekannter bedroht 16-Jährigen mit Messer und raubt seine Jacke: Zeugenhinweise erbeten

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Am Donnerstagnachmittag 22.10.2020 wurde ein 16-Jähriger in der Kasseler Goetheanlage Opfer eines Raubüberfalls. Ein bislang unbekannter Täter hatte ihn zunächst angesprochen und die Herausgabe seiner Jacke gefordert. Als der Jugendliche darauf nicht reagierte, wiederholte der Unbekannte seine Forderung mit einem Messer in der Hand, woraufhin der verängstigte 16-Jährige seine Winterjacke auszog und dem Räuber gab.

Wie der 16-Jährige aus Kassel gegenüber Beamten des Kriminaldauerdienstes zu Protokoll gab, ereignete sich die Tat gegen 14 Uhr im Bereich der Tischtennisplatte in der Goetheanlage. Dort war ihm aus einer vierköpfigen Gruppe heraus der Täter gefolgt, der ihm dann die Jacke raubte. Anschließend lief der Jugendliche, der bei dem Überfall unverletzt blieb, davon.

Da er zunächst deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stand, meldete er den Raub erst am Freitag bei der Polizei. Der 16-Jährige beschrieb den Kriminalbeamten einen etwa 16 Jahre alten, 1,83 Meter großen und schlanken Täter mit kurzen blonden Haaren und mitteleuropäischem Erscheinungsbild, der Sportbekleidung trug.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise zur Tat oder auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Mehrere kleine Brände bei Wohnhaus am Holländischen Platz – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Nord (ots) – Zu mehreren kleinen Bränden kam es im Laufe des heutigen Montags im Bereich eines Mehrfamilienhauses am Holländischen Platz.

Zunächst war gegen 3.20 Uhr ein gelber Sack im Innenhof des Gebäudes in Flammen aufgegangen. Gegen 5:20 Uhr kokelte der Rand eines großen Schirmes vor dem Gebäudekomplex. Zum dritten Einsatz wegen eines Feuers wurden Polizei und Feuerwehr gegen 7:45 Uhr gerufen, weil ein Unbekannter im Flur eines Obergeschosses einen Kinderwagen in Brand gesetzt hatte.

Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Im letzten Fall entstand durch Rußanhaftungen im Gebäude ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass die drei Feuer durch ein und denselben Täter verursacht worden waren.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden bei der Regionalen Ermittlungseinheit der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung der Brände geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei.

Exhibitionist belästigt Frau an Haltestelle – Zeugen gesucht

Kassel-Oberzwehren (ots) – Ein unbekannter Mann hat sich am Samstagmittag 24.10.2020 an der Haltestelle “Oberzwehren Mitte” unsittlich gegenüber einer 25-jährigen Frau gezeigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die 25-jährige Frau aus Kassel den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West schilderte, hatte der Mann gegen 13:20 Uhr in einigen Metern Entfernung neben ihr an der Haltestelle gestanden. Plötzlich bemerkte sie, dass er mit geöffneter Hose sexuelle Handlungen an sich vornahm und sie dabei anschaute. Die 25-Jährige stieg kurz darauf in die Bahn und rief von dort die Polizei, während der Mann an der Haltestelle zurückblieb. Eine sofort nach Bekanntwerden des Falls eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, kurze blonde Haare, trug eine Brille mit auffällig dicken Gläsern, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer blauen Arbeitshose und einem weißen Pullover, hatte ein Fahrrad dabei.

Die Ermittler des K 12 bitten Zeugen, die den Exhibitionisten im Bereich des Tatorts an der Brückenhofstraße beobachtet haben oder Hinweise auf den Mann geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Trickdiebe im ICE unterwegs

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (ots) – Opfer von Trickdieben wurde am vergangenen Samstagnachmittag (24.10.; 15:30 Uhr) eine 58-Jährige aus Karben (Wetteraukreis). Zwei bislang Unbekannte überrumpelten die Frau während des Halts eines ICE in Kassel-Wilhelmshöhe und stahlen deren Kosmetikkoffer samt Schminkartikeln und diversen Schmuckstücken im Wert von rund 4.000 Euro. Der Vorfall ereignete sich in der ersten Wagenklasse des ICE 579 von Hannover nach Frankfurt am Main.

Ablenkung war die Masche

Die Diebe warfen am Sitzplatz der Frau, die in Begleitung ihres 70-jährigen Partners zurück nach Frankfurt am Main reisen wollte, mehrere Münzen Kleingeld zu Boden. Hierdurch abgelenkt, bemerkte die Frau aus Karben nicht, wie ein Komplize ihren Schminkkoffer aus der Gepäckablage entwendete. Anschließend sind die Unbekannten in Kassel ausgestiegen. Von den Dieben fehlt bis jetzt jede Spur.

Täterbeschreibung:

Eine männliche Person war ca. 170 cm groß und etwa 25-30 Jahre alt. Er war dunkelhäutig, hatte schwarze Haare und einen Bart. Bekleidet war der Dieb mit dunklem Anorak. Die Person sprach deutsch mit Akzent und führte eine Laptoptasche mit sich.

Zu dem zweiten Tatverdächtigen liegen keine Hinweise vor. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise sind bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de erbeten.

Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit und gekipptes Fenster – Zeugen gesucht

Kassel-Niederzwehren (ots) – Die kurze Abwesenheit der Bewohner von rund anderthalb Stunden und ein gekipptes Fenster nutzte am Sonntagmittag ein Einbrecher in der Korbacher Straße in Kassel. Der Unbekannte hatte sich über die Grunnelbachstraße der Rückseite eines Mehrfamilienhauses genähert und war anschließend ohne große Mühe über das gekippt stehende Fenster in die Erdgeschosswohnung eingebrochen.

Dort durchsuchte der Täter mehrere Räume und erbeutete Bargeld sowie ein Tablet. Mit dem Diebesgut flüchtete der Täter anschließend offenbar über die Terrassentür aus dem Gebäude und weiter in unbekannte Richtung. Der Einbruch war gegen 13:30 Uhr entdeckt worden. Die daraufhin sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die am Sonntagmittag im Bereich der Korbacher Straße / Grunnelbachstraße verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Einbruch in Autohandel – Täter stehlen Mercedes Kleinbus – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Bettenhausen (ots) – Unbekannte sind am Wochenende in einen Autohandel im Kasseler Stadtteil Bettenhausen eingebrochen und haben hierbei einen Mercedes Sprinter Kleinbus ohne Kennzeichen gestohlen. Die Beamten der Kasseler Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben können.

Wie die am gestrigen Sonntagnachmittag zu der Firma in der Leipziger Straße, nahe der Haltestelle “Lindenberg”, gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten es die Täter offenbar gezielt auf den Kleinbus abgesehen. Sie öffneten zunächst gewaltsam ein Tor und waren so auf das Gelände des Autohandels gelangt. Anschließend hebelten sie brachial die Tür zum Bürogebäude auf und nahmen den Mercedesschlüssel an sich.

Von den Einbrechern und dem weißen Sprinter Kleinbus im Wert von rund 30.000 Euro fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit lässt sich insofern eingrenzen, dass der Einbruch in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 17:30 Uhr, und Sonntagmittag, 13:30 Uhr, stattgefunden hat.

Zeugen, die den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf die Einbrecher oder den Verbleib des gestohlenen Kleinbusses geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei.

Unbekannte Randalierer beschädigen nachts 6 Autos in Goethestraße – Zeugen gesucht

Kassel-Vorderer Westen (ots) – In der Nacht zum Sonntag 25.10.2020 meldete eine Anwohnerin um 0:10 Uhr eine Gruppe von etwa 10 jungen Menschen, die durch die Goethestraße ziehen und geparkte Autos beschädigen sollen. Die sofort eingeleitete Fahndung führte anschließend nicht mehr zur Festnahme der Randalierer. Diese hatten bereits das Weite gesucht.

Allerdings stellten die Beamten des zuständigen Polizeireviers Mitte bereits in der Nacht in der Goethestraße mehrere beschädigte Autos fest. Weitere betroffene Pkw-Besitzer meldeten sich am nächsten Tag bei der Polizei und erstatteten Strafanzeige. Nach momentanem Stand wurden zwischen Goethestraße 86 bis 100 und in der Berlepschstraße offenbar wahllos insgesamt 6 Autos der Marken VW, Volvo und Hyundai beschädigt. Die Randalierer hatten die Außenspiegel der Fahrzeuge abgetreten oder abgeschlagen und an einem Fahrzeug den Heckscheibenwischer abgerissen. Der gesamte Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen wegen der Serie von Sachbeschädigungen führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100.

49-jähriger Autofahrer bei Unfallflucht in Waldau schwer verletzt

Kassel-Waldau (ots) – Ein 49-jähriger Autofahrer ist am späten Freitagabend in der Falderbaumstraße, Ecke Werner-Heisenberg-Straße, mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen und erlitt hierbei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er musste vom Rettungsdienst in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw, der den Unfall im Kurvenbereich mutmaßlich verursacht hatte, flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise von Zeugen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der Unfall gegen 22:45 Uhr ereignet. Der 49-Jährige aus Kassel schilderte den Polizisten, dass er mit seinem Smart auf der Falderbaumstraße von der Otto-Hahn-Straße kommend in Richtung Marie-Curie-Straße unterwegs war. In der Kurve sei ihm plötzlich der Lkw auf seiner Spur entgegengekommen und erfasste sein Auto nahezu frontal, wodurch der Smart auf eine Grünfläche schleuderte und anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen kam. An dem Pkw, der von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste, entstand Totalschaden. Der Lkw, zu dem bislang keine genaueren Informationen vorliegen, soll nach dem Zusammenstoß einfach weitergefahren sein.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

