Polizei Eschwege

Containerbrand bei der Friedrich-Wilhelm-Schule

Eschwege (ots) – Folgemeldung – Nachdem es am vergangenen Donnerstagnachmittag 22.10.2020 zu einem Brandausbruch in einem Bauabfallcontainer auf dem Schulgelände der Friedrich-Wilhelm-Schule in Eschwege gekommen war, stehen mittlerweile weitere Details fest, was zur Auslösung des Brandes geführt haben könnte.

Nach Rücksprache mit den Kollegen der Kriminalpolizei Eschwege, die bei Brandermittlungen regelmäßig hinzugezogen werden, waren zum Zeitpunkt des Vorfalls 4 Mitarbeiter einer Baufirma damit befasst, in einem Schultrakt Sanierungsarbeiten durchzuführen. Dabei entsorgten die Arbeiter auch ausrangiertes Mobiliar, u.a. Möbel aus Holz und Kunststoff, in einen auf dem Schulhof abgestellten Baustoffcontainer.

Im Rahmen ihrer Arbeiten entsorgten die Männer aber fälschlicherweise offenbar auch mehrere, leere Ammoniakflaschen und warfen diese vom 1. OG in den bereitgestellten Container. Im Verlauf der Entsorgungsarbeiten kam es dann irgendwann zu einem Brandausbruch in dem Container, den die Feuerwehr letztlich mit einer größeren Menge Sand zum Ersticken bringen musste.

Bei dem Brand war es auch zu aufsteigenden Dämpfen gekommen, die letztlich bei 19 Schülern, die sich zum Teil im Schulgebäude, aber auch auf dem Schulhof aufgehalten hatten, zu Atemwegsreizungen führte. Weitere 17 Schüler, die sich ebenfalls im Nahbereich des Brandausbruchs aufgehalten hatten, blieben ohne jeglichen Befund.

Durch vor Ort befindliche Rettungs- und Notarztkräfte wurden die 19 Schüler noch an Ort und Stelle begutachtet. Die ausreichende Frischluftzufuhr unter freiem Himmel abseits des Geschehens sorgte letztlich aber dafür, dass sich die betroffenen 19 Schüler keiner weiteren Behandlung unterziehen mussten und später in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten entlassen werden konnten.

Laut den Beamten der Kriminalpolizei Eschwege ist es eher unwahrscheinlich, dass die entsorgten leeren Ammoniakflaschen zum Brandausbruch geführt haben. Viel wahrscheinlicher ist, dass die entsorgten Möbel in dem Container in Brand gerieten, weil der Containerboden bei der Anlieferung mit einer größeren Menge an Sägemehl bedeckt war und vermutlich in dem Container auch hin und wieder Zigarettenkippen entsorgt wurden. Dies führte dann aller Wahrscheinlichkeit nach zum Brandausbruch.

Für die Dämpfe könnten zwar die Reste aus den Ammoniakflaschen mit verantwortlich sein, aber auch hier gehen die Ermittler eher davon aus, dass die Atemwegsreizungen durch das Verbrennen der Gegenstände an sich, u.a. auch durch das Brennen von Kunststoff, hervorgerufen wurden.

Der Sachverhalt wir jetzt zur weiteren Prüfung hinsichtlich möglicher Verstöße an die Staatsanwaltschaft in Kassel abgegeben.

Unfall mit zwei schwer Verletzten und hohem Sachschaden

B 250 (ots) – Am frühen Montagmorgen 26.10.2020 kam es zu einem schweren Unfall auf der Bundesstraße B 250 zwischen Wanfried und Treffurt, der mit zwei schwerverletzten Unfallbeteiligten und einem Sachschaden in einer Gesamthöhe von 55.000 Euro endete.

Gegen 05.45 Uhr befuhr eine 58-jährige Autofahrerin aus Treffurt die Bundesstraße B 250 von Treffurt in Richtung Wanfried, in der Gegenrichtung von Wanfried in Richtung Treffurt war zu gleicher Zeit eine 54-jährige Autofahrerin aus Groß-Burschla unterwegs. An der Kreuzung der B 250 zur Landesstraße L 3244 wollte die 54-Jährige nach links in Richtung Wendehausen abbiegen. Dabei übersah sie die aus Richtung Treffurt kommende, bevorrechtigte 58-Jährige. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Autos, der bei beiden Fahrzeugen zu einem wirtschaftlichen Totalschaden führte.

Die beiden Autofahrerinnen wurden schwer verletzt und u.a. mit Verdacht auf Thoraxprellung, HWS und Schock in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. An den beiden Pkw, die später noch abgeschleppt werden mussten, entstanden Schäden in Höhe von 30.000 Euro und 25.000 Euro.

Sachbeschädigung bei Geschwister-Scholl-Schule

Zwischen Samstagnachmittag 14.30 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr waren Unbekannte in Eschwege auf dem Gelände der Geschwister-Scholl-Schule im Wacholderweg zu Gange. Die Täter beschädigten mutwillig auf der rückwärtigen Seite des Geländes ein Eingangstor bzw. den am Eingangstor befindlichen Torriegel und den Schließbolzen. Der Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Wildunfall

Ein Wildunfall mit einem Schaden von 500 Euro ereignete sich am Montagmorgen gegen 06.50 Uhr auf der Landesstraße L 3244 zwischen Niederdünzebach und Eschwege, als ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau ein Reh erfasste. Das Tier verendete noch am Unfallort.

77-jähriger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Am Sonntagmittag gegen 13.10 Uhr ist ein 77-jähriger Autofahrer aus Elmshorn von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei einen Schaden von 2850 Euro verursacht. Der Mann war auf der Bundesstraße B 27 zwischen Kleinvach und Bad Sooden-Allendorf unterwegs, als er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen beschädigte.

Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug, dass mit einem Schaden von 2.500 Euro einen Totalschaden erlitt, musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe bei dem Verkehrszeichen und bei dem Leitpfosten liegt bei 350 Euro.

Verkehrsunfälle

Eschwege (ots) Um 16:00 Uhr befuhr Donnerstagnachmittag 22.10.2020 ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die Heubergstraße in Richtung Einmündung Südring in Eschwege. Beim Einbiegen übersah der Fahrer den vorfahrtberechtigten Linienbus, der von einem 27-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal gefahren wurde. Trotz Ausweichversuchs konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern, wodurch ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR an beiden Fahrzeugen entstand. Weiterhin wurde dadurch ein 33-jähriger Fahrgast aus Eschwege an der Hand leicht verletzt.

Bad Sooden-Allendorf (ots) – Ein weiterer Unfall mit einem Bus ereignete sich Donnerstagmittag, um 12:28 Uhr, in der Straße “Am Bahnhof” in Bad Sooden-Allendorf. Der 56-jährige Busfahrer aus Witzenhausen fuhr in Richtung der Werrabrücke. Ihm entgegen kam ein Lkw, der von einem 32-Jährigen aus Edermünde gefahren wurde.

Da im Bereich der Unfallstelle die Fahrbahnbreite schmal ist, hielt der Busfahrer an, um sich mit dem Lkw-Fahrer zu verständigen. Dieser versuchte jedoch an dem Bus vorbeizufahren, was dazu führte, dass der Außenspiegel des Busses abgefahren wurde. Schaden: 500 EUR.

Eschwege (ots) – Um 13:44 Uhr beschädigte Donnerstagnachmittag ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege beim Ausparken in der Hospitalstraße in Eschwege einen Poller, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 200 EUR entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

21-Jähriger rutscht mit Pkw gegen Leitplanke

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 01.20 Uhr kam es bei Fürstenhagen zu einem Alleinunfall, als ein 21-Jähriger aus Helsa mit seinem Auto zwischen Hirschhagen und Fürstenhagen unterwegs war.

Kurz vor der Ortslage von Fürstenhagen bremste der Autofahrer ab, wodurch er auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen geriet und in der Folge gegen die Leitplanke prallte.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 3.000 Euro.

Diebstahl von Motorroller – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in Uengsterode aus der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in der Lindenstraße einen schwarzen Motorroller der Marke Yamaha mit dem Versicherungskennzeichen 418-UXI entwendet. Die Tat geschah am gestrigen Sonntag zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr. Der Stehlschaden liegt bei 500 Euro.

Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Ein 27-jähriger Autofahrer aus Hamburg kollidierte am Sonntagabend gegen 21.15 zwischen

Neu-Eichenberg und Unterrieden mit einem Wildschwein.

Dabei entstand am Pkw des Mannes ein Schaden von 5.000 Euro.

30-Jähriger durch Bierflaschenwurf verletzt – Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

(ots) – Am Sonntagabend 25.10.2020 um kurz nach 19.00 Uhr ist es in der Bleichengasse in Witzenhausen auf dem dortigen Sport- bzw. Basketballfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf ein 30-Jähriger aus Bad Hersfeld mit einer Bierflasche am Kopf getroffen wurde und dadurch eine Platzwunde erlitt.

Der 30-jährige Geschädigte, der bei den Kollegen in Witzenhausen kein Unbekannter ist und zur Tatzeit erheblich alkoholisiert war, wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beamten der Polizei in Witzenhausen ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Derzeit richtet sich der Verdacht gegen die 26-jährige, aus Bebra stammende, Ex-Freundin des Geschädigten.

