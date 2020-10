Bremsen an Fahrrad manipuliert – Gefährdung im Straßenverkehr

Frankfurt-Gallus (ots)-(dr) – Eine Manipulation an dem Fahrrad eines 53-Jährigen führte am Samstagabend 10.10.2020, zu einem Beinaheunfall mit einem anderen Verkehrsteilnehmer. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nun Zeugen. Ein 53-jähriger Mann hatte sein Fahrrad an dem Samstag in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 22:30 Uhr in der Straße “Im Galluspark” in Höhe der Hausnummer 19 abgestellt. Kurz nachdem er abends losfuhr, überquerte er auf seinem Rad die Kleyerstraße in Richtung Kriftelerstraße.

In der Folge kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem herannahenden Transporter, als die Bremsen an seinem Fahrrad versagten. Bei der anschließenden Überprüfung seines Rades stellt er fest, dass die vorderen und hinteren Querzüge der Bremsanlage entfernt wurden. Nur durch viel Glück kam niemand zu Schaden.

Möglicherweise haben Anwohner oder Passanten im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 10400 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

