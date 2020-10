Kassel-Wesertor (ots) – Eine 20-jährige Frau wurde am Freitagmorgen 23.10.2020 in der Schäfergasse Opfer einer sexuellen Belästigung. Ein bislang unbekannter Täter war der Frau auf dem Bürgersteig entgegengekommen und hatte ihr unvermittelt in den Schritt gefasst.

Wie die 20-Jährige aus Kassel gegenüber den aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichtete, ereignete sich der Vorfall gegen 07:30 Uhr in der Schäfergasse, nahe der Straße “Pferdemarkt”.

Sie war dort zu Fuß unterwegs, als der entgegenkommende Mann ihr plötzlich zwischen die Beine fasste. Nachdem sie sich umgedreht hatte, ließ der Täter sofort von ihr ab.

Die schockierte Frau lief anschließend davon und erstattete später Anzeige bei der Polizei.

Von dem Unbekannten liegt bislang leider nur diese vage Beschreibung vor:

Dunkle Hautfarbe, braune Augen, Afro-Frisur, trug eine rote Winterjacke und eine dunkle Hose.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der sexuellen Belästigung gemacht haben oder den Ermittlern des K 12 Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

