Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 26.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Beteiligten in der Amalienstraße

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Nachmittag des 25.10.2020, gegen 17:30 Uhr, kam es in der Amalienstraße in Neustadt an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 41jähriger Motorradfahrer einem verkehrsbedingt anhaltenden Pkw auffuhr. Infolgedessen stürzte der Zweiradfahrer zu Boden und zog sich Schmerzen an den Händen zu. Die drei Pkw-Insassen, eine junge Familie aus dem Kreis Germersheim mit einem 7jährigen Kind, erlitten durch den Aufprall leichte Nacken- und Kopfschmerzen. Die Beteiligten wurden zur medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf 7000 Euro geschätzt.

Neustadt: Einbruch in Einfamilienhaus

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 24.10.2020, kam es im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 23:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Bürgergarten in Neustadt. Unbekannte Täter hebelten mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Terrassentür auf der rückwärtigen Seite des Wohnhauses auf und verschafften sich somit Zutritt. Im Einfamilienhaus wurden sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden Bargeld und Goldschmuck im Wert von ca. 12.000 Euro entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Auto mit Fahrrad kollidiert

Neustadt/Weinstraße (ots) – Glimpflich ausgegangen ist der Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto am Donnerstagmorgen (22. Oktober 2020, 7:30 Uhr) in der Hans-Böckler-Straße in Haßloch. Der 36-jährige Fahrer eines Audi war im Begriff in Höhe der Jet-Tankstelle nach rechts abzubiegen, als er mit einem Fahrradfahrer kollidierte, welcher verbotswidrig auf linken Radweg unterwegs war. Trotz Dunkelheit fuhr er ohne Licht. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden fiel gering aus. Die Polizei Haßloch bittet Fahrradfahrer ihre lichttechnischen Einrichtung auf Funktionalität zu überprüfen und in der dunklen Jahreszeit auf Erkennbarkeit zu achten.