Neustadt an der Weinstraße – Am Mittwoch, 4. November 2020, muss die B39 kurz hinter dem Ortsausgang Neustadt (im Bereich Achatmühle) zwischen 8.30 und 17 Uhr wegen einigen dringenden Baumfällungen in Straßennähe aus Verkehrssicherungsgründen gesperrt werden.

Eine Ampelschaltung wird den Verkehr regeln, trotzdem kann es an diesem Tag zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Umweltabteilung bittet dafür um Verständnis.