Neustadt: „hora aurea“ – Konzert des Landesjugendorchesters Rheinland-Pfalz

Neustadt an der Weinstraße – Unter dem Titel „hora aurea“ gastierte das Landesjugendblasorchester Rheinland-Pfalz (Leitung: Stefan Grefig) am 25.10.2020 im Saalbau. Das Orchester des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz musizierte am Sonntag in Neustadt und am Abend zuvor in Zweibrücken aufgrund der Corona-Pandemie in kleinerer Besetzung. Solist war Benedict Kloeckner, Violoncello.

„Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen“ – mit diesen Worten eröffneten die Moderatoren Carla Ruschmann und Hendrik Michel im Namen des LJBO RLP den Konzertabend nicht nur mit Maske, sondern auch in einer etwas anderen Besetzung – ohne Euphonien und Saxophone. Einige Klarinettistinnen tauschten ihre Instrumente gegen Bassetthörner ein, die beim ersten Stück in der „Ouvertüre für Hamoniemusik“ von Felix Mendelssohn Bartholdy vorgeschrieben sind.

Mit „Desi“ (Michael Daugherty) war das Orchester „schlagartig in der Neuzeit angekommen“. Den Zuschauer wurden „mitreißende Rhythmen, schräge Klänge und eine wilde Bestie (Desi) an den Bongos“ präsentiert. (Video)

Ausnahmecellist als Solist des Gulda-Konzerts

„Auch wenn Friedrich Gulda das „Konzert für Violoncello und Blasorchester“ eigentlich Heinrich Schiff auf den Leib geschrieben hat, so könnte man doch meinen, er hätte dies auch für Benedict Kloeckner getan“, so die Moderatoren, die fünf Sätze voller Cellomagie versprachen und nicht enttäuschten. Das Publikum war vom sentimentalen, oft virtuosen und leidenschaftlichen Spiel des Ausnahmekünstlers begeistert. Deshalb durften auch die Zugaben nicht fehlen, die das Orchester gerne erfüllten.

Impressionen:

Video: