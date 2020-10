Neustadt: Feriensprachkurs Deutsch für schulpflichtige Kinder in den Herbstferien

Neustadt an der Weinstraße – Am Freitag, 23. Oktober 2020, endeten die zwei Wochen Unterricht des Feriensprachkurses „Deutsch für Schülerinnen und Schüler“ in den Herbstferien.

An dem Kurs der Volkshochschule Neustadt an der Weinstraße nahmen zehn Kinder aus sechs Ländern teil. Die Durchführung des Unterrichts war durch die Corona-Pandemie wesentlich aufwendiger, aber die Kinder und natürlich auch die Lehrkraft haben sich vorbildlich an die Regeln gehalten.

Die Ferienkurse werden vom Ministerium für Bildung sowie vom Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz finanziert, so dass den Eltern keine Kosten entstehen.

Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler, die kürzer als ein Jahr in Deutschland sind. Dieser intensive Deutschunterricht in kleinen Gruppen kann entscheidende Impulse in der Überwindung der Sprachbarriere geben.

Weitere Feriensprachkurse Deutsch sind für die Sommerferien 2021 geplant. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über die Schulen.