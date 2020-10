Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 25.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Unfallflucht, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch eine Zeugin gegen 00:00 Uhr beobachtet, wie in der Seebacher Straße ein silberfarbener PKW der Marke Opel mit RP-Kennzeichen beim Ausparken zwei geparkte PKW beschädigte und davonfuhr. An den geparkten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Zeugenhinweise telefonisch unter 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Unfallflucht, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 24.10.2020, gegen 12:45 Uhr, befuhr die Straßenbahn die Mannheimer Straße von der Bahnstation „Bad Dürkheim Ost“ in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der parallel in gleicher Richtung fahrende PKW, beschrieben als weißer Pickup, bog nach links über die Gleise ab und schnitt hierbei die Straßenbahn, wobei es zum Zusammenstoß kam. Der PKW fuhr unvermittelt über einen Parkplatz in Fahrtrichtung Trift davon. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet und/oder Hinweise zu dem flüchtigen PKW geben können, sich telefonisch unter 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Bad Dürkheim: Fahren unter Drogeneinfluss

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 23.10.2020, gegen 16:05 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine Verkehrskontrolle in der Kurbrunnenstraße in Bad Dürkheim durch. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei einem 27-jährigen Fahrer eines Transporters drogentypische Erscheinungen wahrgenommen werden. Ein Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis hinsichtlich Cannabis an. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein verbleibt bis zur Ausnüchterung in amtlicher Verwahrung. Dem Fahrer droht nun mindestens ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot.

Bad Dürkheim: Taschendiebstahl

Bad Dürkheim (ots) – Eine 84-jährige Dame aus Bad Dürkheim wurde am Mittwoch, 21.10.2020, gegen 17:30 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls. Während ihres Besuchs einer Bäckerei am Stadtplatz in Bad Dürkheim wurde aus ihrer Umhängetasche unbemerkt eine schwarze Ledergeldbörse entwendet. Nach Beenden des Zahlvorgangs und Wegstecken der Geldbörse waren der Dame noch zwei Jugendliche aufgefallen, welche dicht an ihrem Körper standen. Kurze Zeit später stellte die Dame den Diebstahl fest. Entwendet wurden Bargeld und diverse Dokumente.

Zeugenhinweise bitte an Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Ellerstadt: Nächtlicher Raubüberfall unter Einsatz von Pfefferspray

Ellerstadt (ots) – Opfer eines Raubes wurde am Samstag, 24.10.2020, gegen 01:10 Uhr ein 18-Jähriger in der Bahnstraße in Ellerstadt. Der Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim hielt sich an der Straßenbahnhaltestelle Ellerstadt-Ost auf, als er unvermittelt durch eine 5-köpfige Personengruppe angegriffen wurde. Hierbei wurde auch Pfefferspray gegen ihn eingesetzt. Die Täter entwendeten aus der Tasche des Opfers eine Spielkonsole sowie Bargeld und flüchteten im Anschluss mit einem weißen PKW, womöglich der Marke Opel, von der Örtlichkeit. Das Opfer wurde durch den Angriff leicht verletzt und abschließend zwecks medizinischer Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zeugenhinweise bitte an Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.