Mannheim: Der SV Waldhof Mannheim verliert das Auswärtsspiel bei Bayern München II

Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim hat am 7. Spieltag in der 3. Fußball-Liga das Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft vom FC Bayern München mit 0:2 verloren.

Die Bayern gingen im Grünwalder Stadion kurz vor der Pause durch Nicolas Kühn in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. In der 74. Minute erzielte dann Rémy Vita den Treffer zum 2:0 Endstand. Die Waldhöfer sind mit sieben Punkten und 10:12 Toren auf den 15. Tabellenplatz zurückgefallen.

Das nächste Spiel bestreitet Waldhof Mannheim am Samstag, 31. Oktober 2020, um 14 Uhr zu Hause gegen den 1. FC Magdeburg. Der SVW mit Trainer Patrick Glöckner möchte den ersten Heimsieg in dieser Saison feiern, die Magdeburger liegen mit vier Zählern auf dem 19. und vorletzten Tabellenrang.

Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.waldhof-mannheim.de.