Grünstadt: Grünstadter Kunstturner qualifizieren sich für 2. Bundesliga Halbfinale

Grünstadt – Zweiter Wettkampftag, zweiter Sieg für für das Pfälzer Aushängeschild in Sachen Kunstturnen. Die TSG Grünstadt besiegte am vergangenen Samstag (24.10.2020) in einem packenden Duell den Liga-Konkurrenten TG Saar II mit 37:25 und konnten sich damit vorzeitig für das Saison-Halbfinale qualifizieren.

Schon im Vorfeld war man sich bei dem Team von der Weinstraße bewußt, daß dieses Duell der beiden Tabellennachbarn auf Augenhöhe stattfinden würde. Noch gut war den Pfälzern die Begegnung aus dem Vorjahr in Erinnerung, das dramatischer nicht hätte enden können.

„Wir haben die letzten beiden Wochen genutzt, um weitere Fehler auszumerzen und an den Übungen zu feilen. Die TG Saar hat am letzten Wettkampftag bewiesen, daß sie mit um die vorderen Platzierungen in der Gruppe B mitmischen möchte, deshalb konnte nur ein sicherer Auftritt den Erfolg bringen“, meinte ein sichtlich zufriedener Trainer Florian Bachmann.

Den Grundstein für ein erfolgreiches Duell legte die TSG schon am Boden. Lasse Gauch, Justus Fröhlich, Noah Graf und der Schweizer Tim Randegger sorgten mit ihren sicheren Übungen für die Führung, die nach dem Pauschenpferd sogar noch ausgebaut werden konnte. Besonders der 18-jährige Joachim Kindler überzeugte erneut an diesem schwierigen Gerät mit einer hervorragenden Darbietung gegen Joshua Kärcher und sicherte seinem Team vier Punkte. An den Ringen mußte das Trainergespann Pogoreltsev/Bachmann gegenüber dem Ligastart vor zwei Wochen umstellen. Der Brite Cemlyn-Jones konnte aufgrund der aktuellen Lage nicht anreisen, wurde aber durch einen weiteren Schweizer aus dem Kader hervorragenden ersetzt. Ian Raubal sicherte, zusammen mit Gauch, Fröhlich und Kindler, Grünstadt einen zehn Punkte Vorsprung zur Halbzeit.

Die ambitionierten Saarländer erhöhten den Druck unmittelbar nach der Pause am Sprung. Randegger, Fröhlich, Gauch und Joachim Kindler lieferten sich auch hier packende Duelle. Besonders letzterer wurde erstmals am Sprung eingesetzt und überzeugte. „Joachim ist in toller Form, wirklich beeindruckend, wie er sich entwickelt, da kommt noch mehr in den nächsten Wochen“, freute sich Trainer Alexander Pogoreltsev. Dennoch verkürzte das Team aus dem Saarland den Rückstand, doch die Grünstädter konterten schon kurz darauf am Barren. Fröhlich, Graf, Gauch und Raubal stellten mit ihren Darbietungen den Zehn-Punkte Abstand wieder her. Beim abschließenden Reck sorgte der Schweizer Raubal mit einer starken Leistung für die endgültige Entscheidung. Zwei Schreckmomente am Ende des Wettkampfes trübten letztendlich doch noch einen stets sportlich hochklassigen Tag.

Korbinian Jung (TG Saar) und Justus Fröhlich (TSG Grünstadt) mußten nach ihren spektakulären Abgängen am Reck in ärztliche Behandlung. „Wir hoffen natürlich, daß beiden nichts schlimmeres passiert ist, wir müssen jetzt erst einmal die Diagnose abwarten. Auf jeden Fall wünschen wir beiden gute Besserung“, meinte Teammanager Thorsten Graf.

Sportlich planen können die Pfälzer nun mit dem Halbfinale. Ob dieses und der noch ausstehende Vorrunden-Wettkampf stattfinden kann ist zur Zeit mehr als fraglich. Ebenso steht wohl eine Weiterführung der Saison auf ziemlich wackeligen Beinen. Erneut mußte ein Wettkampf innerhalb der Liga abgesagt werden, diesmal traf es das Team aus Koblenz, die nicht antreten konnten und das Duell aufgrund der DTL-Regularien dadurch verloren…und wieder stellt sich die berechtigte Frage einer Wettbewerbsverzerrung.