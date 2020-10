Frankenthal: Stadtkapelle spielt am 31. Oktober 2020 auf dem Rathausplatz

Frankenthal – Am Samstag, 31. Oktober 2020, setzt die Städtische Musikschule ihre Open-Air-Konzertreihe fort. Bereits zum dritten Mal sind Schüler und Pädagogen auf dem Rathausplatz zu hören. Dieses Mal tritt ab 11 Uhr die Stadtkapelle auf – zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie. Seinen Einstand gibt dabei der neue Leiter der Stadtkapelle Björn Bein, der im August die Nachfolge von Egbert Lewark angetreten hat. Seit seinem Antritt befindet sich die Stadtkapelle nach einer mehrmonatigen Pause auch erst wieder im Probenbetrieb.

Bei der Premiere Beins vor Frankenthaler Publikum stehen unter anderem folgende Stücke auf dem Programm: Mambo Nr. 5, The Lion King, I will survive, Sweet Caroline, Raindrops keep fallin‘ on my head oder You raise me up.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, eine Voranmeldung nicht erforderlich. Für die Zuhörer gelten die aktuellen Bestimmungen der Corona-Bekämpfungsverordnung. Abhängig von der Entwicklung der Pandemie kann die Veranstaltung kurzfristig abgesagt oder verschoben werden.

Mitspieler gesucht

Mit ihrem Auftritt auf dem Rathausplatz möchte die Stadtkapelle aber nicht nur unterhalten, sondern auch für sich werben. In allen Registern werden noch Mitspieler gesucht. Alter und bevorzugtes Musikgenre sind dabei Nebensache: Das jüngste Mitglied ist 13, das älteste 72 Jahre alt und das Repertoire des sinfonischen Blasorchesters reicht von Klassik bis Pop.

Wer mitspielen möchte, kann sich am 31. Oktober direkt an Björn Bein wenden oder an die Städtische Musikschule Frankenthal, 06233 4548 bzw. musikschule@frankenthal.de.