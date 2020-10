Nach Sachbeschädigung im Polizeigewahrsam

Ludwigshafen/Hemshof (ots) – Am Samstag 24.10.2020 um 23:30 Uhr randalierte ein 42-jähriger Mann in der Blücherstraße. Zunächst beruhigte sich der stark alkoholisierte Mann im Beisein der Polizei und versprach nun ins Bett zu gehen. Eine halbe Stunde später wurde durch Zeugen erneut ein Randalierer in der Blücherstraße gemeldet. Erneut konnte der 42-jährige durch die Polizei angetroffen werden.

Diesmal hatte der Mann eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich dabei selbst an der Hand verletzt. Er wurde zunächst medizinisch versorgt und anschließend, aufgrund seiner hohen Alkoholisierung und Aggressivität, in den Polizeigewahrsam gebracht, wo er den Rest der Nacht verbringen musste.

Diebstahl nach Ablenkung im Lidl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am 21.10.2020 um 15:10 Uhr verwickelten drei Frauen eine 78-jährige Ludwigshafenerin in ein Gespräch an der Fleischtheke im LIDL-Markt in der Industriestraße in Ludwigshafen. Dabei lenkten die 3 Frauen die Aufmerksamkeit der Rentnerin auf die Fleischsorten in der Theke und entwendeten ihr dabei den Geldbeutel mit Ausweisen und Bargeld.

Die Frauen waren nach Angaben der Rentnerin, etwa 30 Jahre alt, schwarz gekleidet und hatten schwarze Haare.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Nach Einbruch festgenommen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitag 23.10.2020 um 18:15 Uhr stellte eine Ludwigshafenerin fest, dass die Tür zu ihrem Abstellraum im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses aufgebrochen und der Raum durchwühlt worden war. Kurze Zeit später entdeckte sie einen Mann vor dem Wohnanwesen, welcher ihre Jacke trug, die sie zuvor in ihrem Abstellraum lagerte.

Durch die Polizei konnte der bereits polizeibekannte 46-Jährige Mann vor dem Haus festgenommen und der Frau die Jacke wieder ausgehändigt werden.

Heranwachsender fällt innerhalb einer Stunde zweimal polizeilich auf

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagnachmittag 24.10.2020 wurde bei einem Heranwachsenden während einer polizeilichen Personenkontrolle zunächst ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Eine knappe Stunde später konnte die besagte Person in der Nähe des Hauptbahnhofes durch die gleiche Funkstreifenwagenbesatzung beobachtet werden, wie dieser einen Joint wegwarf.

Die entsprechenden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz wurden gegen den in Ludwigshafen wohnenden Heranwachsenden eingeleitet.

Einbruch in eine Gaststätte

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstagnachmittag verschaffte sich ein bislang noch unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Bleichstraße Höhe des Paul-Kleefoot-Platzes. In dieser wurden u.a. verschiedene Automaten aufgebrochen. Es wird um Zeugenhinweise bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter 0621/963-2773 oder kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de gebeten.

Kellerbrand Kropsburgstraße

Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)-FB) – Am Samstag 24.10.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 18:35 Uhr zu einem Brand in die Kropsburgstraße in Mundenheim alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war Feuerschein und eine Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoß sichtbar. Die Erkundung ergab, dass Unrat in einem Lichtschacht des Kellergeschosses brannte. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Der Wohnbereich des Gebäudes war nicht betroffen.

Personenschäden gab es keine. Im Einsatz waren 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 4 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

Erneuter Katalysatorendiebstahl

Ludwigshafen/Süd (ots) – Im Verlaufe der vergangenen Woche wurde in der Knollstraße an einem grünfarbenen PKW der Marke Mitsubishi der Katalysator entwendet.

Es wird in dieser Sache um Zeugenhinweise und ggf. verdächtigen Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de gebeten.