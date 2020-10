Partnerin an den Haaren gezogen und in den Rücken getreten

Hainfeld (ots) – Gegen 23:45 Uhr kam es am Samstag 24.10.2020 zu einem Streit zwischen einem Ehepaar in Hainfeld. Hierbei kam es durch den betrunkenen Ehemann zu körperlichen Übergriffen. Die Frau wurde an den Haaren gezogen und in den Rücken getreten.

Der Mann musste deswegen bis auf weiteres die gemeinsame Wohnung verlassen. In einem Strafverfahren muss er sich nun verantworten.

Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle bietet und koordiniert eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Gegen die Fliehkraft verloren

Insheim/A65 (ots) – Ein 30-Jahre alter Motorradfahrer befuhr Freitagabend 23.10.2020, 22:30 Uhr die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und verließ diese an der Anschlussstelle Insheim. In der dortigen Rechtskurve kam der Motorradfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stürzte.

Der Motorradfahrer klagte über Schmerzen im rechten Schulterbereich und wurde mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad der Marke BMW entstand Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

Die Feuerwehr war mit 25 Personen und 8 Fahrzeugen im Einsatz. Ebenfalls hinzugezogen wurde die Autobahnmeisterei Kandel, da die Fahrbahn durch den Unfall großflächig verunreinigt wurde.

Die Anschlussstelle musste daher für 1,5 Stunden gesperrt werden. Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit kam es lediglich zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.