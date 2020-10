Metropolchronicles Vortrag ohne Realitätsallergie: Die Wahrheit über Euro und Dollar und was nun auf uns zukommt – 25.10.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Wir hatten es im August bereits klar und unmißverständlich geschrieben. In unserem Insider-Interview haben wir im Sommer auf das Ende des weltweiten Geldsystems hingewiesen und viele Hintergründe aufgezeigt. Unser Interviewpartner hatte dargestellt, dass der Euro und der Dollar abgeschaltet werden. Viele weitere Informationen finden sich in dem Interview.

Im folgenden Videovortrag räumt nun auch Gernot von Hagen, schonunglos mit all dem Unsinn und Glauben auf, der uns seit Jahren umgibt. Mit einer deutlichen Sprache und Fakten ohne Realitätsallergie, zerlegt er die „Pseudo-Aufklärer“ und Träumer.

Corona – Das Ende des Systems

Auch er bestätigt, dass Euro und Dollar abgeschaltet werden und berichtet von Hintergrundinfos aus der Bankenszene. Doch er taucht viel tiefer ein. Er erklärt, welche Rolle die „alten chinesischen Familien“ spielen und warum ein Großteil des Goldes nicht ins Währungssystem eingebracht wurde. Auch er bestätigt, dass Corona die Abrißbirne für das sterbende System ist. Er zeigt ohne Geschwurbel auf, wohin der Weg geht, welche Währung wir bekommen und was demnächst auf uns zukommt.

Bleibt BitCoin oder verschwindet es? Bekommen wir eine neue deutsche Mark? Bleibt uns der Euro erhalten? Erleben wir eine Währungsreform? Was passiert mit den Aktienmärkten? Was passiert mit den Banken?

Alle diese Fragen und noch viel mehr, verrät er in seinem Vortrag. Dabei wählt er keine Fachsprache, sondern eine für jeden allgemein verständliche Sprache, immer durchsetzt mit einer Prise Humor.

Fazit: Ein wichtiger, hörenswerter, klarer, schonungsloser Vortrag jenseits von Kuschelromantik und Wohlfühlparolen. Wer die Realität verstehen will, der gönnt sich die 90 Minuten.

