Landau: Die Polizei-News

Verkehrsunfall unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Offenbach an der Queich (ots) – Am späten Samstagabend 24.10.2020 gegen 23 Uhr kam es in Offenbach an der Queich zu einem Verkehrsunfall. Der verantwortliche 37-jährige Fahrzeugführer aus Landau, stand unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln.

Eine Zeugin meldete zunächst, dass sie den Verkehrsunfallfall akustisch wahrgenommen habe. An der Unfallstelle hätte sie dann den Fahrzeugführer aus selbigem aussteigen sehen. Er befuhr wohl die Straße “Im See” in Richtung Germersheimer Straße und kam dann nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit der Mauer eines Anwesens kollidierte.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem 37-Jährigen Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest vor Ort war jedoch aufgrund der staken Alkoholisierung nicht mehr möglich. Zusätzlich konnten bei ihm noch Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Das Fahrzeug des 37-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegen.

Er selbst wurde zur Entnahme einer Blutprobe mit auf die Dienststelle genommen. Der Fahrzeugschlüssel, sowie sein Führerschein wurden sichergestellt. Der 37-Jährige muss sich nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landau (ots) – Am Freitagmorgen 23.10.2020 gegen 09:30 Uhr konnte ein 59-jähriger Landauer des Fahrens ohne Fahrerlaubnis überführt werden. Im Rahmen der Streifenfahrt konnte er zunächst auf der L509 in Fahrtrichtung Mörlheim auf einen Roller festgestellt werden. Der Roller wies ein gültiges Versicherungskennzeichen auf und fuhr etwa 45 Km/h. Fahrzeug und Fahrer wurden daraufhin in der Mörlheimer Hauptstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei der Kontrolle konnte der Fahrzeugführer keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gab der 59-jährige an, dass der Roller etwa 40-45 Km/h fahren könne. Da der Roller jedoch lediglich als Mofa bis 25 Km/h zugelassen war, war somit auch die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Weiterhin wurde das das Versicherungskennzeichen und der Schlüssel des Rollers zu Verhinderung weiterer Fahrten sichergestellt. Der 59-Jährige muss sich nun wegen Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Sachbeschädigung an Schwimmbadzaun

Landau (ots) – Am Freitagabend 23.10.2020 gegen 18:20 Uhr kam es im Horstring in Landau zu einer Sachbeschädigung durch 4 Heranwachsende. Ein Zeuge meldete zunächst, dass 4 Personen einen zum Schwimmbad La Ola gehörenden Holzzaun beschädigt und in unmittelbarer Nähe ein kleines Feuer entzündet hätten. Weitere Zeugenaussagen bestätigten die erste Meldung.

Vor Ort konnte der beschädigte Zaun, sowie einige angekokelte Papierfetzen, von denen keine weitere Gefährdung ausging, festgestellt werden. Im Nahbereich konnten schließlich 4 Heranwachsende im Alter zwischen 19-20 Jahren angetroffen werden. An dem Holzzaun entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Weitere Schäden entstanden nicht.

Ob es sich bei den vier Personen um die für den Schaden verantwortlichen Täter handelt wird nun ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.