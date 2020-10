Gefährliche Körperverletzung – 23-Jähriger wird Treppen hinuntergestoßen

Frankenthal (ots) – Am frühen Samstag 24.10.2020 kommt es in einer Gaststätte in der Mühlstraße 13 in Frankenthal zu einem körperlichen Übergriff. Ein 23-jähriger Gast wird auf dem Weg zur Toilette von einem Unbekannten, ohne Vorwarnung, die 5-stufige Treppe heruntergestoßen. In Folge des Sturzes verliert der Gast das Bewusstsein und zieht sich diverse Verletzungen zu, welche im Krankenhaus versorgt werden müssen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Heftiger Wohnungsbrand in der Albert-Haueisen-Straße

Frankenthal (ots) – Am Samstag 24.10.020 wurde die Feuerwehr Frankenthal gegen 19.45 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Albert-Haueisen-Straße in Frankenthal gerufen. Im 6. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses stand eine Wohnung im Vollbrand. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits die Flammen über den Balkon heraus. Die darüber liegenden Wohnungen drohten dadurch ebenfalls in Brand zu geraten.

Durch schnellen und massiven Innen- und Außenangriff unter Atemschutz konnte ein Überschlagen der Flammen verhindert werden, jedoch mussten sich die Trupps im Innenangriff auf Grund der massiven Hitze zwischenzeitlich wieder in den Flur zurückziehen bis der Außenangriff über die Drehleiter entsprechend Wirkung zeigte. Allerdings wurden die über der Brandwohnung liegenden Wohnungen durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Bei dem Brand wurde glücklicherweise nur eine Person leicht verletzt. Sie kam mit Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus.

Die Löschmaßnahmen dauerten bis in den späten Abend an. Aufgrund der hohen Brandlast in der Wohnung musste das Technische Hilfswerks hinzugezogen werden. Mittels eines Kranes und einer Schuttmulde wurde der Brandschutt aus den Räumlichkeiten entfernt, weshalb der Einsatz bis gegen 03:30 Uhr vor Ort andauerte. Die unteren Wohnungen des Mehrfamilienhauses konnten nach dem Einsatzende wieder bezogen werden. Die Brandwohnung selbst ist auf Grund des Feuers, sowie die Wohnungen in den darüber liegenden Etagen sind aufgrund der Rauchausbreitung, aktuell nicht bewohnbar. Die Wohnungen unter der Brandetage sind teilweise durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden.

Da die Wohnungen der Brandetage und darüber überwiegend gewaltsam geöffnet werden mussten um eine Kontrolle nach Vermissten oder möglichen Verletzten zu ermöglichen, wurden diese im Nachgang durch das THW wieder provisorisch verschlossen. Für die betroffenen Bewohner, welche nicht anderweitig für die Nacht unterkommen konnten, wurde durch die Schnelleinsatzgruppen Sanität, Betreuung, Versorgung eine Unterkunft in einer Sporthalle im Stadtgebiet eingerichtet.

Die Feuerwehr Frankenthal wurde vor Ort von der Feuerwehr Ludwigshafen mit einem Fahrzeug unterstützt. Während des Einsatzes hat die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim den Stadtschutz für Frankenthal übernommen. Zu “Spitzenzeiten” waren rund 120 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Schnelleinsatzgruppen Sanität, Versorgung und Betreuung, Technischem Hilfswerk und der Polizei vor Ort im Einsatz.

Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Rheinpfalz hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe aufgenommen.

Schlägerei mit mehreren Beteiligten

Frankenthal (ots) – Am späten Samstagabend 24.10.2020, wird eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten im Metznerpark in Frankenthal gemeldet. Durch die nur kurze Zeit später eintreffenden Beamten können neben dem leicht verletzten 34-jährigen Geschädigten, weitere vermeintlich Unbeteiligte angetroffen werden. Die anderen Beteiligten hätten sich bereits vor Eintreffen der Polizei entfernt.

Da sich der vermeintliche Geschädigte unkooperativ zeigt, gestaltet sich die Sachverhaltsaufnahme schwierig. Eine medizinische Versorgung wird durch diesen ebenfalls abgelehnt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung dauern an.

Verfolgungsfahrt mit Kleinkraftrad

Frankenthal (ots) – Am Samstag 24.10.2020 kommt es gegen 16:40 Uhr im Feldbereich zwischen Frankenthal-Mörsch/Wilhelm-Hauff-Straße, zu einer kurzzeitigen Verfolgungsfahrt mit einem mit 2 Personen besetzten Kleinkraftrad, da dieses zuvor aufgrund fehlender Kennzeichen durch die eingesetzten Beamten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden soll.

Bei Erblicken der Funkstreife versucht sich der 19-jährige Fahrzeugführer der Kontrolle zu entziehen und flüchtet über einen unbefestigten Wirtschaftsweg. Er kann jedoch nach kurzer Verfolgung widerstandslos gestellt und kontrolliert werden. Es stellt sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und kein Versicherungsschutz für das Kleinkraftrad besteht. Zudem ist aufgrund eines angebrachten, nicht zugelassenen Sportauspuffs die Betriebserlaubnis erloschen.

Neben der nunmehr zwangsweisen Fortsetzung seines Weges “per pedes”, muss sich der 19-Jährigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Da die Eigentumsverhältnisse des Kleinkraftrades ebenfalls ungeklärt sind, wird dieses durch die eingesetzten Beamten sichergestellt.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Frankenthal (ots) – Am Samstagnachmittag 24.10.2020 kommt es in der Oppauer Straße in Studernheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer, bei welchem sich der Fahrradfahrer leicht verletzt.

Demnach befährt der 33-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW die Oppauer Straße von Ludwigshafen kommend in Richtung Buschweg und will nach rechts auf den Parkplatz eines Autohauses auffahren. Der dahinter befindliche 40-jährige Radfahrer setzt zu diesem Zeitpunkt zum verbotswidrigen Rechtsüberholen an und stürzt ohne Kollision zu Boden.

Hierbei erleidet dieser Prellungen und Platzwunden an Kopf und Gesicht und wird vorsorglich zur weiteren Untersuchung in die BGU Ludwigshafen verbracht. Es entsteht lediglich geringer Sachschaden am Fahrrad.

Die Polizei empfiehlt immer mit Fahrradhelm zu fahren, da sich hierdurch nachweislich die meisten aller Kopfverletzungen vermeiden lassen. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots) – Im Rahmen der Streifenfahrt fällt den eingesetzten Beamten in den frühen Sonntagmorgenstunden 25.10.2020 in der Mahlastraße in Frankenthal, ein Fahrzeugführer mit auffälliger Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle können eindeutige Hinweise auf Alkoholkonsum beim Fahrzeugführer festgestellt werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,11 Promille. Die Weiterfahrt wird untersagt und der Beschuldigte zwecks Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht. Der 39-jährige Fahrzeugführer muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Am 23.10.2020 zwischen 15:30-16:30 Uhr, kommt es in Frankenthal-Eppstein im Bereich der Dürkheimer Straße 115, zu einem Verkehrsunfall. Ein Nachbar stellte am geparkten Fahrzeug des Eigentümers Glasscherben und Beschädigungen im Bereich der Motorhaube fest. Die Glasscherben stammen vom Unfallverursacher. Der beschädigte PKW ist ordnungsgemäß und unbeschädigt abgestellt worden. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 200 EUR

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

