Sachbeschädigung durch Ex-Freund

Speyer (ots) – 25.10.2020, 03:20 Uhr – Durch Passanten wurde eine Schlägerei in der Lindenstraße in Speyer in der Nähe der dortigen Tankstelle gemeldet. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass lediglich ein 25-jähriger Mann aus Saarbrücken die Windschutzscheibe des PKWs seiner Ex-Freundin mit einer Flasche beschädigte und diese beleidigte. Da der Mann dem Platzverweis nicht nachkam und weiter aggressiv war, durfte er die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen.

Polizeibeamte bei Kontrolle beleidigt

Speyer (ots) – Am Donnerstagmorgen 22.10.2020 gegen 01:55 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Speyer einen 51-jährigen Autofahrer in der Landauer Straße. Der Autofahrer roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Dieser ergab einen Wert von 1,28 Promille. Der 51-Jährige beleidigte die Polizisten ab diesem Zeitpunkt fortwährend. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Autofahrer muss sich nun nicht nur wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten. Er wurde auch wegen der Beleidigung der Polizisten beanzeigt.

Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass Bürgerinnen und Bürger Polizisten beleidigen, wenn sie mit polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden sind. Beleidigungen werden nicht toleriert und in jedem Fall zur Anzeige gebracht. Eine Beleidigung kann nach dem Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe geahndet werden.

Einbruch in Arztpraxis

Speyer (ots) – Zu einem Einbruch in eine Arztpraxis in der Ludwigstraße kam es in den frühen Morgenstunden von Freitag 23.10.2020. Der/die Täter gelangte/n durch Aufhebeln eines Fensters in die Praxisräumlichkeiten und durchwühle/n im Empfangsbereich mehrere Schubladen. Ob hierbei Etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme nicht fest. An dem aufgehebelten Fenster entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen/Fahrzeuge in der Ludwigstraße aufgefallen sind, welche mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Speyer (ots) – 24.10.2020, 19:27 Uhr – Auf dem Parkplatz eines Supermarktes, in der Auestraße in Speyer, kam es zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 67-jähriger Mann aus Speyer parkte aus der Parklücke aus und fuhr auf den vor ihm verkehrsbedingt haltenden PKW eines 61-jährigen aus Speyer auf. Es wurde niemand verletzt.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch des 67-jährigen Mannes fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,77 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Mann einer medizinischen Betreuung zugeführt

Speyer (ots) – Am Donnerstag 22.10.2020 gegen 21:46 Uhr kam es in der Zeppelinstraße zu einem polizeilichen Einsatz. Vorab war ein Mann gemeldet, der sich in seiner Wohnung mit einem Messer in einer psychischen Ausnahmesituation aufhalte. Da eine Eigen- bzw. Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Wohnung durch Polizeibeamte betreten.

Hier konnte der Mann im Wohnzimmer sitzend angetroffen werden. Das Messer hatte er zwischenzeitlich abgelegt. Der unverletzte Mann konnte durch die Polizei einer medizinischen Behandlung zugeführt werden.