Betrunkener Radfahrer mit speziellem “Gerechtigkeitssinn”

Schifferstadt (ots) – Am Freitag 23.10.2020 gegen 15 Uhr, erschien ein 66-jähriger Mann aus Schifferstadt auf der Dienststelle, um den Diebstahl seines Fahrrades anzuzeigen. Wie der Mann schilderte, musste er sich ein Fahrrad aus seinem Bekanntenkreis nehmen, um zur Dienststelle zu fahren. Zuvor war er noch kurz in einem nahegelegenen Einkaufsmarkt und besorgte sich noch zwei kleine Schnäpse, die er auch gleich nach dem Kauf zur Stärkung konsumierte.

Danach fuhr er die wenigen Meter zur Dienststelle.

Nach den Eigentumsverhältnissen zu dem von ihm benutzten Fahrrad befragt, räumte er ein das Fahrrad einfach an sich genommen zu haben. Da sein Fahrrad bestimmt von einer Person aus dem Bekanntenkreis entwendet wurde, hatte er keine Bedenken das fremde Fahrrad im Gegenzug als “Ersatz” sicherzustellen.

Während der Anzeigenaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Es wurden mehrere Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrraddiebstahl aufgenommen.

Das mitgeführte Fahrrad wurde sichergestellt.

Diebstahl von 10 Hühnern

Schifferstadt (ots) – In dem Zeitraum von Donnerstagabend 22.10.2020 um 22:00 Uhr bis Freitagmorgen 23.10.2020 um 08:00 Uhr, brachen Unbekannte in einen Hühnerstall ein und entwendeten 10 Hühner. Der Hühnerstall befindet sich an einem Feldweg An den Bleichwiesen.

Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall mit verletzter Radfahrerin

Mutterstadt (ots) – Am Samstagmorgen 24.10.2020 gegen 09:20 Uhr ereignete sich in der Danziger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Die 56-jährige Radfahrerin fuhr aus einem Seitenweg in die Danziger Straße ein und stieß hierbei mit einem bevorrechtigten Fahrzeug, welches in Richtung Heinestraße fuhr, zusammen.

Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin eine Verletzung an der Schulter zu. Des Weiteren entstand am Fahrrad, als auch am PKW Sachschaden von insgesamt etwa 200 EUR. Die Radfahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Versuchter Diebstahl aus Wohnwagen

Waldsee (ots) – In dem Zeitraum von Donnerstagabend 22.10.2020 gegen 21:00 Uhr bis Freitagmittag 23.10.2020 gegen 14:30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Wohnwagen im Campinggebiet “Auf der Au” ein. Auf einem angrenzenden Grundstück wurden zwei Aufbewahrungsbehälter aufgebrochen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde in beiden Fällen nichts entwendet.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit zwei leicht verletzten Rollerfahrern

Maxdorf (ots) – Am Freitagmorgen 23.10.2020 gegen 06:30 Uhr kommt es in der Hauptstraße in Maxdorf zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rollers und eines PKWs. Der 17-Jährige Rollerfahrer befährt mit seinem gleichaltrigen Sozius die Hauptstraße in Richtung Oggersheim. Auf Höhe einer Bäckerei kam ein silberner Kleinwagen von rechts aus der Fußgönheimer Straße und fuhr in den Kreuzungsbereich ohne zuvor den bevorrechtigten Zweiradfahrer ordnungsgemäß passieren zu lassen. Dieser musste daraufhin stark abbremsen um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern. Hierdurch verlor der Zweiradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte mit seinem Mitfahrer zu Boden.

Nach dem Unfall erkundigte sich der Autofahrer zwar nach dem Zustand der beiden Jugendlichen, fuhr daraufhin jedoch weiter ohne zuvor seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei hinzuzuziehen. Die beiden Jugendlichen verletzten sich bei dem Sturz jeweils leicht. Die Personalien des PKW-Fahrers sind derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 oder an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Katze überfahren

Beindersheim (ots) – Am 22.10.2020 gegen 07.20 Uhr, wird durch einen Zeugen mitgeteilt, dass in der Stettiner Straße, Höhe Hausnummer 32, ein Pkw eine Katze überfahren habe und dann weitergefahren sei. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten dann an der genannten Örtlichkeit eine tote Katze feststellen. Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen VW T-Roc handeln.

