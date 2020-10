Überfall auf Tankstelle

Bellheim (ots) – Ein vierstelliger Geldbetrag und mehrere Packungen Zigaretten war die Beute eines Raubüberfalls auf eine Tankstelle in der Zeiskamer Straße am 22.10.2020. Die beiden Täter betraten gegen 21:00 Uhr den Verkaufsraum und forderten das Personal unter Vorhalt einer Pistole zur Herausgabe der Einnahmen auf. Nach wenigen Minuten verließen die Täter mit der Beute die Tankstelle und flüchteten in Richtung Schwimmbad.

Die Täter waren 170-180 cm groß, sprachen gebrochenes Deutsch und waren maskiert.

Einer der Beiden trug einen rot/schwarzen Schal.

Die beiden anwesenden Mitarbeiter der Tankstelle blieben körperlich unverletzt. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 entgegen.

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Wörth (ots) – Am Sonntag 25.10.2020 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth eine Verkehrsstandkontrolle in Höhe des Bahnhofes Wörth durchgeführt. Gegen 00:10 Uhr fuhr ein 32-jähriger Autofahrer an die Kontrollstelle. Schon bei der Kontaktaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein freiwilliger Alkotest des Mannes vor Ort ergab ein Wert von mehr als 1,1 Promille.

Die Autofahrt wurde beendet, dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt. Die Strafanzeige wird der Staatsanwaltschaft zur weiteren Entscheidung vorgelegt.

Vermutliches Fahren unter Drogeneinwirkung

Wörth (ots) Am Sonntag 25.10.2020 wurde um 02.10 Uhr in Wörth ein Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Auffälligkeiten, die auf eine eventuelle Drogenbeeinflussung hindeuteten. Der 26-jährige Autofahrer, der sich ungewöhnlich nervös zeigte, führte freiwillig entsprechende Tests der Streife durch. Diese Tests und der Eindruck der Person verstärkten den Verdacht einer Drogenbeeinflussung während einer Autofahrt.

Eine Überprüfung ergab zudem, dass der Autofahrer in der Vergangenheit schon entsprechend polizeilich aufgefallen war. Ein angebotener Urinvortest wurde angenommen, konnte oder wollte trotz Flüssigkeitszufuhr jedoch vom Autofahrer nicht durchgeführt werden. Aufgrund der Verdachtsmomente wurde eine Blutprobe entnommen, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Jockgrim (ots) – Am Samstag 24.10.2020 fuhr eine Streife der Polizeiinspektion Wörth um 12:28 Uhr durch Jockgrim. Den aufmerksamen Polizeibeamten fiel ein BMW mit örtlicher Zulassung auf, den sie aus einem Einsatz Anfang September kannten.

Das Fahrzeug wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Es wurde eine 46-jährige Autofahrerin festgestellt. Diese gab auf Befragung zunächst an, ihren mitzuführenden Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Dieses Streifenteam wusste über die Existenz des Führerscheins besser Bescheid. Dieser wurde nämlich von diesem Streifenteam nach einem vorausgegangenen Trunkenheitsdelikt beschlagnahmt.

Jetzt kommt auf die Autofahrerin ein erneutes Strafverfahren zu, welches dem im September begangenen Delikt im Verfahren nachgereicht wird.

Fahren unter Drogeneinwirkung

Hagenbach (ots) – Am Samstag 24.10.2020 kontrollierte die Streife der PI Wörth um 17:55 Uhr einen PKW Opel mit einer französischen Zulassung. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem 18-jährigen, französischen Autofahrer, Auffälligkeiten festgestellt, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Schon nach Belehrung räumte der Autofahrer ein, vor kurzer Zeit Cannabis konsumiert zu haben.

Dies bestätigte auch der freiwillig durchgeführte Drogenvortest.

Die Autofahrt wurde vor Ort beendet, dem jungen Kraftfahrer ist eine Blutprobe durch eine hinzugezogene Ärztin auf der Dienststelle entnommen worden.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wird eingeleitet.

Rollerfahrer ohne Führerschein

Germersheim (ots) Ein 18-jähriger Rollerfahrer befuhr am Donnerstagabend 22.10.2020 die Bahnhofstraße in Germersheim. Bei einer Verkehrskontrolle konnten Beamte der Polizei Germersheim feststellen, dass der Fahrer nicht im Besitz einer für den Roller erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Nach Unfall geflüchtet

Lustadt (ots) – Am Donnerstag 22.10.2020 befuhr ein Linienbus gegen 18 Uhr die “Untere Hauptstraße” in Lustadt. Aufgrund geparkter Fahrzeuge kam es dort zu einer Engstelle, die der Busfahrer passieren wollte. Dabei kam ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen und missachtete dessen Vorfahrt.

Der Busfahrer musste eine Vollbremsung durchführen, wodurch eine 61-jährige Businsassin stürzte und sich ein gebrochenes Steißbein und Prellungen am Hinterkopf zuzog.

Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die im Bus gestürzte Frau musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Handy am Steuer? Das wird teuer!

Germersheim (ots) – Immer mehr Autofahrer lassen sich während der Fahrt von ihrem Mobiltelefon ablenken und erhöhen so das Risiko schwerer Unfälle. Daher wurden am Donnerstag 22.10.20, durch Beamte der Polizei Germersheim im gesamten Dienstgebiet Handykontrollen durchgeführt.

Die Beamten konnten innerhalb von 3 Stunden insgesamt 7 Verkehrsteilnehmer beobachten, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Die verantwortlichen Fahrer erwartet ein sensibles Bußgeld und ein sogenannter “Punkt in Flensburg”.

PKW-Brand

Schwegenheim (ots) – Auf der B9 zwischen Schwegenheim und Lingenfeld in Fahrtrichtung Karlsruhe geriet gegen 15:45 Uhr ein PKW in Brand. Das Fahrzeug stand zum Zeitpunkt des Brandes bereits auf dem Standstreifen. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt.

Durch die Feuerwehren Schwegenheim und Lingenfeld wurde der Brand gelöscht.

Für die Dauer der Löscharbeiten und der Reinigung der Fahrbahn, musste die B9 bis 17:30 Uhr zeitweise voll gesperrt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.